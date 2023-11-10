Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Представлен рейтинг стран для приоритетного продвижения российских цифровых решений
Казахстан, Китай, Беларусь, Бразилия и Индия вошли в рейтинг стран для приоритетного для приоритетного продвижения российских цифровых решений. Такие данные представил директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян.
Презентация рейтинга прошла в рамках Международного муниципального форума БРИКС+ в Санкт-Петербурге на сессии «Бизнес будущего: на какие индустрии делать ставку».
Рейтинг составлен АНО «Цифровая экономика» в рамках проекта Техлид.рф на базе АНО с целью определения наиболее приоритетных стран для продвижения российских решений. Методология расчета рейтинга состоит в измерении экономических показателей 192 стран-участниц ООН за исключением России и определении возможностей входа на их рынки для поставщиков российского программного обеспечения, а также микро- и радиоэлектроники, моделей управления ИТ-проектами.
«Средний балл азиатского региона составил 3,5 балла, лидирующими странами в нем стали Казахстан, Китай и Индия. Средний балл Ближнего Востока – 3,3 балла, где в тройке лидеров такие страны как ОАЭ, Иран и Саудовская Аравия. Лидерами в Южной Америке стали Бразилия, Мексика и Аргентина, среднее значение по региону составило 2,7 баллов», – отметил директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян.
Уточняется, что при составлении рейтинга оценивалась экономическая интеграция со страной, наличие спроса на цифровые платформы и решения, индексы экономической свободы, цифровой зрелости и другие параметры.
Результаты исследования позволяют оценить привлекательность направлений экспорта, российским государственным органам, чтобы создать базу для дальнейшего анализа приоритетных рынков, барьеров для экспорта и эффективных мер поддержки.