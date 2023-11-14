Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо, в итоге, всем. Ну, кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Жар-птица Мира стала талисманом первых «Игр будущего»
Талисманом первых мультиспортивных соревнований «Игры будущего» в Казани станет Жар-птица Мира, ее представили на выставке-форуме «Россия» в Москве на церемонии празднования 100 дней до начала соревнований.
Известно, что над созданием талисмана работали студенты из Татарстана Мария Ромашка, Алина Хасянова и Дарья Сидакова, передает Regnum.
По их словам, они увидели взаимосвязь между птицей и звездой по имени Мира, которая является одним из древнейших космических светил. Ее название переводится с латыни как «удивительный». Ранее российский лидер Владимир Путин обратился к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего», рассказав, что образ нынешней России отражает идею соединить киберспорт и классические виды спорта.
Ранее российский лидер Владимир Путин обратился к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего», рассказав, что образ нынешней России отражает идею соединить киберспорт и классические виды спорта.
Международные соревнования «Игры будущего» пройдут 23 февраля следующего года в Казани.