Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
CAS назначил сроки вынесения решения по делу фигуристки Валиевой
CAS: Арбитры огласят решение по делу Валиевой в начале следующего года
Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) вынесет решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в январе 2024 года, сообщили в суде.
CAS решил огласить решение по делу Валиевой в начале следующего года. Слушания проходили 26–28 сентября и 9–10 ноября, передает ТАСС.
Напомним, международное агентство допинг-тестирования объявило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Результат был обнародован во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент Валиева уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.