Силы России пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС на Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потемкин, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 11 боевиков ВСУ. Кроме того, уничтожена лодка ВСУ в русле Днепра, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе н. п. Садовое.

В островной зоне уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а на Каховском направлении – позиция одного из подразделений ВСУ в районе Новоберислава.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо со ссылкой на разведданные сообщил, что власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненных солдат и убитых с левого берега Херсонской области.