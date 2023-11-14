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Бездомная собака искусала лицо первоклассницы в ХМАО
Отец первоклассницы из Сибири рассказал о «плачевном состоянии» дочери после укуса собаки
В поселке Федоровский под Сургутом бездомная собака напала на первоклассницу возле магазина, и покусала лицо, ребенка пришлось везти за 60 км в больницу, чтобы зашить губу, рассказал отец пострадавшей девочки Вадим.
Мужчина сказал, что все произошло возле магазина поселка городского типа Федоровский. По его словам, девочка была с братом, увидела собаку и то ли погладила, то ли приобняла ее. Животное агрессии не проявило, но когда ребенок шел уже обратно, и пыталась снова дотронуться до собаки, та на нее набросилась и укусила за нижнюю губу, пишет «Газета.Ru».
По словам Вадима, лицо дочери было все в крови, в местной больнице оказать помощь не смогли и экстренно отправили в Сургут, где девочке сделали операцию. Мужчина заявил, что хирург предупредил, что шрамы у ребенка останутся, есть небольшие опасения, что будет искривление губы, «состояние плачевное». Мать девочки Алена добавила, что ребенок проходит курс антибиотиков и прививок от бешенства.
Мужчина уточнил, что собаку уже отловили, а полиция и администрация связалась с семьей. По его словам, собака последний раз в 2021 году была в отлове, и, все это время ей никто прививки не делал, проблема с бездомными собаками в поселке «стоит очень остро».
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