Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.18 комментариев
Песков: Путин открыт к контактам, но важен результат
Президент Владимир Путин никогда не исключает контактов и всегда говорит о своей открытости к диалогу, тем более на высшем уровне, однако такие переговоры должны быть результативными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент также всегда был и остается сторонником результативных контактов не просто ради самого процесса, а ради результата», – приводит его слова ТАСС.
Так представитель Кремля отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что он намерен продолжать диалог с президентом России, так как считает это необходимым.
Песков добавил, что в настоящее время вряд ли можно говорить о том, что чаша весов склоняется в пользу учета российских интересов. Однако он не исключил, что позиция Запада со временем трансформируется.