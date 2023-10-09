Рубль назвали самой недооцененной валютой стран G20

РИА «Новости»: Рубль в начале осени 2023 года стал самой недооцененной валютой среди стран G20

Tекст: Ольга Никитина

Курс национальных валют рассчитало РИА «Новости» на основе рейтинга стран «двадцатки» по стоимости комбо-обеда из бургера, картошки фри и стаканчика колы. Самым дешевым обедом, согласно этим данным, оказался в России, а самым дорогим – в Германии.

Курс рубля по паритету покупательной способности (ППС), как сообщают авторы проведенного исследования, оказался втрое ниже действующего курса и составляет 32,07 за один доллар.

На втором месте расположилась индонезийская рупия, справедливый курс которой оценивается в 2,2 раза лучше официального – 6,9 тыс. рупий за доллар вместо 15,4 тыс. В тройку входит также ЮАР, где курс валюты с учетом покупательной способности должен был составлять 10,4 ранда за доллар (нацвалюта должна быть в 1,8 раза крепче).

Кроме того, серьезно недооценены индийская рупия и китайский юань (по ППС курс в 1,7 раза сильнее официального), турецкая лира (в 1,6 раза), корейская вона и японская иена (в 1,5 раза), а также бразильский реал и мексиканский песо (в 1,4 раза).

А самой переоцененной валютой названы евро (на 16%) и канадский доллар (на 15% по отношению к доллару). Наименее переоцененной валютой (на 5%) стал аргентинский песо.

Напомним, согласно подсчету январского «индекса бигмака», доллар должен стоить чуть выше 23 рублей.