До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.12 комментариев
Глава ВОЗ заявил о потере связи с координаторами в больнице «Аш-Шифа» в Газе
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о потере связи с координаторами в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ потеряла связь со своими координаторами в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа на фоне боевых действий рядом с медицинским учреждением.
Гебрейесус сообщил в соцсети X, что ВОЗ потеряла связь со своими координаторами в больнице «Аш-Шифа» в Газе на фоне сообщений о неоднократных нападениях на больницу. Глава ВОЗ подчеркнул, что организация серьезно обеспокоена безопасностью медицинских работников и пациентов, и призывает к их немедленной эвакуации, передает РИА «Новости».
Накануне в Эмиратах заявили об окружении Армией Израиля больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа.