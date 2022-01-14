Как выгоднее распорядиться сбережениями в 2022 году

Каждый десятый россиянин стал частным инвестором, открыв брокерский счет. Бум розничного инвестирования в последние два года спровоцировали низкие ставки по депозитам. Однако к концу 2021 года вклады снова становятся привлекательными – проценты по ним достигли пятилетнего максимума и еще могут подрасти. Вернут ли россияне свои сбережения в банки и не съест ли их инфляция?

Ставки по вкладам в России достигли максимального уровня с мая 2017 года и составили 7,74% годовых. Таковы данные третьей декады декабря 2021 года по вкладам десяти банков, которые привлекают наибольшую сумму вкладов населения в рублях, сообщил Банк России.

В последние годы ставка по депозитам, наоборот, снижалась вместе с ключевой ставкой ЦБ ФР. Исторического минимума ставка достигла в первой декаде октября 2020 года и составила 4,33% (когда ключевая ставка снизилась до 4,25%). Однако в 2021 году ставка ЦБ вдвое выросла – до 8,5% (это максимум 2017 года), что помогло вернуть привлекательность банковских вкладов.

Однако за два года россияне потеряли интерес к банковским вкладам – ведь они не спасали даже от инфляции. Зато проявился новый тренд – часть россиян перевела свои сбережения со вкладов на фондовый рынок. В первый год пандемии в России начался бум розничного инвестирования. В 2020 году число россиян, открывших брокерские счета, выросло вдвое. На московской бирже появилось около 8,8 млн частных инвесторов, которые вложили в акции на Московской бирже 301 млрд рублей, в облигации – 617 млрд рублей.

В 2021 году этот тренд продолжился и ознаменовался новыми рекордами.

Количество россиян с брокерскими счетами на бирже за 2021 год увеличилось вдвое – до 17 миллионов, а это более 10% населения России.

Частные инвесторы вложили за прошлый год в российские ценные бумаги на Московской бирже 1,35 трлн рублей, что на треть больше, чем в прошлом году. «Активность частных инвесторов в 2021 году достигла максимального уровня за всю историю наблюдений – ежемесячно сделки заключали более двух миллионов человек против 847 тысяч в 2020 году», – отмечает Мосбиржа.

Благодаря притоку частных инвесторов из-за низких ставок по вкладам, объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2021 года увеличился на 6,6% и впервые в истории российского фондового рынка превысил квадриллион.

Объем торгов акциями по итогам 2021 года вырос на четверть и обновил исторический максимум – 30 трлн рублей. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 40%, в объеме торгов облигациями – 10,1%, на спот-рынке валюты – 12,4%, на срочном рынке – 43,4%.

Вернуться ли россияне в банковские вклады в 2022 году, учитывая рост ставок? Эксперты не исключают, что в этом году доходность по вкладам может вырасти еще до 10%. «Регулятор в начале 2022 года может пойти на еще одно повышение ставки – до 8,75% или 9%, после чего сделает паузу в ожидании результатов», – говорит аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Поэтому в предстоящие месяцы средняя ставка по вкладам может вырасти еще на 0,5%, после чего выйдет на «плато», поэтому устойчивого превышения депозитными ставками инфляции он пока не ждет.

На эту тему

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, считает, что Банк России поднимет ключевую ставку в феврале до 9%, что заставит коммерческие банки приблизить ставки по кредитам и депозитам к 8,5-9%. Додонов допускает, что ставки по депозитам могут вырасти и до 9,5-10%, но только в рамках различных акций отдельных банков.

Поэтому возврата части населения в банковские депозиты эксперты все же ждут в этом году. «Определенный приток средств в банковские депозиты, естественно, будет, так как высокие ставки стимулируют людей нести деньги в банки. Кроме того, исторически люди привыкли доверять банкам накопления, в то время как инвестиции в фондовые рынки пока все же не стали частью жизни россиян», – считает аналитик EXANTE Владимир Ананьев.

Но гарантий, что вклады помогут сохранить сбережения полностью от инфляции, никто не даст. «Депозит гораздо выгоднее, чем держать деньги под подушкой, однако даже он не перекрывает инфляцию, то есть сбережения все равно понемногу обесцениваются. Но депозиты – приемлемое вложение для тех, у кого нет желания инвестировать в облигации», – говорит Ананьев.

Впрочем, если февральское повышение от ЦБ РФ станет последним, а пик инфляции окажется позади, то тогда «предстоящие месяцы могут оказаться наилучшими для открытия вкладов и покупки ОФЗ с максимальной доходностью», не исключает Купцикевич. По его мнению, текущие доходности депозитов уже сопоставимы с доходностью дивидендных акций с поправкой на более высокие риски в последних.

«Пока я не жду, что инфляция превысит по году ставку по вкладам. А в следующем году эта разница будет максимальной. Так что зафиксировать текущую доходность на ближайшие несколько лет для меня выглядит хорошим инвестиционным советом», – говорит Купцикевич.

При этом большой разницы между депозитами в рублях или валюте на долгий срок нет, как подсказывает история: низкие ставки в долларах и евро примерно уравниваются ростом курса, добавляет собеседник.

По его мнению, пока экономическая конъюнктура работает на стороне сильного рубля, но, к сожалению, геополитические риски никак не сходят с повестки дня. И это главный фактор, который отворачивает россиян от рублевых депозитов. Если санкции будут введены, то это приведет к резкому обвалу рубля, а банковские вклады потеряют свою привлекательность.

«На случай девальвации люди, которые хотят сохранить свои сбережения, должны иметь некоторый запас иностранной валюты. В идеале сбережения распределить пополам между рублями и иностранной валютой (евро и доллары). И такой портфель будет защищен от колебаний: падение одной валюты будет компенсироваться ростом другой», – говорит Ананьев. Однако вопрос, будут ли введены новые санкции Западом, остается пока открытым.

Альтернативой нерискованных банковских депозитов является покупка облигаций федерального займа (ОФЗ).

«Я предпочел бы ОФЗ, подобрав бумаги максимально близкие по сроку с желаемым периодом вложений. Доходности те же, при этом куда больше гибкости с пополнением и снятием»,

– говорит Купцикевич. Как правило, ставки по депозитам ниже доходности по 10-летним ОФЗ, которые сейчас находится на уровне 8,9%, отмечает Ананьев.

Для покупки ОФЗ достаточно открыть брокерский счет. У облигаций высокая ликвидность – их можно продать на бирже в любой момент, причем без потери процентов, в отличие от банковских вкладов, где досрочное закрытие вклада влечет потерю дохода.

ОФЗ также являются надежными вложениями с наименьшим риском их потерять. Вклады до 1,4 млн рублей в России защищены Агентством по страхованию вкладов – даже если банк обанкротится, вкладчики смогут вернуть свои сбережения. У ОФЗ нет страховой суммы, но возврат средств (причем без ограничения суммы) гарантируется государством. У покупателей ОФЗ есть еще и налоговые льготы. Инвесторы освобождаются от уплаты подоходного налога с купонного дохода ОФЗ. Если завести ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) и на него купить облигации, то можно еще получить налоговый вычет в 13% через три года после открытия счета.