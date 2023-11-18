На Украине решили лишить стипендий обучающихся за рубежом студентов

Замминистра образования и науки Украины Винницкий: Власти намерены лишать стипендий обучающихся за рубежом студентов

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Винницкий, вопрос, касающийся выдачи стипендии студентам, которые обучаются за границей, будет перекрыт. По его словам, это означает экономию средств на Украине, с помощью которой можно будет увеличить стипендию тем студентам, которые находятся в стране. Он добавил, что власти должны помогать таким студентам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Еspreso.tv.

Министр уточнил, что на вопрос выплат стипендий обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому, как передает СМИ, стипендии студентам, которые остаются за границей, вероятнее всего, будут отменены.

Винницкий подчеркнул, что из-за демографической ситуации на Украине власти планируют уменьшить число высших учебных заведений, поскольку такое количество университетов, которое существует в стране сегодня, содержать нерентабельно.

Ранее американский конгрессмен Пол Госсар заявил, что в Конгрессе США «устают от бесконечных трат» на Украину.