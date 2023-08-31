Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.7 комментариев
Российскую тяжелоатлетку дисквалифицировали на восемь лет
CAS дисквалифицировал российскую тяжелоатлетку Каширину на восемь лет
Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который снял обвинения с российской тяжелоатлетки Татьяны Кашириной в нарушении антидопинговых правил, и дисквалифицировал спортсменку на восемь лет, сообщила пресс-служба РУСАДА.
По сообщению пресс-службы, 28 августа апелляции РУСАДА и WADA были удовлетворены, решение ДАК РУСАДА было отменено CAS, спортсменка была признана нарушившей антидопинговые правила и дисквалифицирована на срок восемь лет начиная с даты вынесения решения с зачетом отбытого срока с 13 ноября 2020 года по 30 июня 2022 года, передает ТАСС.
Ранее WADA сообщило, что на основании данных московской лаборатории (LIMS) изъятых оттуда проб наказало 195 российских атлетов.