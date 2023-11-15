Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
В США предупредили Украину об угрозе внутреннего восстания
Weapons and Strategy: Отказ Зеленского от переговоров приведет к восстанию на Украине
Украине грозит внутреннее восстание в случае, если президент страны Владимир Зеленский не найдет способа договориться с Россией, считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.
Брайен в своей статье для издания Weapons and Strategy пишет, что бывшая советская республика фактически распадается. Вооруженные силы Украины, по его словам, несут слишком большие потери, что привело к крушению режима Зеленского, передает РИА «Новости».
Автор публикации отмечает, что большая часть украинской армии сейчас состоит из пожилых мужчин, юношей и женщин, которые не имеют никакой подготовки.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене соответствующего запрета на них со стороны киевского режима.
Газета ВЗГЛЯД писала, как украинские власти пять раз упустили возможность урегулировать конфликт с Россией.