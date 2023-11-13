У студента МГУ выявлена корь

Назван размер выплаты, обещанной за убийство журналиста Соловьева

За убийство журналиста Соловьева фигуранту дела обещали 1 млн рублей

Tекст: Кристина Цыцура

Как говорится в материалах дела, до покушения мужчине обещали 400 тыс. рублей, а еще 600 тыс. рублей уже после совершения преступления, передает ТАСС.

Фигурант планировал привести в действие взрывное устройство либо в личном автомобиле журналиста, либо использовать вслепую курьера при доставке еды. Чтобы отвлечь внимание, планировалось кидать коктейли Молотова в служебный автомобиль полиции.

В рамках уголовного дела были задержаны шесть участников запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power.

Ранее в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева.