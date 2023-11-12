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Валиева заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани
Фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место на четвертом этапе серии Гран-при России, которые проходят в Казани.
Валиева набрала 213,59 балла (81,09 в короткой программе и 132,50 – в произвольной). Фигуристка допустила падение при исполнении четверного тулупа. Золотую медаль завоевала Софья Муравьева (228,81; 77,02 + 151,79), серебро – Алина Горбачева (219,02; 145,73 + 73,29), бронзу – Дарья Садкова (214,54; 141,39 + 73,15), передает ТАСС.
Напомним, международное агентство допинг-тестирования объявило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Результат был обнародован во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент Валиева уже завоевала олимпийское золото в командном турнире. В CAS сообщили, что коллегия арбитров вынесет решение по делу Валиевой в январе 2024 года.