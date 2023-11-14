Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.7 комментариев
ОКР назвал критерии допуска российских гимнастов «одой сегрегации»
Олимпийский комитет России назвал критерии допуска российских гимнастов «одой сегрегации»
Критерии присвоения нейтрального статуса российским и белорусским спортсменам для выступления на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) являются «одой сегрегации», говорится в заявлении Олимпийского комитета России (ОКР), опубликованном пресс-службой организации.
Как говорится в заявлении ОКР, FIG выдала список требований для допуска россиян к соревнованиям, читается данный документ как настоящая ода сегрегации, так как речь идет о полной нейтрализации цветовой гаммы соревновательной экипировки и инвентаря, и без того максимально обезличенным гимнастам и гимнасткам предлагается выступать в однотонном наряде, передает ТАСС. В пресс-службе добавили, что в художественной гимнастике, где дизайн купальников – это отдельное искусство и элемент постановки, который имеет огромное значение для целостности любого образа и выступления, соответственно, его визуального восприятия и оценки.
Там добавили, что политика двойных стандартов и дискриминации по национальному признаку отменяет в олимпийском движении все морально-этические нормы и здравый смысл, а рекомендации Международного олимпийского комитета разрешили международным спортивным федерациям соревноваться в изобретательности решений для усугубления дискриминации россиян и белорусов, отдельные деятели с удовольствием этой возможностью пользуются, в первую очередь банально для создания конкурентных преимуществ своим соотечественникам.
«Увы, коллеги из Лозанны надежно свернули с истинного пути и все чаще исполняют подобного рода фигуры низшего пилотажа. Ничего, кроме сочувствия и сожаления, это не вызывает», – добавили в ОКР.
Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) разработала критерии допуска российских и белорусских атлетов на соревнования под эгидой организации. Согласно документам, до соревнований будут допущены только индивидуальные атлеты. При этом представителям стран будет запрещено использование национальной символики, а также символики национальных федераций и олимпийских комитетов стран.