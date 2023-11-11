Суд арестовал бывших следователей СК по подозрению в должностных преступлениях

Басманный суд Москвы арестовал трех бывших следователей СК по подозрению в совершении должностных преступлений

Tекст: Антон Никитин

Суд постановил Юсупову Рустаму Мансуровичу, Ромодановскому Сергею Константиновичу и Жирютину Андрею Семеновичу избрать мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 января. Подозреваемым в зависимости от роли вменяют организацию преступного сообщества, получение взятки, фальсификацию доказательств, незаконное задержание или заключение под стражу, а также привлечение заведомо невиновного к ответственности или неправомерное возбуждение уголовного дела, передает РИА «Новости».

Из открытых источников следует, что Юсупов занимал должность руководителя Хорошевского межрайонного следственного отдела СК. Ромодановский возглавлял следственное управление по Северо-Западному административному округу ГСУ СК России по Москве. Жирютин также является бывшим следователем. Кроме того, Сергей Ромодановский – сын Константина Ромодановского, занимавшего пост директора Федеральной миграционной службы с 2005 по 2016 год.

Напомним, в июне у московского следователя арестовали биткоины почти на 24 млн долларов.