Бодибилдера Герасимова дисквалифицировали за употребление девяти запрещенных препаратов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы, в пробе спортсмена обнаружено девять запрещенных субстанций, его тестировала международная федерация, срок дисквалификации увеличен до 6 лет за большое количество обнаруженных субстанций, что является отягчающим обстоятельством, передает ТАСС.

Согласно документам, в допинг-пробе Герасимова были обнаружены: станозолол, дростанолон, метенолон, оксандролон, тренболон и другие. Ни у одного другого российского спортсмена, отбывающего дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, не было обнаружено такого большого количества запрещенных веществ в допинг-пробе.

28-летний Герасимов, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, на Кубке России, который проходил в апреле в Санкт-Петербурге, представлял Челябинскую область.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который снял обвинения с российской тяжелоатлетки Татьяны Кашириной в нарушении антидопинговых правил, и дисквалифицировал спортсменку на восемь лет.