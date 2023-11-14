Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо, в итоге, всем. Ну, кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Блогера «руки-базуки» решили проверить на пропаганду ЛГБТ и наркотиков
Прокуратуру попросили проверить блогера «руки-базуки» Терешина на пропаганду ЛГБТ и наркотиков
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в прокуратуру с просьбой проверить блогера Кирилла Терешина («руки-базуки») на пропаганду наркотиков и ЛГБТ, а также на финансовые махинации, сообщили СМИ.
В обращении отмечается, что Терешин записал с Татьяной Фогельман и Юлией Моретти, которые целовались на камеру, а также пытались напоить блогера, чтобы выманить у него деньги, передает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Терешин хвастался на камеру и признался, что у него есть много наркотиков, а также в том, что он обналичивает деньги в обход государства. За предполагаемую пропаганду ЛГБТ блогеру грозит до 13 лет колонии и штраф до 5 млн рублей.
Кирилл Терешин получил в интернете прозвища «человек-синтол» и «руки-базуки» после публикаций фотографий и видео с гигантскими бицепсами. Такого эффекта он смог добиться с помощью инъекций синтола.
Блогер не раз эпатировал общественность своими выходками. Например, он решил разнообразить свой образ и покрасил волосы в цвета украинского флага. Также он поздравлял женщин на 8 Марта в парике.
Ранее Бородин обратился в прокуратуру Москвы с требованием проверить Юрия Дудя* (признан иноагентом) на дискредитацию ВС России после интервью Цыгановых.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом