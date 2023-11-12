Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.8 комментариев
Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области
Российские силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, над Белгородским районом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа над селом Ближним, информация о последствиях на земле уточняется, передает РИА «Новости».
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Гладков сообщил, что ВСУ более 10 раз за сутки обстреляли Белгородскую область.