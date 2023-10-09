В Совбезе предупредили о риске применения кибероружия против России

Совбез: Отсутствие успехов у ВСУ может подтолкнуть США к применению кибероружия против России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, отсутствие результативности ВСУ может подтолкнуть горячие головы к применению американского наступательного кибероружия для нанесения ущерба государственному и военному управлению, экономической системе России, передает РИА «Новости».

Храмов добавил, что это непредсказуемый для США и их союзников путь по своим последствиям. В то же время, по его словам, «стремление США нанести стратегическое поражение России повышает вероятность возникновения глобального киберконфликта».

По словам Храмова, обеспечение возможности нанесения киберударов было заложено Вашингтоном в закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2023 год. Он отметил, что «в сравнении с 2021 и 2022 годами расходы на кибербезопасность США значительно выросли», американцы «окружают Россию своими «кибербазами», среди которых «и центры передового опыта, и центры совместного реагирования, и другие подобные структуры».

Ранее Храмов заявил, что страны Запада пытаются влиять на российское общество через формируемую ими пятую колонну, привлекая для этого, в частности, известных оппозиционеров.