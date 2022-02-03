«Индекс бигмака» вернул курс рубля в 2008 год

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3 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
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Европа сделала Газпрому большой подарок

Газовое топливо признано экологически правильным REUTERS/Denis Sinyakov
Важнейшее для российской энергетики решение принято Еврокомиссией. Атомная и газовая энергетика объявлены «переходными зелеными источниками энергии». За этими словами кроется изменение правил игры, которое должно принести дополнительные доходы Газпрому – даже если он не увеличит поставки топлива в Евросоюз. Каким образом? Подробности...
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Как остановить применение Украиной оружия НАТО против Донбасса

ВСУ получила боеприпасы от стран НАТО и использовала их против Донбасса facebook.com/UkrainianLandForces
ВС Украины использовали натовские снаряды против ДНР, обстреляв электроподстанцию в Еленовке. Ранее США и Британия поставили Украине тонны вооружений и боеприпасов якобы в оборонительных целях. Однако, по словам главы МИД ДНР, «поставка любого вооружения Киеву от стран Запада приводит к новым обстрелам». Как защитить мирное население Донбасса от натовского оружия? Подробности...
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Патриотические русские игры должны покорить мировую аудиторию

В мире уже обрели популярность игры на основе реальных операций Великой Отечественной войны worldoftanks.ru
Создатели компьютерных шутеров и стратегий получат гранты на создание игр, посвященных Великой Отечественной и войнам новейшего времени. Покорившая весь мир World of Tanks от белорусских разработчиков показала – можно создать популярный продукт, не оглядываясь на западную трактовку истории. Увидим ли российский стелс-экшен про дерзкого разведчика, который ликвидировал рейхсляйтера на Украине? Подробности...
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Зеленский требует от украинской армии невозможного

Зеленский надеется получить полностью профессиональную армию Efrem Lukatsky/АР/ТАСС
Уже через два года армия Украины будет составлять 361 тысячу профессиональных бойцов. Это всего лишь в два с небольшим раза меньше, чем численность личного состава российских вооруженных сил. Зачем Украине такое гигантское количество военных, откуда Киев возьмет деньги на эту реформу и какую угрозу новая украинская армия будет представлять для России? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Как русские вытесняют французов из Африки

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
К глубокому сожалению Парижа, россияне обосновались в большинстве африканских стран. В Судане, Анголе, Гвинее, Мозамбике, ЮАР, Конго. Москва подписала соглашения о сотрудничестве примерно с 20 странами континента. Подробности...
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Мифы о России вредят самому Западу

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва мечтает о захвате Украины и возрождении СССР, российские солдаты готовятся напасть на Запад, а НАТО – сугубо мирная организация. Все это – вовсе не плод воображения голливудских сценаристов, а громогласные заявления, публикуемые в серьезных западных СМИ. Подробности...
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Украина откажется от Минских соглашений

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Давайте посмотрим правде в глаза. На Украине ни один президент не сможет реализовать Минские соглашения. Во всяком случае – пока он не зачистит праворадикальные группировки. Подробности...
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Украина заменила Джонсону вечеринки

Учебник истории перепишут в пользу Китая

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Кто такой Такер Карлсон

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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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Ушла из жизни выдающаяся итальянская актриса Моника Витти

На 91-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, которую называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони. Пик ее славы пришелся на 60-е годы, а прорывной стала роль в фильме Антониони «Приключение»
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Умер сценарист и режиссер Виктор Мережко

В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    «Индекс бигмака» вернул курс рубля в 2008 год

    «Индекс бигмака» вернул курс рубля в 2008 год
    		   3 февраля 2022, 22:00
    Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Доллар должен стоить чуть выше 23 рублей, если верить подсчету январского «индекса бигмака». Однако в реальности курс доллара в три раза выше. Тем временем нефть – важный экспортный товар России – снова стремится к 100 долларам за баррель. До какого крепкого уровня рубль действительно может вернуться и какие факторы для этого должны сойтись?

    Курс рубля занижен на 70%, подсчитал The Economist по январскому «индексу бигмака». Так, если в США бургер стоил 5,81 доллара, то в России – 1,75 доллара, или 135 рублей. Доллар по этому индексу должен был стоить 23,24 рубля, а стоил в январе 77 рублей.

    По отношению к бигмаку в США практически все валюты недооценены, за исключением всего двух – швейцарского франка и норвежской кроны. Российский рубль в этом списке оказался последним – самым недооцененным.

    «Так как в США высокий уровень жизни и высокие цены на услуги (зарплаты), то цена бигмака там одна из самых высоких, соответственно, многие валюты выглядят недооцененными. Рубль оказался таким недооцененным из-за недавней волны его снижения. Цена в «Макдоналдсе», возможно, не успела отреагировать на последние колебания рубля», – говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro. Цена бигмака не меняется каждый день в зависимости от рыночных цен на сырье и т. п., тогда как стоимость рубля – меняется.

    Сравнение стоимости одного продукта в разных странах – очень наглядный, но крайне упрощенный показатель. «Индекс бигмака» имеет очень ограниченный практический смысл. Это мысленный эксперимент и попытка объяснить курс рубля всего несколькими товарными позициями. С тем же успехом у нас рассчитывают индекс борща, стоимость новогоднего стола и так далее», – считает аналитик EXANTE Виктор Ананьев.

    Последний раз доллар стоил около 23 рублей в середине 2008 года. «Это был пик рубля в том экономическом цикле. Тогда нефть недолго превышала 145 долларов за баррель, и рост рубля не сдерживался бюджетным правилом Минфина. С тех пор доллар вырос примерно втрое против рубля.

    Бюджетные расходы также резко выросли, а опережающий рост цен в России в сравнении с США и еврозоной объяснил ослабление российской валюты даже без учета санкций и негативного эффекта от пандемии», – напоминает Купцикевич.

    Рост стоимости барреля выше 90 долларов за баррель и ожидание 100 долларов породил среди населения надежды и на возврат рубля если не к 23, то хотя бы к 60 долларам за баррель. Однако эти надежды иррациональны.

    «Люди часто слишком упрощенно смотрят на зависимость курса рубля от цены нефти. Конечно, нефть – наше главное экспортное сырье, но все же экономика намного глубже и многогранней. В реальной жизни на рубль влияет также монетарная политика, геополитическая премия, инфляция, а также бюджетное правило, которое отвязывает рубль от цены нефти в среднесрочной перспективе», – говорит Купцикевич.

    И, пожалуй, самый сильный и основной фактор, который давит на рубль, – это геополитика. Российская валюта уже восемь лет живет с санкционной премией, но в последние несколько месяцев эта премия выросла. «Роль оттока капитала присутствует, но не будем забывать, что утекает меньше, чем притекает. В этом году у нас поступления валюты по текущему счету платежного баланса вообще достигли рекорда», – замечает Ананьев.

    В условиях свободной рыночной экономики в России единственный реальный курс рубля – это курс, который есть на бирже, и никакие «индексы бигмака» к нему отношения не имеют, считает он.

    Если бы фактор геополитики был исключен, то курс рубля мог бы вернуться в область 60, указывает Купцикевич. Значит, геополитическая премия (за уже введенные санкции и будущие) в курсе рубля составляет целых 17 рублей при курсе 77 за доллар. Однако снимать санкции с России Запад пока не планирует.

    Может уйти лишь последняя геополитическая премия, если никакой военной эскалации в Донбассе не будет и Запад не зайдет слишком далеко.

    «Для сильного укрепления рубля необходим мощный возврат иностранных инвесторов на российский рынок акций и облигаций, однако даже тень возможных санкций делает этот процесс на данный момент маловероятным. А значит, мы будем продолжать жить в реальности, где доллар стоит строго больше 70 рублей», – говорит Григорий Сосновский, директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций».

    По мнению Купцикевича, февраль для рубля может оказаться позитивным, если санкционная риторика не изменится и будет такой же, как в январе. Плюс ЦБ РФ поддержит рубль еще одним повышением ставки на 100 пунктов. «Уже в феврале доллар может опуститься к 75 рублям и заложить основы для погружения вниз до 72 к середине года. Евро в то же время может опуститься к 84 и далее к 82 рублям к середине года», – говорит аналитик.

    Ананьев считает, что если геополитические риски сойдут на нет, то рубль будет стремиться к 70 за доллар. Но в случае военного обострения ситуации отметка 80 будет лишь началом.


     
     
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