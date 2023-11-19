У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?27 комментариев
Российских киберспортсменов могут обязать сдавать норматив по числу кликов мышкой
Российские киберспортсмены могут начать сдавать специальные тесты, включая тесты на скорость кликания мышкой и на оценку зрительно-моторной реакции на световые сигналы.
Стандарт подготовки по компьютерному спорту может измениться с 2024 года. Это произойдет, если будет подписан представленный приказ Министерства спорта России. Согласно этому документу, теперь геймерам предстоит вместо обязательного упражнения «приседания без остановки» сдавать клик-тест левой кнопкой мыши, передает «Парламентская газета».
Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко отметил, что на данный момент не знает, что именно необходимо включить в программу подготовки киберспортсмена для повышения количества нажатий во время клик-теста, поскольку заявленные в нормативах показатели достаточно велики: до 210 нажатий за 30 секунд.
Заведующая кафедрой киберспорта Университета «Синергия» Елена Скаржинская добавила, что необходимо провести научные исследования и независимую экспертизу клик-тестов для оценки их необходимости и эффективности.
Ранее эксперты предложили ввести уроки киберспорта в школах и центрах раннего развития детей.