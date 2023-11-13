Песков: Путин открыт к контактам, но важен результат

Tекст: Ольга Никитина

«Президент также всегда был и остается сторонником результативных контактов не просто ради самого процесса, а ради результата», – приводит его слова ТАСС.

Так представитель Кремля отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что он намерен продолжать диалог с президентом России, так как считает это необходимым.

Песков добавил, что в настоящее время вряд ли можно говорить о том, что чаша весов склоняется в пользу учета российских интересов. Однако он не исключил, что позиция Запада со временем трансформируется.