Политолог: Россия системно поддерживает Палестину, поэтому массовые акции на улицах нам не нужны

Политолог Наталья Линдигрин: Поддержка Палестины со стороны России – бескорыстна и неизменна

Tекст: Олег Исайченко

«Наша страна – Россия, а ранее – СССР, десятилетиями помогала Палестине, в том числе в ее борьбе за независимость. Внешнеполитическая позиция России стабильна. Она не меняется от года к году, не приемлет двойных стандартов и является абсолютно бескорыстной», – отметила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».

«Мы не интригуем. Президент России Владимир Путин открыто заявляет, что основная борьба с нашим общим врагом идет в зоне специальной военной операции. Кроме того, Путин неоднократно проводил встречи с президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, встречи проходили как в Палестине, так и России», – напомнила она.

«Исходя из всего вышесказанного, следует вывод: если у мужчин Дагестана или какого-то другого региона страны есть желание защитить интересы своей Родины и бороться с нашим общим внешним врагом, то им следует быть там, где это необходимо. И здесь я полностью согласна с президентом», – добавила собеседница.

«В целом же, наше государство оказывает Палестине системную поддержку. В отличие от стран Запада, нам нет смысла собирать какие-то демонстрации для того, чтобы озвучить свою позицию. Путин неоднократно отмечал, что в основу мира на Ближнем Востоке должна быть положена реализация решений ООН, которые были приняты еще в прошлом веке. Это касается создания независимого Палестинского государства», – указала она.

«Поэтому провокация, подобная той, что произошла в Дагестане, выглядит в нашей стране чужеродно и искусственно. Жаль, конечно, что отдельные жители Дагестана повелись на эти информационные вбросы. Но из этого, уверена, будут сделаны выводы и проведена соответствующая работа на будущее», – резюмировала аналитик.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств подчеркнул: ключ к решению конфликта – в создании суверенного, независимого, полноценного Палестинского государства. «Мы откровенно, честно и не раз говорили об этом и палестинскому, и израильскому руководству», – напомнил он.

Позже первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал: Советский Союз выступал за то, чтобы на Ближнем Востоке появились независимые государства – не только Израиль, но и Палестинское государство.

«А теперь и Россия говорит на разных международных площадках о том, что конфликт на Ближнем Востоке закончится только тогда, когда появится независимое Палестинское государство», – напомнил собеседник.

Кроме того, в среду председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин призвал мусульман не поддаваться на провокации и лживую информацию, указав, что погромы и агрессия, хулиганства и бесчинства в отдаленных регионах не помогут Палестине.