Взгляд
14 января, пятница  |  Последнее обновление — 11:18  |  vz.ru
Разделы

Как выгоднее распорядиться сбережениями в 2022 году

Геополитические риски – главный фактор, который отворачивает россиян от рублевых депозитов Алексей Сухоруков/РИА Новости
Каждый десятый россиянин стал частным инвестором, открыв брокерский счет. Бум розничного инвестирования в последние два года спровоцировали низкие ставки по депозитам. Однако к концу 2021 года вклады снова становятся привлекательными – проценты по ним достигли пятилетнего максимума и еще могут подрасти. Вернут ли россияне свои сбережения в банки и не съест ли их инфляция? Подробности...
Перейти в раздел…

Что дала России молниеносная операция в Казахстане

Российские десантники возвращаются домой из Казахстана Гавриил Григоров/ТАСС
«Надо возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили». Такими словами президент Владимир Путин отреагировал на доклад министра обороны Сергея Шойгу о завершении миротворческой операции в Казахстане. Как ОДКБ и российским Вооруженным силам удалась столь молниеносная операция, какие выгоды нашей стране она принесла – и какие выводы из нее сделают в других государствах? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
Перейти в раздел…

Китай унижает поляков в пользу Калининграда

Китайский транзит оказался важнейшим инструментом политического давления Zhejiang Daily/Reuters
Польша стремительно теряет свое участие в транзитном проекте «Новый шелковый путь». Еще совсем недавно Варшава готовилась подсчитывать прибыли от этого важнейшего проекта Китая, однако теперь грузы из КНР переориентировались на Калининград. Почему такое произошло и как сделать так, чтобы Россия выиграла от происходящего еще больше? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Иран поможет России ответить Западу

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В январе Россию должен посетить президент Ирана Ибрагим Раиси. Иранский лидер надеется приехать с экономическими контрактами, а уехать с оборонными. Подробности...

В Казахстане столкнулись картины мира

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Казахстан – уникальный узел типичных для нашего времени противоречий. Поэтому так важно то, что происходит вокруг Казахстана в сфере идей и концепций. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Новая мировая реальность рождается в первые дни 2022 года

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Неудавшийся переворот в Казахстане – это не просто очередная провалившаяся цветная революция, это нечто гораздо-гораздо большее. Это выстраивание прямо на наших глазах новой конфигурации глобального мира. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Переговоры Россия – НАТО: главное

Русофоб во власти Казахстана

Обсуждение: 6 комментариев

Украина вернется к талонам на продукты

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Первый российский Ту-160М поднялся в воздух

В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
Подробности...

Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
Подробности...

Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Когда ваш уровень жизни был выше?
  • при СССР

  • в 1990-е

  • в 2000-е

  • в 2010-е

  • сейчас
На какие средства вы рассчитываете жить в старости?
  • Только на пенсию

  • На пенсию и иные источники дохода

  • Только на иные источники дохода
Насколько успешно вы отметили новогодние праздники?
  • Отлично

  • Средне

  • Хуже среднего
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили по предложению «Единой России»
    США прокомментировали возможность развертывания сил России в Латинской Америке Молдовагаз признал нехватку 45 млн долларов для расчета с Газпромом В Германии назвали причину непризнания «Спутника V» в ЕС Сотрудница банка в Набережных Челнах похитила 25 млн рублей
    Сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока – 2» Посол России в Британии объяснил, как НАТО использует Украину На сайте минобрнауки Украины велели «бояться и ждать худшего» Украинский спутник вывели в космос впервые за десять лет
    При падении лифта в «Президент-отеле» в Москве погибли граждане Армении Экс-советник Кеннеди и Никсона счел Путина умнее большинства политиков США и мира Минобороны Украины на видео объединило «Somebody to Love» и стрельбу из Javelin НАСА предупредила о приближении к Земле километрового астероида

    «Фантазия у них бурная»


    Сатановский сравнил намерение США «разоблачить» планы России с телеграммами Остапа Бендера

    Угроза войны в Европе


    Канцлер Германии призвал к созданию перспектив общей с Россией архитектуры безопасности

    сефардский еврей


    Португалия решила проверить предоставление гражданства Абрамовичу

    Видео

    продуктовые чеки


    Зеленский ищет способ спасти украинцев от голода

    после мятежа


    Азат Перуашев: О русском языке в Казахстане не беспокойтесь

    глобальная безопасность


    Переговоры с США подарили России новую «звезду» дипломатии

    украинское правосудие


    Будущее двух президентов Украины зависит от ареста Порошенко

    высокие цены


    Американский СПГ спешит захватить мир

    последовательная деэскалация


    Дмитрий Дробницкий: Самый стыдный страх Европы

    польза из кризиса


    Юрий Мавашев: Турция не станет таскать каштаны из огня для НАТО

    кто круче?


    Владимир Прохватилов: Россия остается лидером в гиперзвуковом оружии

    на ваш взгляд


    Когда ваш уровень жизни был выше?

    Как выгоднее распорядиться сбережениями в 2022 году

    Геополитические риски – главный фактор, который отворачивает россиян от рублевых депозитов
    		   14 января 2022, 11:00
    Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Каждый десятый россиянин стал частным инвестором, открыв брокерский счет. Бум розничного инвестирования в последние два года спровоцировали низкие ставки по депозитам. Однако к концу 2021 года вклады снова становятся привлекательными – проценты по ним достигли пятилетнего максимума и еще могут подрасти. Вернут ли россияне свои сбережения в банки и не съест ли их инфляция?

    Ставки по вкладам в России достигли максимального уровня с мая 2017 года и составили 7,74% годовых. Таковы данные третьей декады декабря 2021 года по вкладам десяти банков, которые привлекают наибольшую сумму вкладов населения в рублях, сообщил Банк России.

    В последние годы ставка по депозитам, наоборот, снижалась вместе с ключевой ставкой ЦБ ФР. Исторического минимума ставка достигла в первой декаде октября 2020 года и составила 4,33% (когда ключевая ставка снизилась до 4,25%). Однако в 2021 году ставка ЦБ вдвое выросла – до 8,5% (это максимум 2017 года), что помогло вернуть привлекательность банковских вкладов.

    Однако за два года россияне потеряли интерес к банковским вкладам – ведь они не спасали даже от инфляции. Зато проявился новый тренд – часть россиян перевела свои сбережения со вкладов на фондовый рынок. В первый год пандемии в России начался бум розничного инвестирования. В 2020 году число россиян, открывших брокерские счета, выросло вдвое. На московской бирже появилось около 8,8 млн частных инвесторов, которые вложили в акции на Московской бирже 301 млрд рублей, в облигации – 617 млрд рублей.

    В 2021 году этот тренд продолжился и ознаменовался новыми рекордами.

    Количество россиян с брокерскими счетами на бирже за 2021 год увеличилось вдвое – до 17 миллионов, а это более 10% населения России.

    Частные инвесторы вложили за прошлый год в российские ценные бумаги на Московской бирже 1,35 трлн рублей, что на треть больше, чем в прошлом году. «Активность частных инвесторов в 2021 году достигла максимального уровня за всю историю наблюдений – ежемесячно сделки заключали более двух миллионов человек против 847 тысяч в 2020 году», – отмечает Мосбиржа.

    Благодаря притоку частных инвесторов из-за низких ставок по вкладам, объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2021 года увеличился на 6,6% и впервые в истории российского фондового рынка превысил квадриллион.

    Объем торгов акциями по итогам 2021 года вырос на четверть и обновил исторический максимум – 30 трлн рублей. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 40%, в объеме торгов облигациями – 10,1%, на спот-рынке валюты – 12,4%, на срочном рынке – 43,4%.

    Вернуться ли россияне в банковские вклады в 2022 году, учитывая рост ставок? Эксперты не исключают, что в этом году доходность по вкладам может вырасти еще до 10%. «Регулятор в начале 2022 года может пойти на еще одно повышение ставки – до 8,75% или 9%, после чего сделает паузу в ожидании результатов», – говорит аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Поэтому в предстоящие месяцы средняя ставка по вкладам может вырасти еще на 0,5%, после чего выйдет на «плато», поэтому устойчивого превышения депозитными ставками инфляции он пока не ждет.

    Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, считает, что Банк России поднимет ключевую ставку в феврале до 9%, что заставит коммерческие банки приблизить ставки по кредитам и депозитам к 8,5-9%. Додонов допускает, что ставки по депозитам могут вырасти и до 9,5-10%, но только в рамках различных акций отдельных банков.

    Поэтому возврата части населения в банковские депозиты эксперты все же ждут в этом году. «Определенный приток средств в банковские депозиты, естественно, будет, так как высокие ставки стимулируют людей нести деньги в банки. Кроме того, исторически люди привыкли доверять банкам накопления, в то время как инвестиции в фондовые рынки пока все же не стали частью жизни россиян», – считает аналитик EXANTE Владимир Ананьев.

    Но гарантий, что вклады помогут сохранить сбережения полностью от инфляции, никто не даст. «Депозит гораздо выгоднее, чем держать деньги под подушкой, однако даже он не перекрывает инфляцию, то есть сбережения все равно понемногу обесцениваются. Но депозиты – приемлемое вложение для тех, у кого нет желания инвестировать в облигации», – говорит Ананьев.

    Впрочем, если февральское повышение от ЦБ РФ станет последним, а пик инфляции окажется позади, то тогда «предстоящие месяцы могут оказаться наилучшими для открытия вкладов и покупки ОФЗ с максимальной доходностью», не исключает Купцикевич. По его мнению, текущие доходности депозитов уже сопоставимы с доходностью дивидендных акций с поправкой на более высокие риски в последних.

    «Пока я не жду, что инфляция превысит по году ставку по вкладам. А в следующем году эта разница будет максимальной. Так что зафиксировать текущую доходность на ближайшие несколько лет для меня выглядит хорошим инвестиционным советом», – говорит Купцикевич.

    При этом большой разницы между депозитами в рублях или валюте на долгий срок нет, как подсказывает история: низкие ставки в долларах и евро примерно уравниваются ростом курса, добавляет собеседник.

    По его мнению, пока экономическая конъюнктура работает на стороне сильного рубля, но, к сожалению, геополитические риски никак не сходят с повестки дня. И это главный фактор, который отворачивает россиян от рублевых депозитов. Если санкции будут введены, то это приведет к резкому обвалу рубля, а банковские вклады потеряют свою привлекательность.

    «На случай девальвации люди, которые хотят сохранить свои сбережения, должны иметь некоторый запас иностранной валюты. В идеале сбережения распределить пополам между рублями и иностранной валютой (евро и доллары). И такой портфель будет защищен от колебаний: падение одной валюты будет компенсироваться ростом другой», – говорит Ананьев. Однако вопрос, будут ли введены новые санкции Западом, остается пока открытым.

    Альтернативой нерискованных банковских депозитов является покупка облигаций федерального займа (ОФЗ).

    «Я предпочел бы ОФЗ, подобрав бумаги максимально близкие по сроку с желаемым периодом вложений. Доходности те же, при этом куда больше гибкости с пополнением и снятием»,

    – говорит Купцикевич. Как правило, ставки по депозитам ниже доходности по 10-летним ОФЗ, которые сейчас находится на уровне 8,9%, отмечает Ананьев.

    Для покупки ОФЗ достаточно открыть брокерский счет. У облигаций высокая ликвидность – их можно продать на бирже в любой момент, причем без потери процентов, в отличие от банковских вкладов, где досрочное закрытие вклада влечет потерю дохода.

    ОФЗ также являются надежными вложениями с наименьшим риском их потерять. Вклады до 1,4 млн рублей в России защищены Агентством по страхованию вкладов – даже если банк обанкротится, вкладчики смогут вернуть свои сбережения. У ОФЗ нет страховой суммы, но возврат средств (причем без ограничения суммы) гарантируется государством. У покупателей ОФЗ есть еще и налоговые льготы. Инвесторы освобождаются от уплаты подоходного налога с купонного дохода ОФЗ. Если завести ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) и на него купить облигации, то можно еще получить налоговый вычет в 13% через три года после открытия счета.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •