России удалось заработать в 2021 году рекордную сумму

В прошлом году экспорт из России более чем в три раза превысил импортные операции. Профицит счета платежного баланса поставил новый исторический рекорд в 120 млрд долларов. Это позволило России накопить небывалые в истории резервы – еще в августе они превысили 600 млрд долларов. Сможет ли Россия продолжить макроэкономический успех в 2022 году?

Текущий счет платежного баланса вырос сразу в 3,3 раза – до рекордных 120,3 млрд долларов по сравнению с 36 млрд долларов в 2020 году, следует из данных ЦБ РФ. В прошлом году вырос и экспорт, и импорт, однако первый серьезно опередил второго.

Так, Россия заработала на экспорте 489,8 млрд долларов (рост на 47%), а потратила на импорт лишь 303,9 млрд долларов (рост на 27%). Разница этих показателей и дала рекордный профицит счета текущих операций в 120,3 млрд долларов.

«Это не только более чем в три раза превышает уровень предыдущего, кризисного 2020 года, но и выше предыдущего исторического максимума в 115,7 млрд, достигнутого в 2018 году», – замечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Россия не просто вернулась на «допандемийный» уровень заработка, но и серьезно увеличила свои доходы по сравнению с 2019 годом: нефтегазовый экспорт в стоимостном выражении вырос на 16,6%. Конечно, во многом помогла благоприятная внешняя конъюнктура – выросли цены и спрос на сырье.

Благодаря небывалому росту цен на газ, его экспорт в стоимостном выражении вырос более чем на треть, что привело к необычной ситуации. Стоимость газового экспорта впервые за 13 лет превысила доходы от экспорта нефтепродуктов. Это случилось в четвертом квартале 2021 года, когда Россия экспортировала природного газа на 20,8 млрд долларов, а нефтепродуктов лишь на 18,5 млрд долларов. В четвертом квартале Россия заработала на экспорте газа 7,7 млрд, или в 1,6 раза больше, чем в третьем квартале.

Цены в газовых контрактах с Газпромом подросли в четвертом квартале, потому что большинство контрактов в прошлые годы были переведены на спотовую привязку по требованию самих европейцев, которые теперь расплачиваются за свои желания.

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Россия заработала на продаже газа на треть больше, чем в допандемийном 2019 году, на экспорте нефтепродуктов – на 2,6% больше, на экспорте СПГ – на 4%. Экспорт в деньгах не дотянул до 2019 года только по нефти (снижение почти на 10%). Здесь проблема не в цене – нефть в прошлом году тоже существенно подросла. Средняя цена на нефть марки Urals в 2021 году составила 69 долларов, что на 65% выше среднегодового уровня за 2020 год, отмечает Беленькая.

Все дело в объемах экспорта, которые не удалось увеличить до уровня 2019 года из-за ограничений со стороны ОПЕК+. Впрочем, разморозка объемов добычи продолжается. Все-таки по сравнению с 2020 годом рост и по деньгам, и по объемам имеется. А уже в 2022 году ситуация с экспортом сырой нефти по этим показателям должна добраться и до допандемийного уровня. Тем более, что ее цена продолжила идти вверх и уже впервые добралась до высот 2014 года – 89 долларов за баррель.

Отмечается значительный рост цен также по другим сырьевым товарам российского экспорта – металлы, сельскохозяйственная продукция и удобрения, отмечает Беленькая. Так, экспорт удобрений за 11 месяцев 2021 года в деньгах вырос на 66-84%, экспорт машин и оборудования – на 32%. На фоне энергетического кризиса в Китае экспорт электроэнергии увеличился почти в два раза в физическом выражении и в 2,6 раза в стоимостном.

Экспорт сельскохозяйственной продукции из России в прошлом году вырос почти на 22%, до более 36 млрд долларов. На продаже зерна российские экспортеры заработали 11 млрд рублей (рост экспорта на 10%), на продаже рыбы и морепродуктов – до 5,3 млрд (рост на 34%), на поставках масложировой продукции – 7 млрд (рост на 48%), продаже продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – 4,7 млрд (рост на 13%), мясной и молочной продукции – почти 1,5 млрд (рост на треть). Главными покупателями российской сельхозпродукции остаются Евросоюз, Турция и на третьем месте – Китай. Все они значительно нарастили импорт из России за год.

«По итогам января–ноября 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт России составил 170,5 млрд долларов, а по результатам целого года мы оцениваем рост ННЭ в 36%, до более чем 191 млрд долларов, что стало новым историческим максимумом», - рассказала глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Рост отмечается почти во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам и энергооборудованию.

Пандемия создала новые возможности для отечественных производителей, чтобы выйти на глобальные рынки и закрепиться на них, считает Никишина.

Благодаря этому Россия не увеличила свою зависимость от нефтегазовых доходов.

«Доля ненефтегазового экспорта увеличилась до 49% по сравнению с 45% в 2020 году, однако остается значительно ниже показателей прошлых лет. В 2019 году она была 57%»,

– отмечает Беленькая. «Это заметный прогресс в российской экономике, о нефтегазовой игле почти не говорят, хотя работать всегда есть над чем. Диверсификация источников доходов – процесс небыстрый», – говорит аналитик EXANTE Владимир Ананьев.

Рекордный профицит счета текущих операций позволил России серьезно нарастить международные валютные резервы. По оценке ЦБ, они пополнились на 63,5 млрд долларов. «К сожалению, ощутить выгоды от этого рядовым гражданам в виде укрепления курса рубля не удалось вследствие механизма бюджетного правила, при котором нефтегазовые сверхдоходы выкупаются Минфином на внутреннем валютном рынке, из-за высоких значений оттока капитала (72 млрд долларов) и геополитических рисков», – говорит Беленькая. И это важное преимущество России в условиях санкционного давления Запада и угрозы военного противостояния на Украине. «Риск санкций обязательно потребует дополнительных расходов, и у страны будет откуда брать эти средства», – говорит Ананьев.

Впрочем, судя по внешней конъюнктуре и при отсутствии новых санкций и войны, эксперты ждут пока не менее «урожайный» для России 2022 год.

«В текущем году мы также ожидаем сильных экспортных поступлений – этому будет способствовать ожидаемый рост добычи и экспорта российской нефти в соответствии с постепенным смягчением ограничений ОПЕК+, а также в целом благоприятная конъюнктура мировых товарных рынков», – говорит Ольга Беленькая.

«Судя по всему, «омикрон» рынки не напугал, и цены на энергоносители продолжат расти по мере восстановления экономик. Это один фактор. А другой – геополитика. Если рубль останется слабым, то бюджет продолжит пополняться рекордными темпами»,

– добавляет Владимир Ананьев. Оборотной стороной медали станет разгон инфляции. И 2022 год пройдет под знаком борьбы с ней как в России, так и в западных странах путем ужесточения денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки. Помешать могут не только новые санкции, но и замедление роста экономики Китая, который является крупнейшим потребителем сырьевого экспорта.