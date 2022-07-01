Эксперты предложили ввести уроки киберспорта в школах и центрах раннего развития детей

Необходимо обучать киберспортсменов с дошкольного возраста, организовать компьютерные классы в центрах развития детей, заявили эксперты на заседании рабочей группы «Развитие компьютерного спорта в Российской Федерации» при комитете Госдумы по физической культуре и спорту.

«Не секрет, что в компьютерной сфере мы пользуемся технологиями в основном «недружественных стран». Это игры, программное обеспечение, цифровые платформы, техника. В условиях экономических санкций мы рискуем нарастить технологическое отставание от других стран. Чтобы этого не допустить, нужно начинать действовать уже сейчас, оказывая поддержку отечественным производителям игр, ПО, современных IT-решений, в том числе посредством грантов», – заявил руководитель рабочей группы депутат от партии «Новые люди» Амир Хамитов.

Также эксперты обсудили развитие нового вида спорта «спортивное программирование». О его создании и учреждении «Федерации спортивного программирования» было заявлено 16 июня на ПМЭФ-2022. По словам Хамитова, число направлений подготовки в сфере IT и киберспорта в вузах должно увеличиваться, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также была поднята тема подготовки киберспортсменов, начиная с самого раннего возраста. Сегодня на начальный этап спортивной подготовки можно зачислять детей в возрасте с 12 лет, но последние исследования доказывают, что минимальная граница должна быть пересмотрена. В ближайшее время проработают вопрос интеграции уроков киберспорта в школьную программу, а также организации занятий в дошкольных центрах.

«Для многих родителей киберспорт остается непонятным. Если сразу сделать уроки киберспорта обязательными, это вызовет негативную реакцию. Лучше сделать их факультативными. Я бы настаивал на том, чтобы главным критерием к допуску на занятия по киберспорту являлась успеваемость. Опыт других стран показывает, что введение таких занятий и в дошкольных учреждениях дает свои результаты», – прокомментировал инициативу президент российской федерации киберспорта Дмитрий Смит.

Также на заседании рабочей группы было объявлено о проведении в декабре текущего года открытого чемпионата по новой спортивной дисциплине – спортивному программированию.

«Россия уже восьмикратный чемпион мира по спортивному программированию. В прошлом году оно было официально признано новым видом спорта. В декабре будет проведен открытый чемпионат по спортивному программированию, который будет состоять из двух дисциплин: логарифмическому программированию (программирование кода по математически-логарифмическим задачам) и хакатону (решение задач по продуктовому решению)», – заявил исполнительный директор МФССОО «Федерации спортивного программирования» Кирилл Ли.