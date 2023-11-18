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    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    21 комментарий
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    50 комментариев
    18 ноября 2023, 17:46

    Эрдоган призвал проверить «пока не поздно» наличие ядерного оружия у Израиля

    Эрдоган намерен создать инспекцию для проверки наличия ядерного оружия у Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Турция инициирует создание инспекционного механизма по проверке наличия у Израиля ядерного оружия, «пока не стало слишком поздно», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Турецкий лидер обратил внимание, что Израиль не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, значит на него, в первую очередь, не распространяются его правила. По его словам, есть ситуация, когда страны-участницы Договора могут обратиться в Международное агентство по атомной энергии от имени ядерной безопасности и попросить о создании инспекционного механизма, что намерена сделать Турция прямо сейчас, передает РИА «Новости».

    Эрдоган считает, что наличие ядерного оружия у Израиля должно быть проверено «без всяких сомнений», но этот займет некоторое время.

    По его словам, не исключено, что США встанут на сторону Израиля и наложат вето в ООН, но удивительно, что этот вопрос вообще обсуждается на такой почве. Эрдоган отметил, что Турция будет продолжать оказывать давление в продвижении этого вопроса, и призывать мир не оставлять его без внимания, пока не стало поздно.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта. Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Элияху провокационными, подтверждащие наличие у Израиля ядерного оружия, что делает актуальным создание на Ближнем Востоке свободной от таких вооружений зоны.

    16 ноября 2023, 04:47
    Финансист Ойгман: Банки Израиля начали сегрегацию счетов россиян

    Финансист Ойгман: Банки Израиля начали сегрегацию счетов граждан России

    Tекст: Антон Никитин

    Основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман заявил, что израильские банки начали ограничивать операции россиян по счетам с ценными бумагами даже при наличии у них паспорта Израиля.

    Ойгман рассказал «РБК», что сегрегация счетов инвесторов из России началась после предписания бельгийского депозитария Euroclear. По словам основателя международной финансовой компании, «на этой неделе пошли повальные блокировки». Эксперт не исключает, что к мерам присоединится и люксембургский Clearstream.

    Как сообщает сетевое издание, факт сегрегации счетов россиян подтвердил президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии, адвокат Эли Гервиц. Он рассказал, что такое требование Euroclear вступило в силу с 13 ноября. О блокировках сообщили сами клиенты, эта информация была подтверждена также банками, добавил эксперт.

    Ойгман уточнил, что под сегрегацию попадают все инвесторы, имеющие российское гражданство, даже если одновременно у них есть израильский паспорт, на который и был открыт счет с ценными бумагами. Также под сегрегацию подпадают граждане Израиля, которые являются налоговыми резидентами России, рассказал эксперт.

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    16 ноября 2023, 18:50
    Франция призвала израильтян прекратить насилие против армян
    Франция призвала израильтян прекратить насилие против армян
    @ REUTERS/Ammar Awad

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство Франции в Армении призвало израильтян прекратить насилие в отношении армян в юго-западной части армянского квартала в Старом городе Иерусалима.

    На странице дипмиссии в Х (бывший Twitter, ограничен в России) сообщается, что Франция озабочена возникшей напряженностью в армянском квартале Старого города, где израильтяне оказывают насильственное давление на население, передает Sputnik. Армения.

    Беспорядки возникли после того, как предстоятель Иерусалимского патриаршества ААЦ, архиепископ Нурхан Манукян подписал соглашение о передаче участка земли в аренду на 99 лет бизнесмену Дэниэлу Рубинштейну для строительства отеля. Армянская община начала проводить в Иерусалиме акции протеста против этой сделки.

    Спорная территория с расположенными там гимназией и семинарией представляют собой единое целое. Представители общины считают, что потеря контроля над этой землей негативно скажется на жизни армянского квартала.

    Ранее полиция задержала четверых армян после очередной стычки с израильскими полицейскими.

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    17 ноября 2023, 02:56
    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе

    Зеленский пожаловался на нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм у ВСУ из-за ситуации вокруг сектора Газа

    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за эскалации палестино-израильского конфликта вооруженные силы Украины испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что «есть проблемы с артиллерийскими снарядами». «На Ближнем Востоке что вы думаете они начали покупать в первую очередь?» – сказал он. Зеленский пояснил, что на Ближнем Востоке покупают снаряды «калибра 155 мм», в результате украинские «запасы уменьшились», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Зеленский сказал, что склады опустели по всему миру, а поставок, которые Украина получает от стран Запада, не хватает для ВСУ. При этом Зеленский приветствовал меры США по увеличению производства указанных боеприпасов.

    Напомним, руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.

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    17 ноября 2023, 21:04
    Эрдоган: Израиль сровнял сектор Газа с землей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Турецкий лидер заявил, что на сегодняшний день в результате агрессии Израиля в Газе погибли 13 тыс. человек, в том числе дети, женщины и взрослые, мероприятие транслировал телеканал TRT Haber, передает ТАСС.

    «Израиль не оставил камня на камне в Газе, сровнял там все с землей», – сказал Эрдоган.

    Ранее Эрдоган пообещал добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

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    16 ноября 2023, 12:46
    Американист объяснил решение Сената США согласовать бюджет без помощи Украине

    Политолог Межуев: Сенат США принял бюджет без помощи Украине и Израилю, чтобы не допустить шатдауна

    Американист объяснил решение Сената США согласовать бюджет без помощи Украине
    @ Evan Golub/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета. Сенат предсказуемо принял законопроект без помощи Израилю и Украине, но большой неожиданностью становится вероятность подписания документа президентом Байденом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Борис Межуев. Ранее Сенат США принял план финансирования работы правительства без помощи Украине и Израилю.

    «Принятие закона без учета помощи Украине было довольно прогнозируемым. Но что действительно неожиданно, так это то, что Байден, скорее всего, также подпишет документ и не станет накладывать вето», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Это говорит о том, что республиканцам и демократам удалось друг с другом договориться. Угроза шатдауна вынуждает стороны идти на уступки. Потому что если бюджет не будет принят, то практически все государственные служащие окажутся без зарплаты, а этого не хочет никто», – отмечает собеседник.

    «Удивительно и то, что в итоговом документе ни в каком виде не был упомянут Израиль. Естественно, Палата представителей с радостью примет отдельный законопроект помощи Тель-Авиву. Однако исполнительная власть может воспротивиться данному предложению. Тот же Байден говорил, что наложит вето на такую инициативу. Видимо, по этому поводу еще предстоят переговоры», – резюмировал Межуев.

    Ранее Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял план продолжения финансирования работы правительства без выделения средств на помощь Израилю и Украине. Законопроект поддержали 87 законодателей, 11 выступили против.

    Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине. За проголосовали 336 парламентариев (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном консервативные республиканцы.

    Принятая инициатива предусматривает продолжение финансирования работы правительственных ведомств и программ, в ведении которых находятся вопросы сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, вплоть до 19 января 2024 года. Остальные отрасли будут профинансированы до 2 февраля 2024 года. При этом выделение помощи Израилю и финансирование Украины проектом закона не предполагается.

    Теперь план финансирования будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену. CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщает о готовности американского лидера одобрить законопроект, если тот будет принят Сенатом, а также «сохранит текущий уровень финансирования и не будет иметь вредных политических факторов».

    Напомним, ранее стало известно, что Джо Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Тель-Авиву. В Белом доме отметили, что запросы на поддержку Украины и Израиля разделять нельзя, а намерение республиканцев разделить запрос является политизацией ситуации. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о спорах, которые вызывает внутри американской элиты помощь Украине и Израилю.

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    16 ноября 2023, 17:28
    В парламенте Турции не приняли решения о присоединении Швеции к НАТО

    Комиссия парламента Турции не приняла решение о присоединении Швеции к НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия турецкого парламента не приняла в намеченные сроки решение касательно вступления Швеции в Североатлантический альянс, сообщил председатель комиссии Фуат Октай.

    Октай, комментируя ход обсуждения протокола о вступлении Швеции в НАТО, сообщил, что заседание продолжится, пишет Reuters, передает ТАСС. О его ходе и результатах будет известно позднее.

    В октябре спикер турецкого парламента подписал проект о ратификации членства Швеции в НАТО.

    Коментарии (2)
    17 ноября 2023, 09:54
    Байден подписал закон о финансировании правительства США без помощи Украине
    Байден подписал закон о финансировании правительства США без помощи Украине
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не предусматривает помощи Израилю и Украине, сообщили в Белом доме.

    В заявлении говорится, что американский лидер поставил подпись под документом 16 ноября. Закон предусматривает продление финансирования работы федеральных ведомств до 19 января 2024 года, передает ТАСС.

    Ранее законопроект был одобрен обеими палатами американского Конгресса.

    Политолог Борис Межуев накануне заявил газете ВЗГЛЯД, что угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета. Эксперт прогнозировал, что Байден, скорее всего, также подпишет документ и не станет накладывать вето. Межуев отмечал, что сторонам пришлось пойти на компромисс, поскольку без принятия законопроекта о финансировании правительства практически все государственные служащие окажутся без зарплаты, а этого в США не хочет никто.

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    17 ноября 2023, 14:35
    Стороны конфликта в Газе договорились о трехдневном перемирии

    Al Arabiya: Стороны конфликта в Газе достигли соглашения о трехдневном перемирии

    Стороны конфликта в Газе договорились о трехдневном перемирии
    @ AP Photo/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильские власти и палестинское движение ХАМАС пришли к соглашению о введении перемирия сроком на три дня в секторе Газа, сообщили СМИ.

    Израильская сторона, по данным канала Al Arabiya, одобрила переправку в палестинский анклав «ограниченного количества топлива под контролем ООН», передает ТАСС.

    Кроме того, источники телеканала сообщили, что Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению заложников, захваченных радикальным движением. Возможная сделка предусматривает обмен в формате «50/50». Также договоренности затрагивают отправку гуманитарной помощи в анклав.

    Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению, которое позволит освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных боевиками палестинского движения.

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    17 ноября 2023, 21:12
    Нетаньяху назвал цели военной операции Израиля в Газе

    Нетаньяху: Израиль не знает, кто сможет управлять сектором Газа после ХАМАС

    Tекст: Борис Инсаров

    Целью проводимой Израилем военной операции в Газе является уничтожение ХАМАС, освобождение заложников и предупреждение угроз со стороны палестинского анклава, заявил израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху.

    «После победы мы должны будем убедиться, что не возникнет нового ХАМАС, никакого возрождения терроризма. Сегодня единственной силой, которая способна это обеспечить, является Израиль», – заявил Нетаньяху в разговоре с NPR.

    По словам главы еврейского государства, руководить сектором Газа – территорией с населением в 2,3 млн человек – должна гражданская администрация. При этом Нетаньяху не ответил на уточняющий вопрос о том, кто именно сможет взять на себя эту ответственность: «Я точно знаю, кто это не может быть, – это не могут быть люди, приверженные финансированию терроризма». Ранее о том, что в планы Израиля не входит назначение властей анклава, заявил советник Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк, писал ТАСС.

    В пятницу представители больницы «Аш-Шифа» обвинили Израиль в гибели пациентов реанимационного отделения. По словам директора медучреждениях, речь идет о 54 жертвах в результате блокады госпиталя.

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    17 ноября 2023, 00:28
    США развернули новые комплексы Patriot на Ближнем Востоке

    Представитель Пентагона Сингх сообщила о развернутых на Ближнем Востоке дополнительных комплексах Patriot

    США развернули новые комплексы Patriot на Ближнем Востоке
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Ближнем Востоке развернуты дополнительные ЗРК Patriot, они «находятся в полной готовности», сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх также сообщила, что батарея THAAD «находится в пути», передает ТАСС.

    В конце октября сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин велел развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.

    Кроме того, Сингх на брифинге отказалась прогнозировать, на сколько хватит средств, оставшихся для поддержки Киева, так как раскрытие данной информации «не принесет пользы украинцам». По ее словам, вооруженные силы Украины «ведут контрнаступление» и им требуется «постоянная поддержка».

    «Президент ясно дал понять, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это означает, что Конгресс примет наш дополнительный запрос», – сказала она.

    Тем временем в Конгрессе США приняли план финансирования работы правительства без помощи Украине и Израилю. Политолог Борис Межуев отметил, что угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета.

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    17 ноября 2023, 01:48
    Покинуть Газу через КПП «Рафах» захотели почти 900 россиян

    МЧС сообщило о заявках от 887 россиян на выход из сектора Газа через КПП «Рафах»

    Покинуть Газу через КПП «Рафах» захотели почти 900 россиян
    @ Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заявки на выход из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом подали 887 россиян, сообщил руководитель пресс-службы МЧС России Роман Охотенко.

    В Каире вылета в Россию ждут 28 россиян, к представителям МЧС направляются еще 12 человек, которые пересекли КПП «Рафах» в четверг. Всего в Россию доставлено 288 человек. Сектор Газа покинули 328 человек. В пунктах временного размещения в Подмосковье находится 97 человек, включая 39 детей, передает ТАСС.

    Напомним, очередной спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово. В Россию прибыли 120 человек.

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    16 ноября 2023, 00:49
    Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе

    Совбез ООН не принял российскую поправку к резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа

    Tекст: Антон Никитин

    Совет безопасности ООН не принял российскую поправку к проекту резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа.

    Как сообщил постпред при организации Василий Небензя, Россия предложила добавить в оперативную часть резолюции параграф с призывом к немедленному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, передает РИА «Новости».

    За поправку проголосовали пять стран: Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик; США выступили против, девять государств воздержались.

    В проекте резолюции Мальты содержится призыв к гуманитарным паузам, но не к перемирию или прекращению огня.

    В итоге Совбез принял этот документ с акцентом на проблеме защиты детей в Газе. За проголосовали 12 стран, три воздержались – среди них Россия.

    Небензя подчеркнул, что оказывать гуманитарную помощь под огнем невозможно, а предложенные паузы не могут стать полноценной заменой перемирию.

    Согласно резолюции, Совет безопасности ООН требует от всех сторон конфликта соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей.

    Ранее в МЧС назвали число оставшихся в секторе Газа россиян.

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    17 ноября 2023, 03:58
    Израиль нанес ракетный удар по Сирии

    Al Watan сообщила о ракетном ударе Израиля по южным окрестностям Дамаска

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль со стороны оккупированных Голанских высот нанес ракетный удар по ряду военных объектов на территории Сирии, сообщил военный источник.

    Авиаудары были нанесены по южным окрестностям Дамаска, ПВО Сирии «поразила большую часть ракет противника». В результате израильского «агрессивного нападения» нанесен материальный ущерб, передает ТАСС со ссылкой на Al Watan.

    Напомним, неделю назад истребители ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда.

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    18 ноября 2023, 06:30
    IBM и Apple отказались от рекламы в X

    IBM, Apple и Walt Disney приостановили рекламу в соцсети Х после комментария Маска

    IBM и Apple отказались от рекламы в X
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Компании IBM и Apple сочли один из комментариев владельца X (ранее Twitter, заблокирована в России) Илона Маска антисемитским, в связи с чем отказались от рекламы в данной соцсети. СМИ сообщают, что Walt Disney также отказывается от рекламы в соцсети Маска.

    IBM заявила, что «не терпит разжигания ненависти и дискриминации». Указывается, что рекламу решено приостановить, пока идет «расследование этой совершенно неприемлемой ситуации», пишут «Ведомости» со ссылкой на Washington Post.

    По данным Axios, Apple также «приостановила рекламу в соцсети Х», передает РИА «Новости».

    Hollywood Reporter пишет, что Walt Disney также приостанавливает размещение рекламы. Disney и Apple входят в число крупнейших рекламодателей соцсети. Однако официального заявления о приостановки размещения рекламы от Disney пока не последовало.

    Как поясняет CNN, один из пользователей соцсети заявил, что евреи якобы «пропагандируют именно тот вид диалектической ненависти к белым, который, как они утверждают, хотят, чтобы люди перестали использовать против них». В сообщении также упоминались «орды меньшинств», наводняющие западные страны, популярная антисемитская теория заговора, пишет «Московский комсомолец».

    В ответ Маск отметил: «Вы сказали сущую правду».

    С осуждением ситуации выступил Белый дом, в пресс-службе администрации призвали не продвигать антисемитизм и расизм. Гендиректор Х Линда Якарино, в свою очередь, напомнила об усилиях соцсети по противодействию дискриминации и антисемитизму, которым нет места в мире.

    Позднее Маск пригрозил блокировкой любому, кто будет пропагандировать геноцид в его соцсети: «Рискуя озвучить очевидное, скажу, что любой, кто выступает за геноцид какой-либо из групп, подвергнется блокировке на данной платформе».

    Напомним, после того, как Маск обещал предоставить услуги спутниковой связи Starlink международным организациям в секторе Газа, министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что его «ведомство разорвет все связи со Starlink». Кроме того, Маск в шутку заявил, что для урегулирования палестино-израильского конфликта следует ввести запрет на экспорт нута для хумуса.

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    16 ноября 2023, 09:18
    Президент Израиля высказал отношение к гибели людей в Газе

    Президент Израиля Герцог заявил, что сожалеет о гибели людей в Газе, но защита израильтян важнее

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Израиля Ицхак Герцог выразил сожаление в связи с гибелью палестинцев в секторе Газа в ходе израильской операции, однако безопасность собственного народа он считает приоритетом.

    «Мне небезразлична гибель палестинцев… Она разбивает мне сердце», – сказал он британской газете Financial Times.

    При этом Герцог заявил, что в первую очередь должен обеспечить безопасность израильтян, передает ТАСС.

    Израиль, по словам президента еврейского государства, проводит операции рядом со зданиями больниц в секторе Газа крайне осторожно, стремясь обеспечить защиту мирных жителей анклава.

    Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвала здание парламента сектора Газа, принадлежавшее палестинскому движению ХАМАС.

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    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    • Байден опять все испортил

      В рамках саммита АТЭС прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американцы возлагали на диалог большие надежды. Прежде всего им срочно нужна помощь китайцев для борьбы с фентанилом. Но Байден опять все испортил.

    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

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