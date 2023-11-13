В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.3 комментария
СМИ рассказали о возможной отставке трех командующих ВСУ
Глава Минобороны Украины запланировал уволить трех командующих ВСУ
Министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить трех командующих вооруженными силами Украины (ВСУ), в том числе командующего объединенными силами Сергея Наева, сообщили украинские СМИ.
Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинском военно-политическом руководстве, уволить предложили командующего медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского и командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева, передает РИА «Новости».
По данным СМИ, на увольнении Остащенко настаивали медики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением украинских войск, а Наев, по данным источников, может проходить по делу «о ненадлежащей обороне Херсонщины», пишет RT. При этом издание отмечает, что вопрос отставок этих людей рассматривается уже несколько месяцев.
В пятницу депутаты Верховной рады Украины из фракции «Европейская солидарность» предложили лишить министра обороны права назначать и увольнять командование ВСУ и передать полномочия главнокомандующему вооруженными силами.
Ранее правительство Украины уволило заместителя министра обороны страны Анну Маляр, объяснившую коммуникационным сбоем ложь о взятии ВСУ Андреевки в ДНР.