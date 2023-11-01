С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.0 комментариев
В Ростехе назвали сроки импортозамещения тягача «Камаз» нового поколения
Глава Ростеха Чемезов: Тягач «Камаза» поколения К5 будет полностью импортозамещен в 2024 году
Производство всех компонентов магистрального тягача «Камаза» поколения К5 будет полностью локализовано в следующем году, заявил на канале «Россия-24» глава Ростеха Сергей Чемезов.
По его словам, уже 2,3 тыс. наименований различных комплектующих локализовано, к следующему году будет на 100% завершена локализация этого автомобиля – кабина К5 в рамках импортозамещения, передает ТАСС.
«Сегодня мы можем сказать, что примерно на 70% завершена локализация», – сказал Чемезов.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «Камаз» увеличил поставки автомобилей в армию в 17,6 раза.