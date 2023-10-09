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Рубль назвали самой недооцененной валютой стран G20
РИА «Новости»: Рубль в начале осени 2023 года стал самой недооцененной валютой среди стран G20
Самой недооцененной валютой среди стран «Большой двадцатки» в начале этой осени стал рубль. Согласно проведенному исследованию, курс российский национальной валюты должен составлять около 33 рублей за доллар.
Курс национальных валют рассчитало РИА «Новости» на основе рейтинга стран «двадцатки» по стоимости комбо-обеда из бургера, картошки фри и стаканчика колы. Самым дешевым обедом, согласно этим данным, оказался в России, а самым дорогим – в Германии.
Курс рубля по паритету покупательной способности (ППС), как сообщают авторы проведенного исследования, оказался втрое ниже действующего курса и составляет 32,07 за один доллар.
На втором месте расположилась индонезийская рупия, справедливый курс которой оценивается в 2,2 раза лучше официального – 6,9 тыс. рупий за доллар вместо 15,4 тыс. В тройку входит также ЮАР, где курс валюты с учетом покупательной способности должен был составлять 10,4 ранда за доллар (нацвалюта должна быть в 1,8 раза крепче).
Кроме того, серьезно недооценены индийская рупия и китайский юань (по ППС курс в 1,7 раза сильнее официального), турецкая лира (в 1,6 раза), корейская вона и японская иена (в 1,5 раза), а также бразильский реал и мексиканский песо (в 1,4 раза).
А самой переоцененной валютой названы евро (на 16%) и канадский доллар (на 15% по отношению к доллару). Наименее переоцененной валютой (на 5%) стал аргентинский песо.
Напомним, согласно подсчету январского «индекса бигмака», доллар должен стоить чуть выше 23 рублей.