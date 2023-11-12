Пилотажная группа «Русские витязи» прибыла в Дубай для участия в международном авиасалоне

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению Минобороны, летчики авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) «Русские витязи» на новейших истребителях Су-35С выполнили перебазирование в Объединенные Арабские Эмираты для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow-2023, передает ТАСС. Там добавили, что перелет из подмосковной Кубинки проходил с двумя промежуточными посадками, Ил-76 ВТА доставил к месту проведения международной выставки специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество.

В военном ведомстве отметили, что перед демонстрационном показом экипажи истребителей проведут два квалификационных полета и воздушные тренировки.

В ходе авиасалона пилоты ВКС России выполнят полеты в составе группы и продемонстрируют сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-35С.

«Завтра у нас стартует авиационный салон. Будут принимать участие «Русские витязи», уже прибыли сюда и готовятся к показательным полетам в рамках открытия завтрашнего авиационного салона. Также будут представлены и Ил-76, Ка-52, «Ансат» в медицинском исполнении Ми-171А3», – прокомментировал вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров, возглавляющий российскую делегацию в ОАЭ.

Ранее первый заместитель гендиректора госкорпорации Ростех Владимир Артяков заявил, что новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками (БПЛА) «Сапфир» будет продемонстрирован на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 в ОАЭ.