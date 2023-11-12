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ЦАХАЛ предупредил о попытках вывезти заложников из Газы под видом беженцев
ЦАХАЛ: ХАМАС может попытаться вывезти заложников из Газы под видом беженцев
Боевики радикального палестинского движения ХАМАС могут попытаться вывезти удерживаемых ими заложников из северных районов сектора Газа по гуманитарным коридорам под видом беженцев, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.
Как заявил Конрикус, он не может вдаваться в детали, так как это связано с методами ведения операции, но ЦАХАЛ известно об этой проблеме, передает ТАСС.
Конрикус указал, что в СМИ была информация о том, что израильские военные, которые контролировали гуманитарный коридор, пытались идентифицировать заложников среди покидающих северные районы сектора Газа беженцев и кричали двигающейся колонне гражданских на иврите о том, что если среди них есть заложники, то они могут подбежать к ним, и что это будет безопасно.
«Я не могу сообщить каких-либо деталей о том, что мы делаем или не делаем. Никаких блокпостов нет, однако предпринимается большое количество других усилий для мониторинга и предотвращения этого», – добавил Конрикус.
Ранее канал Al Hadath сообщил, что стороны конфликта в секторе Газа достигли договоренности об обмене палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах, на 100 женщин и детей, которые находятся в заложниках у радикального движения ХАМАС в секторе Газа.