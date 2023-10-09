  • Армия Израиля сообщила об активных боях на шести участках на границе с сектором Газа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Цены на заправках взяты под контроль демпфером
    Израиль отказался вести переговоры о мире с «дикарями» из ХАМАС
    МИД Белоруссии заявил о двух пострадавших после ракетных обстрелов в Израиле
    Определилась победительница конкурса «Мисс Россия – 2023»
    Армия Израиля сообщила об активных боях на шести участках
    На месте фестиваля на юге Израиля нашли 260 тел погибших
    У палестинских боевиков заметили американские автоматы
    ХАМАС заявил о запуске ракет по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
    Россия указала на отсутствие у США права «читать нравоучения» по ДВЗЯИ
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Реальный мир разбил розовые очки Израиля

    Израиль превратился в обычную западную страну с некоторой ближневосточной спецификой – благополучную, расслабленную, скандалящую из-за внутренних проблем и уверенную в своем превосходстве над слаборазвитыми соседями.

    0 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Россия пробивается, как и 200 лет назад

    Сегодня, когда западная культура в кризисе, видна правота философа и славянофила Ивана Аксакова, писавшего о том, что во многом этой культуре присущ характер случайный и временный. Отсюда такое желание Аксакова воплотить русский культурный проект.

    12 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Турция включилась в борьбу против русского атома

    «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.

    28 комментариев
    9 октября 2023, 08:55

    Рубль назвали самой недооцененной валютой стран G20

    РИА «Новости»: Рубль в начале осени 2023 года стал самой недооцененной валютой среди стран G20

    Tекст: Ольга Никитина

    Самой недооцененной валютой среди стран «Большой двадцатки» в начале этой осени стал рубль. Согласно проведенному исследованию, курс российский национальной валюты должен составлять около 33 рублей за доллар.

    Курс национальных валют рассчитало РИА «Новости» на основе рейтинга стран «двадцатки» по стоимости комбо-обеда из бургера, картошки фри и стаканчика колы. Самым дешевым обедом, согласно этим данным, оказался в России, а самым дорогим – в Германии.

    Курс рубля по паритету покупательной способности (ППС), как сообщают авторы проведенного исследования, оказался втрое ниже действующего курса и составляет 32,07 за один доллар.

    На втором месте расположилась индонезийская рупия, справедливый курс которой оценивается в 2,2 раза лучше официального – 6,9 тыс. рупий за доллар вместо 15,4 тыс. В тройку входит также ЮАР, где курс валюты с учетом покупательной способности должен был составлять 10,4 ранда за доллар (нацвалюта должна быть в 1,8 раза крепче).

    Кроме того, серьезно недооценены индийская рупия и китайский юань (по ППС курс в 1,7 раза сильнее официального), турецкая лира (в 1,6 раза), корейская вона и японская иена (в 1,5 раза), а также бразильский реал и мексиканский песо (в 1,4 раза).

    А самой переоцененной валютой названы евро (на 16%) и канадский доллар (на 15% по отношению к доллару). Наименее переоцененной валютой (на 5%) стал аргентинский песо.

    Напомним, согласно подсчету январского «индекса бигмака», доллар должен стоить чуть выше 23 рублей.

    8 октября 2023, 12:43
    Собчак рассказала о сидящей в израильском бомбоубежище Глюкозе
    Собчак рассказала о сидящей в израильском бомбоубежище Глюкозе
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Певица Глюкоза (Наталья Ионова) со своей семьей уже второй день сидят в бомбоубежище в Израиле, сообщила журналистка Ксения Собчак.

    Как указала Собчак, Ионова и ее супруг Александр Чистяков вместе с двумя дочками прибыли в Израиль на концерт Бруно Марса в Тель-Авиве, передает «Московский комсомолец».

    Журналистка написала в комментарии под фото Глюкозы с семьей, что уже второй день семья Глюкозы находится в бомбоубежище. По ее словам, аэропорты Израиля продолжают работать, так что уже завтра Глюкоза с семьей намерены улететь.

    Ранее в посольстве России заявили об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Израиле.

    Коментарии (118)
    8 октября 2023, 15:25
    Украинский пленный назвал самое страшное оружие России
    Украинский пленный назвал самое страшное оружие России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Самое страшное оружие российской армии – «Солнцепек», считает попавший в плен военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко.

    Он рассказал РИА «Новости», что не попадал под обстрел «Солнцепека», но видел последствия.

    «Нас выводили, а над нашими позициями его запустили», – пояснил Мельниченко.

    Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам на направлении Сватово – Кременная, с собой они принесли ящики боеприпасов.

    Коментарии (22)
    8 октября 2023, 18:36
    Эрдоган назвал условие мира между Израилем и Палестиной

    Эрдоган: Только при независимости Палестины возможен мир на Ближнем Востоке

    Эрдоган назвал условие мира между Израилем и Палестиной
    @ NECATI SAVAS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Мир на Ближнем Востоке возможен лишь в том случае, если Палестина будет независима, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган, говоря о независимости Палестины, имел в виду осуществление резолюции ООН от 2012 года о создании независимого Палестинского государства в границах 1967 года, передает ТАСС.

    Так, по словам политика, палестинский вопрос должен быть решен на основе международного права и признания факта сосуществования двух государств. Эрдоган пообещал, что Турция будет прилагать необходимые дипломатические усилия для прекращения конфликта.

    По его словам, «Иерусалим, который на протяжении веков считался землей мира, превратился в символ напряженности, где нарушаются права мусульман».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (32)
    8 октября 2023, 16:29
    Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем
    Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем
    @ Ahmad Arouri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Палестины Махмуд Аббас призвал международное сообщество срочно вмешаться в ситуацию с Израилем, передает агентство ВАФА.

    Агентство сообщает, что Аббас назвал ответственным правительство Израиля за отрезание народа Газы от основных ресурсов. Кроме того, он призвал израильское правительство выполнить свои законные обязательства перед палестинским народом, передает РИА «Новости».

    Аббас поручил палестинским властям немедленно направить все доступные ресурсы людям в секторе Газа.

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (48)
    8 октября 2023, 19:03
    В США допустили, что Киев мог вооружить ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю, написала в Twitter (соцсеть заблокирована в России) конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    В соцсети она написала, что США необходимо работать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС. Конгрессвумен допустила, что оно могло быть ввезено из Афганистана и Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (34)
    8 октября 2023, 13:50
    Отец погибшего клавишника «Руки вверх» Капырина заявил об убийстве сына
    Отец погибшего клавишника «Руки вверх» Капырина заявил об убийстве сына
    @ Владимир Капырин/vk.com

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отец клавишника «Руки вверх» Дмитрий Капырин заявил, что нашел своего сына Владимира с пробитой головой в квартире, а до до этого у музыканта был серьезный конфликт с неизвестными людьми. Семья уверена, что Владимира убили, сообщили СМИ.

    Как передает URA.RU слова Дмитрия Капырина, он обнаружил тело сына в его квартире в Кунцево, тот лежал в луже крови с пробитой головой, а на теле сына обнаружились многочисленные побои. По словам Капырина, до этого у музыканта был серьезный конфликт с неизвестными людьми, они несколько раз угрожали ему.

    Также из квартиры Владимира Капырина пропал iPhone и деньги. Семья считает, что Владимира убили, в заключении судмедэкспертизы сказано, что смерть не была насильственной.

    Коментарии (15)
    8 октября 2023, 12:59
    В Египте полицейский застрелил двух израильских туристов

    Tекст: Валентина Григоренко

    Полицейский обстрелял автобус с израильскими туристами в городе Александрия на севере Египта, два человека погибли, сообщили местные СМИ.

    Как пишет Walla!, МИД Израиля осведомлен о ситуации, передает «Коммерсант».

    Источники арабского RT в службах безопасности Израиля указали, что полицейский случайно выстрелил из своего оружия.

    Sada el-Balad со ссылкой на источник в органах безопасности отметил, что в результате стрельбы также погиб один гражданин Египта, еще один египтянин получил ранение, сообщает РИА «Новости».

    Ранее Израиль обратился к Египту с просьбой оказать посредническую помощь в ведении переговоров об освобождении израильтян, взятых в заложники силами палестинского движения ХАМАС.

    Коментарии (17)
    9 октября 2023, 03:27
    Россия указала на отсутствие у США права «читать нравоучения» по ДВЗЯИ

    Посол Антонов указал на отсутствие у США права критиковать позицию России по ядерным испытаниям

    Россия указала на отсутствие у США права «читать нравоучения» по ДВЗЯИ
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    США критикуют возможный отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, хотя сами отказываются его ратифицировать, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, назвал американскую критику позиции России по ДВЗЯИ «очередным проявлением политики Вашингтона, основывающейся на принципе «что позволено США, не позволено другим странам».

    Он указал, что США не должны «читать остальным нравоучения по поводу угроз ДВЗЯИ», ведь уже более 25 лет «тормозят процесс вступления Договора в силу, отказываясь его ратифицировать».

    Как подчеркнул посол, США заявляют о «приверженности мораторию на взрывные ядерные тесты», но «поддерживают военную ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде, в эксплуатационной готовности». По словам Антонова, США, очевидно, по-прежнему рассматривают «возможность натурных тестов».

    Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году и, как большинство стран, ждала, когда подобный шаг сделают США, доказав, что являются «ответственной ядерной державой», сказал Антонов.

    «Ожидания оказались напрасными. Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ. Нарушение глобального стратегического паритета недопустимо», – заявил он.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, раз США не ратифицировали этот документ. При этом глава государства отметил, что этот вопрос находится в компетенции депутатов Госдумы.

    Коментарии (2)
    9 октября 2023, 07:30
    Партии Шольца и Бербок проиграли выборы в Баварии и Гессене

    Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые» проиграли выборы в Баварии и Гессене

    Партии Шольца и Бербок проиграли выборы в Баварии и Гессене
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца и «Зеленые», сопредседателем которой является глава МИД страны Анналена Бербок, проиграли региональные выборы в Баварии и Гессене, свидетельствуют предварительные данные.

    Выборы прошли в воскресенье в немецких федеральных землях Бавария и Гессен. По предварительным результатам голосования, опубликованным местным управлением статистики, в Баварии лидером стал Христианско-социальный союз (37% голосов), второе место заняла партия «Свободные избиратели» (15,8%), третьей стала «Альтернатива для Германии» (14,6%).

    «Зеленые» и Социал-демократическая партия Германии заняли лишь четвертое и пятое места. При этом «Зеленые» получили 14,4% голосов избирателей, а СДПГ – только 8,4%, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    В Гессене, по предварительной информации, Христианско-демократический союз набрал 34,6%, «АдГ» – 18,4%. Как пишет Spiegel, СДПГ в Гессене «потерпела фиаско», получив 15,1% – «партия никогда не получала такой низкой доли голосов в Гессене». Даже в сравнении с «плохим результатом 2018 года» СДПГ потеряла 4,7 процентных пункта. «Зеленые» набрали 14,8%.

    Напомним, Шольцу и СДПГ предрекли историческое фиаско на выборах в Баварии и Гессене. Политолог Александр Рар заявлял, что Бавария и Гессен – традиционно консервативные земли, коалицию Шольца там может ждать лишь очередной крах.

    Коментарии (6)
    8 октября 2023, 14:08
    Ципис: Израиль «проспал» нападение ХАМАС из-за раскола в силовых ведомствах

    Израильский политолог Ципис: ХАМАС удалось сыграть на расколе в силовом блоке Израиля

    Ципис: Израиль «проспал» нападение ХАМАС из-за раскола в силовых ведомствах
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Оценивая обстановку вокруг израильско-палестинского конфликта, есть все основания ожидать открытия «второго фронта» на границе с Ливаном. Вместе с тем это будет не противостоянием Израиля с этой страной, а военной операцией против группировки «Хезболла», находящейся в Ливане. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции против ХАМАС завершается.

    «Что касается актуальной ситуации, террористы ХАМАС захватили несколько израильских поселений. В данный момент идут бои по их освобождению. В ближайшие часы Совбез страны должен принять решение о начале военной операции, чтобы ввести войска в сектор Газа для ликвидации группировки ХАМАС», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Помимо этого, есть вероятность открытия «второго фронта» на границе с Ливаном. Сегодня с самого утра там происходит вялотекущая стрельба. Важно отметить, что это война не с Ливаном, как с государством, а с находящейся на его территории группировкой «Хезболла». Группировка пыталась обстрелять израильскую военную заставу, в ответ был открыт огонь из артиллерии», – отметил он.

    «Сейчас там относительная тишина. В настоящее время говорить о полномасштабной военной интервенции со стороны Ливана по территории Израиля не приходится. Поэтому мы надеемся на то, что «второго фронта» все-таки не будет», – рассуждает эксперт.

    «У провала израильских спецслужб в этой ситуации много факторов. Действительно, политическая ситуация в стране, судебная реформа – все это могло сказаться на работе спецслужб. Кроме того, есть и кризис внутри правительства, правящая коалиция была на грани раскола», – добавил собеседник.

    «Одновременно с этим информаторы израильской внутренней разведки ШАБАК очевидно ввели ее в заблуждение. Так, можно говорить, что все это было четко отработанной по всем фронтам операцией ХАМАС. Есть также предположение, что перед нападением на Израиль была совершена кибератака, поскольку многие датчики и системы были выведены из строя», – полагает Ципис.

    «По моему мнению, основная причина произошедшего заключается в глубоком расколе внутри израильской армии и спецслужб. Атаке предшествовали большие разногласия в силовых и политических ведомствах», – заключил он.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции против ХАМАС завершается. Он сообщил об уничтожении большей части сил противника на территории Израиля.

    По его словам, «первый этап завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших» в Израиль. При этом израильские силы «начали наступательные действия, которые будут продолжаться без оговорок и передышек до достижения поставленных целей».

    Сообщается, что приняты решения, которые должны привести к уничтожению военного и политического потенциала ХАМАС и группировки «Исламский джихад». Израильские власти намерены «свести на нет способность и желание» противника «угрожать и причинять вред» Израилю и его гражданам «на протяжении многих лет». В частности, решено осуществить прекращение поставок электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.

    В воскресенье утром стало известно, что артиллерия Израиля наносит удары по одному из районов Ливана, из которого велся обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба армии. В Израиле заявили, что заранее рассматривали возможность «таких событий». Как сообщает al-Mayadeen, артиллерия Израиля обстреляла деревню Кфар-Шуба на юге Ливана. Армия Израиля заявила о готовности «ко всем сценариям» и заверила, что продолжит «защищать безопасность жителей Государства Израиль».

    Напомним, после начала эскалации палестино-израильского конфликта Нетаньяху обещал превратить места расположения палестинского движения ХАМАС в руины, он призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть эту территорию.

    Коментарии (4)
    8 октября 2023, 15:33
    Израиль официально объявил о переходе в состояние войны
    Израиль официально объявил о переходе в состояние войны
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    Соответственно, одобрено начало крупных военных операций. Решение соответствует статье 40 Основного закона правительства, говорится на сайте канцелярии.

    В канцелярии уточнили, что война, навязанная Израилю «в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 06.00».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (27)
    8 октября 2023, 14:56
    Минобороны предложило лишить Северный флот статуса округа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России предложило лишить Северный флот (СФ) статуса межвидового стратегического территориального объединения. Проект соответствующего указа президента опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    Как отмечается в пояснительной записке к проекту, он подготовлен в рамках исполнения решения президента России Владимира Путина о непосредственном подчинении флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему Военно-морским флотом, передает ТАСС.

    Проектом указа предусматривается лишение СФ статуса межвидового стратегического территориального объединения и прекращение распространения на него действия положения о военном округе ВС России.

    Также документ подразумевает включение в Ленинградский военный округ Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей и Ненецкого автономного округа ранее относившихся к СФ.

    Ранее замначальника Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что в 2023 году в России планируют сформировать два военных округа.

    Коментарии (7)
    8 октября 2023, 14:55
    Армия Израиля заявила о гибели командира элитного подразделения

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля заявила о гибели командира элитного подразделения «Призрак» полковника Роя Леви, сообщает газета Times of Israel.

    Издание сообщает, что это произошло во время боев с бойцами ХАМАС в районе Рейм на юге Израиля, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что подразделение «Призрак» первым выступило в бой в общине Рейм.

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС.

    Коментарии (10)
    8 октября 2023, 11:08
    Российским бойцам UFC разрешили выходить на поединки с флагом страны

    Директор UFC Уайт: Российские бойцы смогут выходить на поединки с флагом

    Российским бойцам UFC разрешили выходить на поединки с флагом страны
    @ RICHARD WAINWRIGHT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что российские бойцы смогут выходить на поединки с флагом своей страны.

    По его словам, флаги вернулись, и российские бойцы смогут выходить в октагон со своими флагами, передает РИА «Новости».

    «Все знают мое отношение к определенным моментам, мне просто наплевать. Все слишком мягкие, все слишком чувствительны ко всему. Если какие-либо флаги ранят ваши чувства, это чертовски плохо», – цитирует Уайта MMA Junkie.

    Ранее российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев взял верх над австралийцем Александром Волкановски и впервые защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

    Коментарии (4)
    8 октября 2023, 11:38
    «Хезболлах» атаковала радарную станцию Израиля на границе с Ливаном
    «Хезболлах» атаковала радарную станцию Израиля на границе с Ливаном
    @ Momen Faiz/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд бойцов шиитской «Хезболлах» обстрелял три израильские военные позиции в пограничном районе Шебаа, говорится в коммюнике вооруженного крыла шиитской партии, переданном телеканалом Al Mayadeen.

    В нем указано, что в ходе проведенной операции возле ферм Шебаа был открыт огонь по израильской радиолокационной станции, управляемые снаряды были выпущены по двум военным позициям в Зыбдине и Рувейсат-эль-Алам, «в ходе прямого попадания был нанесен урон израильским объектам», передает ТАСС.

    Пресс-служба израильской армии сообщила, что в ответ на вылазку «Хезболлах» был открыт артиллерийский огонь по районам, откуда велся обстрел.

    Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что артиллерия Израиля наносит удары по одному из районов Ливана, из которого велся обстрел израильской территории.

    Коментарии (10)
    Главное
    Иран отверг обвинения в причастности к атаке на Израиль
    Буданов признал провал трех украинских попыток атаковать Запорожскую АЭС
    Ростех передал Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34
    Москва заявила об абсолютно недружественном шаге Армении
    Партии Шольца и Бербок проиграли выборы в Баварии и Гессене
    Байден устроил вечеринку для сотрудников Белого дома на фоне эскалации в Израиле
    Допуск юношеских сборных России к соревнованиям вызвал раскол в УЕФА

    Цены на заправках взяты под контроль демпфером

    Правительство нашло решение для стабилизации ситуации на российском топливном рынке. Оно оказалось самым простым: кабмин вернул действовавший исправно с 2018 года механизм демпфера. Иными словами, власти готовы компенсировать нефтяникам их потери из-за сдерживания цен на топливо внутри России. Бюджету это выйдет в копеечку. Подробности

    Перейти в раздел

    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

    Перейти в раздел

    «Страшилки о «генетическом оружии» не имеют отношения к науке»

    «Генетические тесты позволяют определить присутствие у человека тех или других изменений в ДНК (мутаций), которые достоверно ассоциированы с некоторыми болезнями или даже являются причиной этих болезней», – сказал газете ВЗГЛЯД генетик Константин Северинов. Он также рассказал о перспективах создания генетического оружия против конкретного этноса и усомнился в существовании черного рынка результатов генетических тестов. Подробности

    Перейти в раздел

    В новой войне на Ближнем Востоке у Израиля есть два слабых места

    Спустя сутки после начала террористической атаки группировки ХАМАС на территорию Израиля, руководство еврейского государства приняло решение о переходе страны в состояние войны. Каковы позиции Израиля в конфликте на текущий момент и как он может развиваться в ближайшее время? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    • Зеленского бросила еще одна страна

      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала за, занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

    • Украина рассорила руководство ЕС

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Шарль Мишель устроили перепалку из-за Украины, правда, заочную. Обвиняя друг друга в превышении полномочий, они не могут договориться о том, когда именно Киев возьмут в ЕС. Чья возьмет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............