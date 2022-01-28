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Дорогая нефть и слабый рубль принесут сверхдоходы

Уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля выгодно России Максим Богодвид/РИА Новости
Российская экспортная марка нефти Urals стала стоить дороже 92 долларов за баррель впервые с осени 2014 года. Она даже обогнала в цене эталонную марку нефти Brent, что необычно. Более того, рублевая стоимость нефти впервые достигла 7 тыс. рублей, чего никогда прежде не было. Такое уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля крайне выгодно России, а вот для экономики США это несет опасность. Подробности...
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НАТО предложило России обменять мир на войну

Российская техника и военнослужащие на военной базе РФ в Южной Осетии Григорий Сысоев/РИА Новости
Североатлантический альянс наконец-то ответил на требование Москвы «собирать манатки» и отойти на рубежи 1997 года. Встречное условие НАТО к российским войскам – уйти на рубежи 1991 года из Грузии, Молдавии, Украины, то есть покинуть Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию, Крым. Тем самым альянс поступил в духе советских карикатур на себя же – подменил требование мира требованием войны.  Подробности...
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«Собачий холод». Откуда пошла эпидемия нападений собак

Якутск. Пункт передержки бездомных животных Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Трагедии в Забайкалье, где в поселке Домна от нападения стаи собак погибла семилетняя девочка, предшествовала схожая трагедия в Якутске. Жертвой нападения собак стала 53-летняя Сардана Слепцова, доцент Северо-Восточного федерального университета. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Якутске, где еще до трагедии пытались решить, как сделать, чтобы федеральный закон, защищающий бесхозных животных, в первую очередь обеспечил безопасность людей. Подробности...
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Почему украинские силовики убивают друг друга

Этот мальчик в центре – убийца пятерых сослуживцев кадр из видео
В силовых структурах Украины царят хаос и тотальная безответственность. Именно такие выводы можно сделать по итогам трагедии, разыгравшейся на украинском ракетном заводе: солдат Нацгвардии расстрелял своих сослуживцев. Как стало возможным подобное преступление и почему украинские силовики убивают друг друга? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Либералы тащат в политику педофилию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
у либерально-левой общественности весьма популярны идеи декриминализации секса с несовершеннолетними. Газета USA Today все объяснила, что кто-то рождается женщиной, кто-то геем, а кто-то негром или педофилом. Что тут поделаешь. Подробности...

Десять причин читать Валентина Катаева

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
28 февраля (1897) родился Валентин Катаев. Безусловно великий писатель. Белогвардеец, депутат Верховного совета, полковник Красной армии, человек с уникальной биографией. Подробности...

Чертова дюжина стран, которые толкают Украину к войне

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
На сегодняшний день 13 стран более других засветились в накачке Украины оружием. Среди них есть государства большие, малые и средние, богатые и не очень. Подробности...
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    Дорогая нефть и слабый рубль принесут сверхдоходы

    Уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля выгодно России
    		   28 января 2022, 11:28
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Российская экспортная марка нефти Urals стала стоить дороже 92 долларов за баррель впервые с осени 2014 года. Она даже обогнала в цене эталонную марку нефти Brent, что необычно. Более того, рублевая стоимость нефти впервые достигла 7 тыс. рублей, чего никогда прежде не было. Такое уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля крайне выгодно России, а вот для экономики США это несет опасность.

    Стоимость российской экспортной нефти Urals по итогам торгов в среду продолжила рост вслед за Brent, в Средиземноморье она достигла 92,38 доллара за баррель, а в Северо-Западной Европе – 91,25 доллара, оба значения стали максимальными с 1 октября 2014 года, сообщила РИА «Новости» руководитель отдела экспорта нефти международного ценового агентства Argus Диана Мухаметзянова.

    Необычно то, что российский эталон нефти стал стоить дороже эталона Brent, хотя обычно ситуация как раз обратная. Brent в среду вечером стал стоить выше 90 долларов за баррель впервые с 13 октября 2014 года, но в четверг котировки снизились, хотя стоимость марки все равно превышает 88 долларов.

    Еще один необычный фактор – это совпадение ослабевшего из-за геополитики рубля и дорогой нефти. «Нефть на максимуме за восемь лет, рубль на минимуме за два года. Как итог, баррель Brent стоит 7 тыс. рублей – такого никогда не было. Это должно сделать Минфин невероятно счастливым, так как вместе с растущей нефтью и падающим рублем увеличиваются сверхдоходы бюджета», – говорит аналитик EXANTE Владимир Ананьев.

    Почему ослаб рубль? Причина в накале геополитического противостояния Запада с Россией и угрозе эскалации военного конфликта в Донбассе.

    Что же двигает нефть все выше и выше? На нефть геополитика, конечно, тоже оказывает влияние. Это и выросшие риски эскалации напряженности на российско-украинской границе, что угрожает поставкам не только российского газа, но и российской нефти. Добавляет нервозности неспокойная обстановка в Ближней Азии: в январе йеменские повстанцы атаковали нефтебазу в Объединенных Арабских Эмиратах, запустив несколько беспилотников и ракет.

    Важную роль в росте нефти играют фундаментальные факторы, то есть соотношение спроса и предложения. Высокий спрос (страх из-за нового штамма вируса быстро прошел) сочетается с беспокойством по поводу поставок. На рынке сохраняется дефицит нефти, в котором Wall Street Journal винит организацию ОПЕК+ во главе с Россией. Потому что картель обещал нарастить добычу нефти, однако не выполняет эти публичные обязательства, что способствует быстрому росту мировых рынков нефти. В декабре члены ОПЕК+ увеличили добычу только на 250 тыс. баррелей в сутки, или на 60% от того объема, который обещали обеспечить за месяц. В целом картель перекачивает на 790 млн баррелей в сутки меньше публично заявленных целей, посчитали в Международном энергетическом агентстве. Напомним, что в 2020 году ОПЕК+ сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, что в тот момент было сопоставимо с 10% мирового спроса. Потому картель договорился восстановить объем экспорта, пообещав каждый месяц увеличивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, пока не вернется к докоронавирусным показателям добычи.

    Западные банки ставят на то, что нефть продолжит расти. Так, в Morgan Stanley и в Goldman Sachs считают, что Brent достигнет 100 долларов к третьему кварталу.

    Bank of America подтвердил на этой неделе свой прогноз цены нефти Brent на уровне 120 долларов за баррель к середине 2022 года. Но в конечном счете баррель вернется к среднему уровню 80 долларов после достижения пика цены в середине 2022 года, считают там.

    В JPMorgan считают, что нефть может взлететь до 150 долларов в случае войны между Россией и Украиной и сокращения предложения нефти. Это вдвое выше средней цены черного золота в четвертом квартале 2021 года. Такая история очень опасна для США, так как рост цен на нефть исторически является частой причиной рецессии в США,

    пишут экономисты JPMorgan Джозеф Луптон и Брюс Касман. Когда в последний раз цены взлетели до 150 долларов за баррель в 2008 году, был запущен механизм мирового финансового кризиса. На этот раз, по мнению экспертов банка, нефть может резко подорожать вследствие геополитической напряженности. Важно, что при таком сценарии взлет котировок черного золота наложится на и без того высокую инфляцию и замедление мировой экономики, обусловленное новой волной пандемии.

    Однако ожидание аналитиков Citigroup расходятся с оценками крупных инвестбанков. Там считают, что рост цены до 100 долларов возможен, но он будет быстротечным, и там ждут падения цен на нефть более чем на 27% с текущих отметок до среднего уровня в 65 долларов за баррель уже к четвертому кварталу 2022 года.

    «Геополитика создает риски перебоя поставок то с Ближнего Востока, то из Казахстана или России, что толкает котировки наверх. В ближайшее время вероятен некоторый откат нефти, но в целом восходящий тренд сильный, и в течение года возможно закрепление нефти около текущих уровней», – считает Ананьев.

    Пик стоимости нефти может быть достигнут сейчас, в начале года, а дальше цена застрянет в боковине 70-90 долларов за баррель, считает Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro. Потому что риски запрета России продавать свои энергоресурсы Европе снизились, а доллар сильно укрепляется на международном рынке из-за ужесточения политики ФРС. По его мнению, примерно такой диапазон был бы оптимальным и для производителей нефти (достаточно дорого, чтобы получать много прибыли) и для потребителей (нефть в боковике не будет создавать дополнительное инфляционное давление).

    Курс рубля при этом слабеет. Главный фактор, который на это влияет сейчас – это геополитика. «Худший сценарий для рубля – это полноценная военная операция на Украине и жесткие западные санкции. Тут события становятся малопредсказуемыми, можно лишь проводить аналогии с периодом 2014-2016 годов, когда рубль обесценился на десятки процентов», – говорит Ананьев. Если войны не будет, это не будет означать резкого укрепления рубля.

    «К прогнозам о курсе рубля в 65 за доллар нельзя относиться серьезно. Реальный мир сложнее, чем чисто экономические модели. Геополитика никуда не уйдет. Может только не быть войны, но напряженность с нами навсегда»,

    – объясняет Ананьев.

    «Я в большей степени настроен увидеть сокращение «геополитической премии» в рубле. Однако валюты – это многофакторная модель, и на рубль также влияет разница в монетарной политике ФРС и ЦБР, а также динамика экспортных доходов. К тому же по геополитике нереально ожидать достижения полного согласия и ухода этой премии из рубля. Поэтому для российской валюты амбициозной, но реальной целью выглядит курс доллара в 74 рубля к концу первого квартала», – заключает Купцикевич.

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