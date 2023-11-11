Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Дальний транспортный беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний
Разработчик: Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний
Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап летных испытаний, сообщил один из разработчиков.
По словам разработчика, в ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные ТТХ, заложенные при проектировании, а при дальнейших полетах планируется нарабатывать статистику, изучать работу систем на различных режимах в разнообразных условиях, передает РИА «Новости».
Разработчик рассказал, что без происшествий, к сожалению, не обошлось. Так, один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошел с полосы и потерпел аварию. В настоящее время он восстанавливается. По словам разработчика, эксперты компании уже выясняют причину отказа, после определения которой внесут коррективы. «Затем перейдем к полетам с полезной нагрузкой», – добавил он.
Напомним, в начале февраля в ОПК сообщали, что в России разработан дальний транспортный беспилотник ТрАМП, способный перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров.