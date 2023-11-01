В Ростехе назвали сроки импортозамещения тягача «Камаз» нового поколения

Глава Ростеха Чемезов: Тягач «Камаза» поколения К5 будет полностью импортозамещен в 2024 году

Tекст: Александра Юдина

По его словам, уже 2,3 тыс. наименований различных комплектующих локализовано, к следующему году будет на 100% завершена локализация этого автомобиля – кабина К5 в рамках импортозамещения, передает ТАСС.

«Сегодня мы можем сказать, что примерно на 70% завершена локализация», – сказал Чемезов.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «Камаз» увеличил поставки автомобилей в армию в 17,6 раза.

