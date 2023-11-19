Азаров назвал траты Украины на содержание офиса Зеленского

Азаров: Украина в час тратит почти 58 тыс. долларов на содержание офиса Зеленского

Tекст: Дмитрий Зубарев

Он задался вопросом, знают ли украинцы, во сколько им обходится «содержание Зеленского и его подельников из «Квартала-95», которые заняли много кабинетов в так называемом офисе президента на Банковой, передает РИА «Новости». По словам Азарова, это колоссально дорого, каждый час Украина тратит 2,1 млн гривен (почти 58 тыс. долларов) на «главных коррупционеров страны, которые довели государство до того плачевного состояния, в котором оно находится сегодня».

На фоне этой информации, указывает Азаров, новость о том, что украинских студентов, которые находятся за границей, в скором времени лишат стипендий, «звучит просто кощунственно».

Ранее заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий заявил, что власти Украины планируют отменить выплаты стипендий студентам, которые покинули страну и обучаются за рубежом, но стипендиальное обеспечение хотят увеличить тем, кто находится на территории страны.