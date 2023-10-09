Эксперты рассказали о влиянии выборов в Германии на политический расклад в стране

Tекст: Валерия Городецкая

По предварительным данным, опубликованным телеканалом ZDF, в Баварии лидирует партия «Христианско-социальный союз» (ХСС) с 37%. На втором месте – партия «Свободные избиратели» с 15,8%, а на третьем – «Альтернатива для Германии» с 14,6% голосов, которая вытеснила из тройки лидеров партию «Зеленые» с результатом 14,4%.

В Гессене победу одерживает партия «Христианско-демократический союз» (ХДС). Она набрала 34,6% голосов. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» занимает второе место с 18,4% голосов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, по полученным голосам установила свой антирекорд, набрав 15,1%.

По словам Александра Рара, выборы показали значительный упадок авторитета коалиции Олафа Шольца. Нынешняя правительственная коалиция «светофор» и дальше будет терпеть крушение, считает эксперт. «На сегодняшний день трудно представить, что Олаф Шольц через два года еще останется на посту канцлера. Христианские демократы могут с уверенным оптимизмом смотреть на будущие выборы», – сказал Рар, его слова приводятся на сайте НОМ.

Будущий расклад во многом будет зависеть от развития экономики в стране – «если она и дальше будет ухудшаться, то партия АдГ будет набирать вес», уверен Рар. По мнению эксперта, большой успех партии АдГ во многом связан с главной волнующей темой для немецких избирателей – массовой миграцией из Африки и Ближнего Востока, которую «властям не удается затормозить».

Ведущий научный сотрудник Центра Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова также считает, что самый главный итог выборов в Гессене и Баварии – это провал тех партий, которые входят в федеральную коалицию (СДПГ, зеленых и либералов). «Социал-демократы – пятая по силе партия в Баварии и третья – в Гессене. Этот показатель – катастрофа для партии Шольца. Выборы можно характеризовать как вотум недоверия правящей коалиции на федеральном уровне», – уверена Тимошенкова. Этот тезис подтверждает и тот факт, что оппозиционным партиям (ХДС и ХСС) удалось сохранить свою власть в территориях, считает она.

Эксперт отметила, что АдГ впервые становится второй партией в западных федеральных землях и вполне теперь может считаться «серьезной оппозиционной силой». «Мы можем сделать вывод о том, что Германия правеет. В Баварии правые партии набирают более 60% голосов – и это крайне высокий показатель. В Гессене позиция АдГ настолько сильна, что можно говорить о новом явлении в политическом раскладе страны», – считает Тимошенкова. Она связывает укрепление партией своих позиций «с большим недовольством курсом на энергетическую зеленую революцию и решениями властей в вопросах миграции».

По мнению журналиста Томаса Репера, региональные выборы вряд ли кардинально изменят федеральную повестку, так как при любом раскладе решающее слово «за хозяином в Вашингтоне». «Обычно региональные выборы на федеральную повестку не влияют. Рейтинг у правительства ниже плинтуса, однако правящая коалиция вряд ли изменит свою повестку, так как здесь есть высший интерес хозяина в Вашингтоне. «Альтернативу для Германии» к власти никто не допустит. Сможет ли она что-то изменить – под большим вопросом», – считает Репер.