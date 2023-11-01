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Кремль анонсировал совещание Путина по экономическим вопросам
Песков: Путин вечером проведет совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин сегодня во второй половине дня проведет по видеосвязи совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Путин работает сегодня в Ново-Огареве, во второй половине дня он проведет традиционное совещание по экономическим вопросам, в регулярном формате будет общение с экономическим блоком, руководством администрации в режиме видео-конференц-связи, передает ТАСС.
По словам Пескова, это «традиционная сверка часов, анализ текущей ситуации в экономике», в открытой части будет только выступление Путина.