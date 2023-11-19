У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?34 комментария
Азаров назвал траты Украины на содержание офиса Зеленского
Азаров: Украина в час тратит почти 58 тыс. долларов на содержание офиса Зеленского
Бюджет Украины предусматривает выделение колоссального количества средств на содержание сотрудников офиса Владимира Зеленского, которые «довели государство до плачевного состояния», только в час на них уходит почти 58 тыс. долларов, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Он задался вопросом, знают ли украинцы, во сколько им обходится «содержание Зеленского и его подельников из «Квартала-95», которые заняли много кабинетов в так называемом офисе президента на Банковой, передает РИА «Новости». По словам Азарова, это колоссально дорого, каждый час Украина тратит 2,1 млн гривен (почти 58 тыс. долларов) на «главных коррупционеров страны, которые довели государство до того плачевного состояния, в котором оно находится сегодня».
На фоне этой информации, указывает Азаров, новость о том, что украинских студентов, которые находятся за границей, в скором времени лишат стипендий, «звучит просто кощунственно».
Ранее заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий заявил, что власти Украины планируют отменить выплаты стипендий студентам, которые покинули страну и обучаются за рубежом, но стипендиальное обеспечение хотят увеличить тем, кто находится на территории страны.