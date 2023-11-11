Разработчик: Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний

Tекст: Антон Никитин

По словам разработчика, в ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные ТТХ, заложенные при проектировании, а при дальнейших полетах планируется нарабатывать статистику, изучать работу систем на различных режимах в разнообразных условиях, передает РИА «Новости».

Разработчик рассказал, что без происшествий, к сожалению, не обошлось. Так, один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошел с полосы и потерпел аварию. В настоящее время он восстанавливается. По словам разработчика, эксперты компании уже выясняют причину отказа, после определения которой внесут коррективы. «Затем перейдем к полетам с полезной нагрузкой», – добавил он.

Напомним, в начале февраля в ОПК сообщали, что в России разработан дальний транспортный беспилотник ТрАМП, способный перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров.