Российских киберспортсменов могут обязать сдавать норматив по числу кликов мышкой

Tекст: Валентина Григоренко

Стандарт подготовки по компьютерному спорту может измениться с 2024 года. Это произойдет, если будет подписан представленный приказ Министерства спорта России. Согласно этому документу, теперь геймерам предстоит вместо обязательного упражнения «приседания без остановки» сдавать клик-тест левой кнопкой мыши, передает «Парламентская газета».

Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко отметил, что на данный момент не знает, что именно необходимо включить в программу подготовки киберспортсмена для повышения количества нажатий во время клик-теста, поскольку заявленные в нормативах показатели достаточно велики: до 210 нажатий за 30 секунд.

Заведующая кафедрой киберспорта Университета «Синергия» Елена Скаржинская добавила, что необходимо провести научные исследования и независимую экспертизу клик-тестов для оценки их необходимости и эффективности.

Ранее эксперты предложили ввести уроки киберспорта в школах и центрах раннего развития детей.