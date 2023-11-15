В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.6 комментариев
Завершились клинические испытания обновленной вакцины от коронавируса
Гинцбург: Клинические испытания обновленной вакцины от коронавируса завершились
Клинические испытания обновленного «Спутника» завершились, «Спутник лайт» может поступить в гражданский оборот в первой декаде декабря, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, если Минздрав реализует договоренности в плане разрешительных моментов, то, действительно, в первой декаде (10-15 декабря) «Спутник лайт» будет в гражданском обороте, клинические испытания прошли, но отчет еще не написан, передает РИА «Новости».
Он добавил, что остальные варианты вакцины, например полный «Спутник V» или детский вариант поступят в медучреждения чуть позже, Минздрав разрешил параллельно и нарабатывать соответствующий объем вакцин, и дописывать отчет.
Гинцбург также пояснил, что, когда вирус изменился антигенно, что потребовало изменения вакцины, он изменил свой характер взаимодействия с нашим организмом – летальность действительно понизилась, но заразность вируса увеличилась.
«По тому, как болеют мои сотрудники, которые не вакцинировались, то рост заболеваемости хороший, кто не вакцинировался – переболели все, те, кто до 40 лет – на ногах, а те, кто старше 40 – чем возраст больше, тем температура больше», – заключил директор НИЦ
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