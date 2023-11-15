Завершились клинические испытания обновленной вакцины от коронавируса

Гинцбург: Клинические испытания обновленной вакцины от коронавируса завершились

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, если Минздрав реализует договоренности в плане разрешительных моментов, то, действительно, в первой декаде (10-15 декабря) «Спутник лайт» будет в гражданском обороте, клинические испытания прошли, но отчет еще не написан, передает РИА «Новости».

Он добавил, что остальные варианты вакцины, например полный «Спутник V» или детский вариант поступят в медучреждения чуть позже, Минздрав разрешил параллельно и нарабатывать соответствующий объем вакцин, и дописывать отчет.

Гинцбург также пояснил, что, когда вирус изменился антигенно, что потребовало изменения вакцины, он изменил свой характер взаимодействия с нашим организмом – летальность действительно понизилась, но заразность вируса увеличилась.

«По тому, как болеют мои сотрудники, которые не вакцинировались, то рост заболеваемости хороший, кто не вакцинировался – переболели все, те, кто до 40 лет – на ногах, а те, кто старше 40 – чем возраст больше, тем температура больше», – заключил директор НИЦ

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