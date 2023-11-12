Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, над Белгородским районом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа над селом Ближним, информация о последствиях на земле уточняется, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ более 10 раз за сутки обстреляли Белгородскую область.