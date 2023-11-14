Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.9 комментариев
Россия выразила готовность к партнерству при создании беспилотного Checkmate
Россия готова к партнерству при создании беспилотного и двухместного самолетов Checkmate
Входящий в госкорпорацию «Ростех» «Рособоронэкспорт» допускает возможность сотрудничества с иностранными партнерами в области создания беспилотной и двухместной модификаций легкого тактического самолета Checkmate, заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.
По его словам, при создании легкого тактического самолета Checkmate предусматривается создание беспилотной и двухместной модификаций, передает ТАСС. Михеев добавил, что Россия озвучивает такие возможности иностранным партнерам в ходе консультаций по сотрудничеству в этой области и можно констатировать устойчивый интерес к беспилотной и двухместной модификациям самолета.
По его словам, «Рособоронэкспорт» проводит консультации со странами Ближнего Востока по облику и техническим характеристикам легкого тактического самолета Checkmate, партнерам переданы предложения по проекту.
«В данный момент Ростех ведет подготовку для сборки первых образцов истребителя», – сказал Михеев.
Ранее Ростех сообщил о начале подготовки производства первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, конструкторская документация передана на завод-изготовитель.