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    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    69 комментариев
    19 ноября 2023, 10:13

    Силы России пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы на херсонском направлении пресекли попытку высадки ВСУ на остров Большой Потемкин, уничтожено две лодки и 11 солдат, сообщили в оперативных службах региона.

    Как сообщил источник ТАСС на Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потемкин, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 11 боевиков ВСУ. Кроме того, уничтожена лодка ВСУ в русле Днепра, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе н. п. Садовое.

    В островной зоне уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а на Каховском направлении – позиция одного из подразделений ВСУ в районе Новоберислава.

    Ранее губернатор региона Владимир Сальдо со ссылкой на разведданные сообщил, что власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненных солдат и убитых с левого берега Херсонской области.

    18 ноября 2023, 19:27
    Пилот Воевода: Летчик ВСУ перебрался в Россию
    Пилот Воевода: Летчик ВСУ перебрался в Россию
    @ David Tanecek/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Действующий летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществил перелет на российскую сторону, сообщил пилот российского вертолета Ка-52, организатор перелета Алексей Воевода.

    Воевода сообщил, что украинский летчик уже находится в России, и проходит консультации с ФСБ, передает ТАСС.

    Между тем, по сообщению блогера Кирилла Федорова, украинцу помог российский пилот с позывным «Воевода», который сообщил, что летчик ВСУ ранее был командиром звена в украинской армии, имел звание старшего офицера, передает Ura.ru.

    В свою очередь замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что украинский пилот сразу после начала СВО перешел на сторону российской армии и активно помогал информационно, а также иными способами.

    Ранее бывший украинский военный Максим Доценко, который перешел на сторону России, заявил, что обрадовался освобождению российскими войсками части Харьковской области.

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    18 ноября 2023, 12:19
    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине

    СМИ потребовали признать участников группы «Би-2» спонсорами терроризма

    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Участников рок-группы «Би-2» потребовали признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у них все имущество в России. Соответствующая просьба поступила в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры.

    Так, в Telegram-канал Shot появилась публикация с просьбой «наказать музыкантов за измену», инициатива поступила сразу в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры, передает телеканал 360.

    Кроме того, в группе «Зов народа» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись с призывом признать музыкантов рок-группы спонсорами терроризма и государственными изменниками, арестовать их имущество, а также запретить трансляцию их песен на радио и других площадках.

    Уточняется, что участники общественного движения «Зов народа» указали на то, что «Би-2» «не справилась с давлением, которое на них оказывали патриотически настроенные россияне».

    Напомним, в мае Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов музыканта Егора Бортника*, известного как «Лева БИ-2». Ранее солист группы резко отреагировал на поздравления с Днем Победы и пообещал не возвращаться в Россию. Кроме того, 51-летний Бортник* говорил, что покупает авто для ВСУ и пообещал финансировать украинскую армию до окончания конфликта.

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    18 ноября 2023, 22:55
    У российских военных в зоне СВО заметили мотовездеходы из Китая

    Военкор Коц: У российских военных в Херсонской области заметили мотовездеходы из Китая

    Tекст: Валентина Григоренко

    Мотовездеходы Desertcross 1000-3 от китайской компании AODES замечены в районе села Крынки Херсонской области, сообщил военкор Александр Коц.

    В своем Telegram-канале военкор отметил, что у мотовездеходов Desertcross 1000-3 грузоподъемность составляет 550 кг. По его словам, их снаряженная масса – 1050 кг, полная масса – 1600 кг, а масса буксируемого прицепа – 300 кг. Он добавил, что в них расположено три места, а мощность составляет 87 л.с., и мотовездеход имеет бензиновый тип двигателя.

    Коц уточнил, что максимальная скорость мотовездеходов – 80 км/ч, запас хода – 250 км, а глубина преодолеваемого брода – 0,4 м. Он подчеркнул, что мотовездеход оборудован двумя грузовыми платформами – спереди и сзади.

    «Для эвакуации и подвоза БК – самое то», – приводит мнение военных военкор.

    Ранее в конструкторском бюро (КБ) «Восток» сообщили, что бойцы российских подразделений начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель».

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    18 ноября 2023, 14:08
    ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области
    ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ, а в Киевской и Житомирской областях поражены два арсенала вооружения, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике в 102 районах.

    Кроме того, на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов, возле Карпиловки Киевской области и Александровки Житомирской области ­– два арсенала боеприпасов противника, а в районе города Волчанск Харьковской области – склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. Также был поражен склад топлива для военной техники в районе населенного пункта Выгода Одесской области.

    Ранее сообщалось, что в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, в субботу в Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв.

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    18 ноября 2023, 18:09
    В США обратили внимание на признание Залужного о России

    Экс-разведчик Риттер: Залужный признался, что ошибался насчет России

    Tекст: Вера Басилая

    Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью Economist, признался, что совершил ошибку, думая, что сможет прорвать оборону ВС России в зоне специальной операции, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Риттер обратил внимание, что Залужный в интервью Economist,  признался, что совершил ошибку, надеясь, что сможет сломить волю россиян, но «это не сработало и русские до сих пор там», передает РИА «Новости».

    Американский разведчик напомнил, что год назад главком ВСУ был уверен в возможности нанести поражение России и требовал 300 танков и 500 артиллерийских орудий.

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и Залужным.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

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    18 ноября 2023, 11:48
    ВС России уничтожили две десантные лодки и зенитную установку ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Херсонском направлении были уничтожены две десантные лодки украинской армии и зенитная установка ЗУ-23-2 в результате огневого поражения.

    Также был уничтожен экипаж и десант противника. Всего на херсонском направлении в районе Крынок были уничтожены 24 боевика, передает РИА «Новости».      

    Ранее сообщалось, что ВС России за неделю сбили три украинских МиГ-29.

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    18 ноября 2023, 12:46
    В США оценили эффективность вертолетов Ка-52 на фронте

    Экс-разведчик Риттер: Вертолеты Ка-52 показывают высокую эффективность на фронте

    Tекст: Александра Юдина

    Российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор», обладающий рядом уникальных особенностей, демонстрирует высокую эффективность на линии фронта, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

    По его словам, вертолет обладает соосной схемой расположения несущих винтов – они вращаются в противоположные стороны, а также отсутствует дополнительный рулевой винт на хвостовой балке, что делает вертолет очень маневренным и быстрым, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Риттера поразило то, что в Ка-52 есть система катапультирования.

    Экс-разведчик ВС США заключил, что «Аллигаторы» успешно уничтожают танки ВСУ в зоне спецоперации.

    Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов отметил, что интерес американских специалистов к российским вертолетам Ка-32 и макету ударного Ка-52 на Dubai Airshow 2023 вызван тем, что в ходе СВО российская техника хорошо себя проявила, и об этом знают во всем мире.

    Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев до этого заявил, что Россию не получится выкинуть с международного рынка вооружений, это «бесполезные потуги» недругов.

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    18 ноября 2023, 17:47
    Сальдо рассказал о полученном ВСУ приказе не забирать раненых с левого берега Днепра

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненных солдат и убитых с левого берега Херсонской области, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо со ссылкой на разведданные.

    До этого поступал приказ о том, что забирать можно только раненных, но оставлять тела погибших, передает ТАСС.

    По мнению Сальдо, те солдаты, кого отправляют на левый берег в район Крынок, обречены. По словам одного из пленных, наемники из заградотрядов расстреливали эвакуированных с левого берега тяжелораненых.

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    18 ноября 2023, 17:10
    ВСУ сбросили взрывоопасный предмет у ТЦ в Донецке

    ВСУ сбросили взрывоопасный предмет у ТЦ в Донецке, трое ранены

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета возле торгового центра «Галактика» в Донецке три человека получили ранения, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

    В своем Telegram-канале Кулемзин написал, что в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ в Петровском районе возле торгового центра «Галактика» ранены двое мужчин и женщина.

    Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ начали наносить удары по трассе Ясиноватая – Горловка, где ездят гражданские автомобили.

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    18 ноября 2023, 20:47
    В Калининградской области пытались поджечь здание призывной комиссии

    Жительница Калининградской области пыталась поджечь здание военкомата и призывной комиссии

    Tекст: Вера Басилая

    Здание призывной комиссии в городе Советск Калининградской области пыталась поджечь женщина, бросив туда бутылку с зажигательной смесью, она задержана, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.

    Источник в правоохранительных органах сообщил, что в момент поджога женщина разговаривала с кем-то по мобильному телефону, передает РИА «Новости».

    Лысков подтвердил, что военкомат и призывная комиссия находятся в одном здании, оно не пострадало. Идут разбирательства, выясняется причина, которая побудила женщину совершить поджог военкомата, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ранее пенсионерки попытались поджечь военкоматы в Свердловской области.

    До этого жителя Твери наказали за подготовку к поджогу военкомата.

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    19 ноября 2023, 07:57
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России

    Tекст: Валентина Григоренко

    Сейчас есть сомнения в том, что Украина сможет противостоять России в долгосрочной перспективе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Как указал Подоляк в интервью украинскому «24 каналу», Россия до сих пор тратит на войну огромные средства. Он задался вопросом, есть ли у Украины хотя бы «один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет», передает РИА «Новости».

    По его мнению, «успех» ВСУ на фронте зависит от соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количества оружия у обеих сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.

    Советник добавил, что необходимо ограничивать количество ресурсов России для того, чтобы устранять преимущества Москвы. «Нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов», – уточнил он.

    В пятницу Wall Street Journal сообщил, что ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону и Киеву нужно осознать, что победить Россию невозможно.

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    18 ноября 2023, 21:20
    МО Эстонии: Истребители F-16 не помогут ВСУ победить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная передача самолетов F-16 Киеву не позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) изменить ход боевых действий, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

    Певкур скептически отнесся к шансам Киева переломить украино-российский конфликт, он заявил, что у ВСУ нет достаточного количества солдат, чтобы удерживать территории и при этом принимать участие в боевых действиях.

    Министр считает, что ВСУ, конечно, нужны боеприпасы и ракеты большой дальности, боеприпасы к различным типам РСЗО, но сами по себе реактивные самолеты ход войны не изменят, ими территорию не вернешь, нужна армия, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что оценивать, какое оружие необходимо украинской армии должен генштаб ВСУ.

    Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявлял, что поставка Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 вооруженным силам Украины станет «важным приращением» к «потенциалу» Украины, однако не будет фактором, который в корне изменит расстановку сил в конфликте.

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    18 ноября 2023, 20:22
    На Украине после взрывов повреждено административное здание в Никополе

    Tекст: Вера Басилая

    Административное здание повреждено в результате взрывов в городе Никополь, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

    Лукашук заявил, что здание было повреждено в результате атаки по Никополю, передает РИА «Новости».

    Между тем, воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях на юге Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области.

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    18 ноября 2023, 18:48
    Из-за атаки украинского дрона на поселок под Белгородом ранены два человека

    Губернатор Гладков: Дрон ВСУ атаковал поселок под Белгородом, ранены два человека

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за атаки дрона-камикадзе ВСУ на инфраструктурный объект связи в поселке Горьковский Грайворонского городского округа ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что в результате детонации двое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей, они доставлены в больницу.

    Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет возле торгового центра «Галактика» в Донецке, три человека получили ранения.

    Коментарии (2)
    18 ноября 2023, 14:37
    ВС России уничтожили на Купянском и Краснолиманском направлениях 230 бойцов ВСУ
    ВС России уничтожили на Купянском и Краснолиманском направлениях 230 бойцов ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска отразили четыре атаки ВСУ возле Работино в Запорожской области, также уничтожили на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 украинских бойцов, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении российские войска отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области, нанесено поражение подразделениям 43-й, 53-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Загоруйковка. Уничтожено до 30-ти военнослужащих, два пикапа.

    В то же время на Краснолиманском направлении отражены три атаки штурмовых групп 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в Червоная Диброва и Петровское ЛНР. За сутки противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

    Кроме того, на  Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе Курдюмовки ДНР. Также нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки и Васюковки ДНР.

    Общие потери противника на данном направлении составили до 180-ти военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley», три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

    По данным Минобороны России, на Южно-Донецком направлении отражена атака79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР, нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорское ДНР. Потери противника – 70 военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    Также на Запорожском направлении российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе Работино

    Ранее ВС России уничтожили склады с топливом, боеприпасами и воорежениями ВСУ в Днепропетровской, Житомирской, Харьковской и Одесской областях.

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