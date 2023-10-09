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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Израиля станет делом мира

    Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Кто есть Израиль для России

    Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Реальный мир разбил розовые очки Израиля

    Израиль превратился в обычную западную страну с некоторой ближневосточной спецификой – благополучную, расслабленную, скандалящую из-за внутренних проблем и уверенную в своем превосходстве над слаборазвитыми соседями.

    7 комментариев
    9 октября 2023, 14:33

    Путин обсудил с Любимовой деятельность Минкультуры в новых регионах

    Путин обсудил с министром Любимовой деятельность Минкультуры в новых регионах

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин обсудил с министром культуры России Ольгой Любимовой деятельность Минкультуры в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

    «Ольга Борисовна, давайте начнем с того, что в регионах происходит по линии вашего министерства», – передает ТАСС слова главы государства, прозвучавшие в начале встречи.

    Любимова, в свою очередь, доложила главе государства о том, что в новых субъектах уже открыто около тысячи библиотек и домов культуры, почти 1 тыс. 600 детских школ искусств и 77 музеев.

    Глава ведомства добавила, что, когда министерство начинало работу, на четыре региона было два работающих кинозала. «Два кинозала на четыре [региона]?» – переспросил Путин. Сейчас, по словам Любимовой, в субъектах открыт 51 кинотеатр.

    Министр культуры также отметила, что ведомство развивает детские центы. Она обратила внимание, что теперь у семей есть возможность отвести ребенка на дополнительные занятия, и это «очень правильный рывок вперед». «Я понимаю», – отметил в ответ президент.

    Кроме того, Путин изучил презентацию Минкультуры, обратив внимание на открытый 5 сентября музеем-заповедником «Петергоф» Краеведческий музей в ЛНР.

    Также Любимова доложила президенту о планах открыть музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и музейно-театральный квартал «Бахрушинский музей» в центре Москвы. Помимо этого, глава Минкультуры рассказала о поддержке российского кино и росте количества зрителей. «Посещаемость все равно больше чем в два раза увеличилась», – подчеркнул Путин.

    Встречу Путина с главой Минкультуры ранее анонсировали в Кремле.

    6 октября 2023, 16:23
    На Западе придумали название инициативе Путина о принципах нового мироустройства

    Итальянский эксперт Грациани назвал шесть принципов Путина компасом нового миропорядка

    На Западе придумали название инициативе Путина о принципах нового мироустройства
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Озвученные президентом Владимиром Путиным на площадке международного клуба «Валдай» шесть геополитических принципов России являются путеводителем для нового мирового порядка, эту инициативу можно назвать «Доктриной Путина», считает президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

    Грациани заявил РИА «Новости», что тезисы, прозвучавшие на «Валдае», подтверждают позицию Кремля относительно построения нового миропорядка. «Они представляют собой своего рода путеводитель, компас того, что мы могли бы определить как «Доктрина Путина» для нового мирового порядка», – сказал итальянский эксперт.

    «Доктрина Путина», по словам Грациани, внимательна к эволюции динамики мироустройства и присутствию новых собеседников.

    Помимо России, добавил аналитик, такими глобальными игроками являются Китай и Индия. При этом формат БРИКС+, группа развивающихся стран G77 и члены «Движения неприсоединения» – эти новые геополитические и геоэкономические институты – выступают партнерами, указал он.

    Шесть принципов, которые изложил российский лидер, подтверждают необходимость нового международного порядка, который будет основан на конкретных национальных призваниях народов, сказал Грациани. По его словам, «Доктрина Путина» резко контрастирует с гегемонистской политикой Запада последних 30 лет.

    Газета ВЗГЛЯД писала о шести принципах, которыми Путин очертил правила нового миропорядка.

    Коментарии (38)
    7 октября 2023, 15:35
    Путин прокатил президентов Узбекистана и Казахстана на «Аурусе»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в день своего рождения прокатил президентов Узбекистана и Казахстана Шавката Мирзиеева и Касым-Жомарта Токаева на внедорожнике «Аурус».

    Президент России Владимир Путин показал президентам Узбекистана и Казахстана Шавкату Мирзиееву и Касым-Жомарту Токаеву российский внедорожник «Аурус» и сел за руль, чтобы прокатить коллег, и «увез куда-то», следует из сообщения в Telegram-канале журналиста Андрея Колесникова.

    Ранее Путин, Токаев и Мирзиеев запустили поставки российского газа в Узбекистан.

    Коментарии (6)
    7 октября 2023, 15:29
    Путин, Мирзиеев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан

    Путин, Мирзиеев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан

    Путин, Мирзиеев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин совместно с узбекистанским и казахстанскими коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым дал старт поставкам российского газа в эти две страны.

    По его словам, Россия продолжает подтверждать статус надежного поставщика газа, Москва также открыта к сотрудничеству в этой сфере, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что действие такого проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трех государств, так как Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, позволяющий гарантировать бесперебойную подачу тепла и электричества, а Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов.


    Уточняется, что Газпром уже прорабатывает необходимые маршруты и параметры подачи газа.

    «Россия будет стремиться удовлетворять нужды всех наших казахстанских и узбекистанских друзей, партнеров, других заинтересованных потребителей в этом виде топлива», – заключил глава государства.

    Ранее Путин заявил о планах обсудить с Мирзиеевым и Токаевым сотрудничество в энергетике.

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    7 октября 2023, 09:19
    Политолог: Путин вернул России политический, военный и технологический суверенитет

    Политологи Данилин и Звягинцев рассказали о произошедших в России изменениях за годы президентства Владимира Путина

    Политолог: Путин вернул России политический, военный и технологический суверенитет
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Путин вернул России и ее гражданам гордость за свою страну. При Путине произошло первое со времен Великой Отечественной войны расширение территории страны. Кроме того, Путин выступает за справедливый многополярный миропорядок и потому имеет большую поддержку по всему миру, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Павел Данилин и Александр Звягинцев. В субботу президенту России исполняется 71 год.

    «С начала президентства Путина Россия, что называется, укрепляет свой вес и авторитет – растет ВВП, повышается благосостояние граждан, запускаются соцпрограммы, развиваются все сферы производства и науки. А в 2014 году произошло знаковое событие – первое со времен Великой Отечественной войны расширение территории нашей страны. Причем не просто страны, а Российского государства, российской цивилизации, как говорит президент», – напомнил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Затем в 2022 году главе государства пришлось принять целый ряд не самых простых решений о воссоединении регионов Донбасса и Новороссии с Россией. Это дополнительно расширило границы нашего государства, а также вернуло в материнское лоно несколько миллионов русских людей – жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Процесс воссоединения русских земель – это свидетельство величия России», – отметил он.

    «Путин вернул России гордость. И в этом контексте крайне значимым контрастом является то, какой была Россия до Путина и какой она стала сейчас. В 1990-е годы это была слабая страна, потерявшая геополитический вес. В России тогда чуть ли не назначали министров извне – по звонку из Вашингтона. В российском МИД тогда удивлялись, зачем нам вообще внешняя политика и национальные интересы», – указал собеседник.

    «Путин предотвратил развал страны и нанес смертельный удар международному терроризму на Северном Кавказе. С Путиным и Россией считаются на международной арене. Россия выступает за справедливый многополярный миропорядок, и тем самым мы имеем очень большую поддержку во всем мире, в том числе на Западе», – подчеркнул аналитик.

    «Лидерство Путина позволяет России выступать в качестве локомотива и маяка против агрессивных устремлений Запада, защищая более слабые страны. Политика Путина направлена на противодействие миру глобалистских структур, которые стремятся нанести серьезный удар по суверенитету всех государств на планете», – резюмировал эксперт.

    «В 1990-е Россия, образно говоря, была беззубой старухой, стоящей на коленях и просящей милостыню у перехода и на вокзале, – сказал Александр Звягинцев, замдиректора Института государства и права РАН. – Путин, придя к власти, начал возвращать нашей стране былое величие и хорошим лемехом пахать огромное русское поле. Я был замгенпрокурора России и курировал Приволжский федеральный округ. Мы все под руководством главы государства занимались собиранием русских земель вокруг единого центра».

    По словам эксперта, Путин очень много сделал для того, чтобы Россия состоялась как независимое государство, чтобы она набирала вес на мировой арене: «И за 23 года мы увидели, как ослабленный региональный лидер развился до мощного государства – одного из главных акторов мировой политики».

    «Я лично был свидетелем того, как страны Запада фактически напрямую могли влиять на политическую и экономическую ситуацию нашей страны. Я это описал в романе «Естественный отбор» – как западные советники ходили по коридорам наших госорганов и давали указания. Теперь же такого нельзя даже представить – Россия подняла свой суверенитет на заоблачный уровень, недосягаемый для большинства стран Европы», – отметил он.

    «В общем, в 1990-е годы неумолимо угасающая экономика и неуклонно падающий уровень жизни народа были явными сигналами к скорому краху государства. Это мы должны констатировать. И хорошо, что нашелся такой человек, который смог переломить эти тенденции, изменить ситуацию и вернуть России величие и суверенитет – политический, военный, технологический. Он сумел не только заложить фундамент для успешного построения русской цивилизации, но и успешно реализовать этот проект», – пояснил спикер.

    В минувший четверг в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок. По словам российского лидера, величие России заключается в укреплении суверенитета, а суверенитет основан на самодостаточности в ряде сфер: технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности.

    Также президент предложил шесть основных принципов будущего мироустройства: открытый и взаимосвязанный мир, культурное и цивилизационное многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность и прочный мир, справедливость для всех, а также равноправие. В ходе выступления президент напомнил, что в принятой в этом году Концепции внешней политики России страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация.

    Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. После вуза служил в КГБ, в частности – работал в Дрездене, ГДР. В 1990 году после возвращения из Дрездена в Ленинград Путин устроился на должность помощника ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам.

    С июня 1991 года Путин стал работать председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и одновременно – с 1994 года – первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга.

    В 1996 году Владимир Путин переехал с семьей в Москву, так как ему предложили пост заместителя управляющего делами президента РФ. В марте 1997 года Путин становится заместителем руководителя администрации президента РФ, начальником Главного контрольного управления президента РФ. В мае 1998-го Путин – первый заместитель руководителя администрации президента РФ, в июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности РФ, одновременно – с марта 1999 года – секретарем Совета Безопасности РФ.

    В августе 1999 года Путин стал председателем правительства РФ. Этот пост ему предложил занять президент РФ Борис Ельцин. Перед новым 2000 годом, Ельцин предложил Путину стать и. о. главы государства, а в марте Путин был избран президентом. По его словам, ему было сложно принять решение стать главой государства, поскольку это «довольно тяжелая судьба».

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    6 октября 2023, 18:48
    Путин назвал дату начала поставок российского газа в Узбекистан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин после встречи с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в пятницу назвал дату начала поставок российского газа в республику.

    Путин сообщил, что поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан начнутся в субботу, 7 октября, передает РБК. По словам российского лидера, это происходит впервые за всю историю.

    Часть топлива, поступающего в Узбекистан, будет подаваться и в Казахстан, добавил президент.

    В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе переговоров Мирзиеев заявил о намерении кооперироваться с Россией.

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    9 октября 2023, 04:27
    Симоньян напомнила об отказе России от Гавайев

    Симоньян в ответ на заявления о якобы имперских амбициях России напомнила об отказе от Гавайев

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, которую обвиняют в имперских амбициях, в свое время отказалась от Гавайев, заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян пояснила, что России чужды имперские амбиции, а «самой большой страной в мире» она стала, поскольку разные территории и государства «просились по разным причинам в Российскую Империю сами», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 1».

    Как заявила Симоньян, Россия при этом «много раз в своей истории отказывалась от лакомых кусочков». «Вот все ли знают, что мы отказались в какой-то момент от Гавайев? Прекрасные были бы у нас сейчас Гавайи», – заявила она.

    Симоньян, говоря о речи президента России Владимира Путина на «Валдае», заявила, что это был очень серьезный разговор и потрясающий анализ ситуации в мире. При этом Путин проявил юмор и обаяние.

    «Я задавала вопрос, например, точно знаю, что со мной никто не согласовывал этот вопрос, вообще (не знали), буду ли я задавать какой-либо вопрос. Я думаю, что так обстояли дела с большинством вопросов», – сказал она.

    По ее словам, Путин «говорил про империализм, забытое такое слово советских времен, нам не часто об этом напоминают, а зря». Она указала, что Россию обвиняют в империализме государства, которые «придумали империализм, стали такими богатыми благодаря империализму и своим имперским амбициями».

    Также Симоньян отметила, что голос оставшихся в Европе «здоровых сил», которые по-прежнему исповедуют традиционные ценности, приглушен, он слышен «в разговорах где-то за пивом в баре».

    Напомним, в ходе юбилейного заседания дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок. Президент предложил шесть основных принципов будущего мироустройства.

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    6 октября 2023, 15:07
    Путин назвал союзническими отношения России и Узбекистана
    Путин назвал союзническими отношения России и Узбекистана
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Отношения России и Узбекистана развиваются весьма успешно, они носят союзнический характер, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

    «Наши отношения развиваются весьма успешно. И мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнический. В таком направлении и действуем», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Путин поблагодарил Мирзиеева за личное участие в развитии связей двух стран, отметив их «хорошую динамику по всем направлениям».

    Ранее президент России Владимир Путин начал переговоры в Кремле с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

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    7 октября 2023, 17:34
    Кадыров предложил отменить выборы президента России на время СВО

    Глава Чечни Кадыров предложил отменить выборы президента России на время СВО

    Кадыров предложил отменить выборы президента России на время СВО
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил на время специальной военной операции на Украине отменить выборы президента России или провести их с одним кандидатом – Владимиром Путиным.

    Кадыров в ходе акции по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина в Грозном, пожелал главе государства здоровья и долголетия.Он призвал единогласно принять решение, что на президентских выборах будет один кандидат – Владимир Путин или временно отменить выборы на время СВО. По его словам, в России нет на сегодня другого человека, который смог бы защитить страну, передает ТАСС.

    Массовая акция прошла субботу на центральной площади в Грозном, в ней  участвовали до 25 тыс. человек. Жители региона держали в руках транспаранты с портретами Путина и лозунгами: «ВВП – щит и меч России!» и так далее.

    Ранее многие российские губернаторы, политические деятели и жители регионов не только поздравили Владимира Путина с днем рождения, но и участвовали в различных массовых акциях, приуроченных к этому событию. В субботу Путину исполнился 71 год.

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    7 октября 2023, 15:23
    Путин заявил о планах обсудить с Мирзиеевым и Токаевым сотрудничество в энергетике

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин в ходе церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан сообщил о планах обсудить с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым перспективы сотрудничества в сфере энергетики.

    Он поблагодарил всех за работу, отметив, что она будет продолжена, передает ТАСС.

    «Мы с коллегами договорились о том, что пообсуждаем сейчас перспективы. Они серьезные, значимые – в энергетике в целом, не только при поставках газа», – сказал Путин.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика заинтересована в дальнейшем увеличении объемов транспортировки российского газа.

    Он добавил, что сейчас через республику проходят более 20 тыс. км магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 млрд кубических метров.

    Ранее Путин, Токаев и Мирзиеев запустили поставки российского газа в Узбекистан.

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    7 октября 2023, 06:45
    ВС России заняли более десяти опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении

    Минобороны: ВС России заняли более десяти опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска улучшили свое тактическое положение на южнодонецком направлении, заняв более десятка опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны.

    В ведомстве сообщили, что штурмовые подразделения российских войск улучшили тактическое положение в районах Новомихайловки, севернее Никольского, западнее Новодонецкого и Новозлатополя, с боем заняв более десятка опорных пунктов противника и взяв двух боевиков в плен, передает ТАСС.

    Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов также сообщил, что российские артиллеристы уничтожили узел связи и станцию радиоэлектронной борьбы противника в Новомихайловке. Кроме того, авиация ВС России поразила технику ВСУ в районе Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского и к северу от Приютного.

    В ведомстве также сообщили, что на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии пресечены две попытки выдвижения групп пехоты и попытка ротации подразделений ВСУ в районе Старомайорского, уничтожена разведгруппа противника в районе Червоного. Помимо этого, российские артиллеристы уничтожили украинскую БМП-2 в районе Углесборочной и пехоту противника в районе Времевки, добавили в ведомстве.

    В Минобороны сообщили, что в контрбатарейной борьбе противник потерял пять минометных расчетов, а барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил в районе Времевки самоходную артиллерийскую установку Paladin.

    Напомним, в сентябре киевский режим из-за потерь на южнодонецком направлении начал выводить подразделения ВСУ в тыл.

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    8 октября 2023, 03:27
    Путин подарил школьнице из Пскова щенка акита-ину

    Школьница из Пскова получила в подарок от Путина щенка акита-ину

    Tекст: Антон Антонов

    Школьница из Пскова Виктория Афанасьева, мечтавшая о том, чтобы у нее была собака, получила в подарок от главы российского государства Владимира Путина щенка акита-ину.

    Как сообщает пресс-служба правительства Псковской области, школьница мечтала о собаке этой породы с тех пор, как просмотра фильма про Хатико. Мама девочки сообщила, что к Путину дочь «обратилась втайне от родителей – сама нашла адрес, отправила послание, а только потом рассказала». При рождении щенок получил кличку Умка, ее решили сохранить.

    «Уважаемый Владимир Владимирович! Благодарю вас за исполнение мечты, спасибо, что подарили такое счастье. От всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, сил и терпения», – сказала девочка.

    В субботу президенту России Владимиру Путину исполнился 71 год. По всей стране люди записывают поздравления президенту, устраивают флешмобы в онлайне.

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    6 октября 2023, 15:36
    Путин оценил экономическое сотрудничество России и Узбекистана

    Путин: Рост товарооборота России и Узбекистана за семь месяцев 2023 года составил более 14%

    Tекст: Ольга Никитина

    Рост торгового оборота между Россией и Узбекистаном за прошлый год составил 26%, а за семь месяцев 2023 года – более 14%, сообщил президент Владимир Путин на переговорах с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Кремле.

    По словам главы государства, три тысячи компаний с российским участием работают в Узбекистане, а в России действуют 700 узбекских компаний, передает ТАСС.

    Также российский лидер заявил, что отношения России и Узбекистана развиваются весьма успешно, они носят союзнический характер.

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    6 октября 2023, 21:04
    Пушилин распорядился создать штаб обороны ДНР
    Пушилин распорядился создать штаб обороны ДНР
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин издал распоряжение о создании штаба обороны региона.

    Пушилин постановил создать Штаб обороны ДНР и местные штабы территориальной обороны городских и муниципальных округов региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    Также он утвердил состав и положение нового штаба и распорядился признать устаревшими указы «Об оперативном штабе по реагированию на военные угрозы» от 29 ноября 2022 года и «О штабе территориальной обороны Донецкой народной республики» от 13 декабря 2018 года. Указ вступает в силу со дня подписания.

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    7 октября 2023, 17:07
    Путин обсудил ситуацию вокруг Карабаха с Алиевым и Пашиняном

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

    В ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также региональную проблематику, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Ранее Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с Пашиняном.

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    8 октября 2023, 00:29
    Путин подчеркнул важность создания комфортной жизни на селе

    Путин подчеркнул важность повышения качества жизни на сельских территориях

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности подчеркнул важность повышения качества жизни на сельских территориях.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, обещал «укреплять социальную сферу села», развивать транспортную инфраструктуру. Также он заявил, что будут продолжены газификация населенных пунктов и строительство жилья. «Сделаем все, чтобы обеспечить современную, комфортную жизнь на селе, создать условия для самореализации наших граждан», – сказал он.

    Путин поблагодарил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за труд и «любовь к родной земле», которые позволили качественно изменить и сделать «настоящими локомотивами» экономики России сельское хозяйство и пищевую промышленность.

    Президент указал, что «в прошлом году собран рекордный за всю историю объем зерна» – почти 158 млн тонн. В 2023 году также ожидается «хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов», Россия «увеличит производство мяса, молока, рыбы».

    Российский рынок получает от отечественных аграриев «все основные виды продовольствия», сказал Путин. Также «растет экспортный потенциал отрасли», продукция АПК является одной из «ключевых статей российского экспорта», а по ряду позиций российские компании стали глобальными лидерами.

    Путин обещал поддерживать инициативных и ответственных людей, которые заняты в отрасли, чтобы те могли «достигать новых высот». Он подчеркнул, что у России «есть все необходимое: земли, водные ресурсы, собственные научные заделы и технологические разработки, но прежде всего грамотные, опытные специалисты и талантливые молодые кадры».

    «Мы будем повышать эффективность инструментов государственной поддержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации. Обязательно будем решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами», – сказал он, отметив также, что будет уделяться «особое внимание» смежным секторам экономики, «которые завязаны на АПК».

    Путин подчеркнул важность полного использования «возможностей отраслевой науки, чтобы исследования наших научных институтов в области селекции, семеноводства, биотехнологий были востребованы на производстве, внедрялись ускоренными темпами». Президент указал, что развиваются логистика и транспортная инфраструктура, соответствующие планы «сверстаны и активно реализуются».

    Глава государства при этом отметил богатство «национальных кухонь и гастрономических традиций» в России, указав, что это «мощный фактор для развития агротуризма».

    Летом сообщалось, что Россия вошла в двадцатку крупнейших мировых экспортеров продовольствия. Среди топ-20 стран она совершила самый резкий подъем за последние десять лет – российский экспорт продовольствия вырос в 2,5 раза.

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