В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.2 комментария
У студента МГУ выявлена корь
Расследование проводится в связи с выявлением кори у студента факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, приняты меры, которые не допустят распространения заболевания, заявили в Роспотребнадзоре по Москве.
Уже выявлен круг контактных лиц, а руководство вуза получило предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе, передает ТАСС.
Студенты, не прошедшие вакцинацию от кори, будут переведены на удаленное обучение.
Ранее Минобрнауки запретил не привитым от кори студентам участвовать в массовых мероприятиях.