В Кремле заявили о распространении с Украины части западных вооружений

Tекст: Ольга Иванова

Он подчеркнул, что хорошо всем понятно то, что сотни тысяч тонн вооружений, которые коллективный Запад направляет на территорию Украины, не полностью оседают там, передает ТАСС.

Песков призвал дождаться, когда информация об этом будет точно классифицирована. А также он отметил, что израильтяне будут детально изучать источники поступления этого вооружения в этот регион.

Напомним, боевики движения ХАМАС на кадрах канала Sky News держат в руках американские автоматы М4, а не российские АК-47, заявил бизнесмен Дональд Трамп-младший.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предположила, что Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю. Не исключила она также, что американское оружие, которым вооружили ХАМАС, могло быть вывезено из Афганистана.

Еще летом газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.