Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
В России предложили ввести льготы для продающих только российское вино кафе
Минпромторг поддержал льготы для продающих только российское вино кафе
Минпромторг поддерживают идею об установлении льготного лицензионного режима для кафе и ресторанов, которые продают у себя только отечественное вино, рассказал директор департамента развития внутренней торговли министерства Никита Кузнецов.
Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг предлагает сделать аналог «российской полки» с винами в ресторанах, чтобы отечественные спиртные напитки были обязательно представлены в меню, передает РИА «Новости».
Он назвал здравой инициативой Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) о льготном режиме лицензирования для кафе и ресторанов, которые реализуют исключительно российское вино.
По словам Кузнецова, сейчас эта возможность обсуждается как с заинтересованными ведомствами, так и с представителями бизнеса. Он отметил, что история с лицензиями небыстрая, потому что все, что касается алкоголя, требует очень вдумчивого широкого обсуждения.
Ранее глава ФРиО Игорь Бухаров заявил, что необходимо выдавать предприятиями питания отдельную лицензию на российское вино, которое поставлялось бы в заведения по сниженной цене или даже бесплатно.