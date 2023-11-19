У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?35 комментариев
Ураган задержал поезда и электрички в Алтайском крае
Из-за урагана на Алтае задержаны два поезда и 16 электричек
В результате непогоды в Алтайском крае произошла задержка движения поездов и электричек, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).
Из-за порывистого ветра станция Алтайская осталась без электричества, задержаны два поезда и 16 электричек, сообщили в пресс-службе ЗСЖД, передает РИА «Новости».
Из-за отсутствия электроэнергии приостановлена продажа билетов в пригородных кассах от остановочного пункта «Развилка» до станции «Среднесибирская», билеты можно приобрести в поездах у разъездных кассиров, добавили там. На станции ведутся ремонтные работы, транзитным пассажирам оказывается вся необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что сильный ветер оборвал провода и повалил деревья в Алтайском крае. Глава Барнаула, столицы Алтайского края, Вячеслав Франк провел селекторное совещание, посвященное ситуации, спровоцированной непогодой.