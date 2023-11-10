В России предложили ввести льготы для продающих только российское вино кафе

Минпромторг поддержал льготы для продающих только российское вино кафе

Tекст: Вера Басилая

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг предлагает сделать аналог «российской полки» с винами в ресторанах, чтобы отечественные спиртные напитки были обязательно представлены в меню, передает РИА «Новости».

Он назвал здравой инициативой Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) о льготном режиме лицензирования для кафе и ресторанов, которые реализуют исключительно российское вино.

По словам Кузнецова, сейчас эта возможность обсуждается как с заинтересованными ведомствами, так и с представителями бизнеса. Он отметил, что история с лицензиями небыстрая, потому что все, что касается алкоголя, требует очень вдумчивого широкого обсуждения.

Ранее глава ФРиО Игорь Бухаров заявил, что необходимо выдавать предприятиями питания отдельную лицензию на российское вино, которое поставлялось бы в заведения по сниженной цене или даже бесплатно.