У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?35 комментариев
Кабмин выделил более 81 млн рублей на поощрение призеров II Игр стран СНГ
Правительство России направит более 81,4 млн рублей на поощрение победителей и призеров II Игр стран СНГ, также премии получат их тренеры. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Как говорится в сообщении, всего на поощрения спортсменов и тренеров будет направлено более 81,4 млн рублей, передает РИА «Новости».
Чемпионы Игр получат выплаты по 179,2 тыс. рублей, обладатели серебряных медалей – по 89,6 тыс. рублей, бронзовых – 53,8 тыс. рублей.
Тренеры и специалисты, которые готовили призеров Игр, получат по 76,8 тыс. рублей за золотую медаль, 38,4 тыс. рублей – за серебряную, 23 тыс. рублей – за бронзовую.
Напомним, 5 августа церемония открытия II Игр стран СНГ прошла в комплексе «Минск-Арена» в столице Белоруссии.