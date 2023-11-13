Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.0 комментариев
Полянский: Конфликт в Газе обнажил двойные стандарты Запада
Обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль», передает РИА «Новости».
Россия осуждает действия радикальной группировки ХАМАС, но также осуждает и нарушение международного гуманитарного права Израилем, отметил российский дипломат.
Полянский сообщил, что США в Совете безопасности ООН противятся любым шагам, осуждающим действия Израиля в секторе Газа. По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.
В Кремле ранее заявляли, что динамика на Ближнем Востоке меняется не в лучшую сторону.