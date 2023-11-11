Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
На Тамбовском пороховом заводе в городе Котовске произошел пожар
На территории Тамбовского порохового завода в городе Котовске произошел пожар
В отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании «Тамбовского порохового завода», расположенном в городе Котовске Тамбовской области, произошло возгорание площадью 300 кв. м, сообщили в региональном главке МЧС России.
ГУ МЧС России по Тамбовской области сообщило в своем Telegram-канале, что в 00.22 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о возгорании в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании Тамбовского порохового завода. Пожар был оперативно ликвидирован подразделениями пожарной охраны. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, в июне а Тамбовском пороховом заводе произошел пожар, в результате которого погибли пять человек.