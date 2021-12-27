Почему мир скупает золото при сильном долларе

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27 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 23:45  |  vz.ru
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Дефицитный газ из Европы может утекать на Украину

Путин уличил Польшу и Украину в ложных обвинениях в адрес Газпрома REUTERS/Vasily Fedosenko
Владимир Путин назвал враньем заявления о вине России в газовом кризисе у европейцев. Запад перевернул все с ног на голову. Наоборот, Газпром – единственный среди всех поставщиков, кто увеличил поставки в Европу. А от фактической остановки прокачки российского газа по трубопроводу «Ямал – Европа» получают прибыль главные обвинители России – Польша и Украина. Подробности...
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ЕС добивается превращения России в Украину с помощью ВТО

Европа претендует на 20% ВВП России REUTERS/Denis Balibouse
ЕС потребовал взыскать с России 290 млрд евро за ущерб от политики импортозамещения. Соответствующее обращение направлено в ВТО. Ранее схожие претензии озвучили в США. По мнению экспертов, тем самым страны Запада хотят поставить Россию в торгово-экономическое положение Украины. Насколько обоснованы их требования и что этому может противопоставить Москва?  Подробности...
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Уникальное крыло выводит Россию из-под давления Запада

То, что России удалось сделать за два года по спасению проекта МС-21, на Западе мало кто ожидал Пресс-служба Корпорации "Иркут"/ТАСС
России «удалось сделать задел на десятилетия вперед», «теперь будем работать без оглядки на Запад». Такими словами эксперты оценивают первый полет нового российского авиалайнера МС-21 с композитным крылом отечественного изготовления. А совершить такой прорыв российскому авиапрому помогли антироссийские санкции. Каким же образом? Подробности...
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Британия готовит новую Крымскую войну

Британия пытается прибрать к рукам все, что плохо лежит на Украине после США Alastair Grant/Pool/REUTERS
Лондон назвал Россию одной из самых «вызывающе враждебных» стран в мире. На этом фоне СМИ фиксируют растущую активность британских военных на Украине. Более того, в некоторых сферах сотрудничества с Украиной Лондон начал теснить Вашингтон для решения собственных геополитических задач. Какие особые интересы есть у Британии на Украине? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Кто победит в схватке Израиля и Ирана

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Кибератака со стороны Израиля может вывести из строя центры управления боевыми действиями Ирана. А при одновременном залповом пуске нескольких тысяч даже примитивных иранских ракет «Фаджр-3» израильская система ПРО «Железный купол» будет малоэффективна. Подробности...

Россия перехватила стратегическую инициативу

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Наступает новая эра, приходят новые герои, и новый Данила Багров, поднимая тяжелую руку и глядя в глаза деловому партнеру, снова ласково спрашивает: в чем сила, американец? Подробности...
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Москва, Пекин и Вашингтон приступили к освоению планеты на новом уровне

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Объединенный Запад меняет векторы стратегических направлений, перераспределяет ресурсы и строит новую модель управления – технологически «смесевую» и идеологически жесткую, «демократическую». Свою новую стратегию реализует и Пекин. Подробности...
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Погиб Егор Просвирнин

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    Почему мир скупает золото при сильном долларе

    Падающие цены на золото не снизили интереса к нему
    		   27 декабря 2021, 22:35
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    После рекордного взлета стоимости золота в 2020 году, на фоне пандемии, в этом году металл поначалу переживал тяжелые времена. Но спрос на золото не только не упал, а существенно вырос. Мировые центробанки увеличили его запасы до рекордного за 31 год уровня. Граждане также активно скупали физическое золото в виде слитков, монет и ювелирных изделий. Чем объясняется аномально высокий спрос на этот металл?

    Уходящий 2021 год в прямом смысле стал тяжелым годом для золота, потому что после рекордного взлета в 2020 году выше 2000 долларов за унцию его курс провалился ниже 1700 долларов.

    Фундаментально в этом году все работало против золота: доллар укреплялся, а процентные ставки повышались. Обычно в таких условиях драгоценный металл теряет в цене, что и произошло. Но примечательно то, что золото и поддержали покупатели, которые продолжили его скупать высокими темпами. Это удержало цены на драгметалл. Напомним, что в 2020 году спрос на золото вырос благодаря денежной эмиссии в ЕС и США для увеличения помощи национальным экономикам, которая вызвала недоверие к основным валютам, в частности к доллару. На этом фоне в прошлом году курс золота достиг рекордного максимума в 2067 долларов за унцию, и на продаже металла можно было неплохо заработать. Казалось, что золото ждут новые высоты.

    Однако с того пика наблюдается стабилизация цены на уровне 1750–1850 долларов за унцию. Это было вызвано тем, что вакцинация, восстановление мировой экономики после коронакризиса и щедрые экономические стимулы увеличили привлекательность традиционных активов, отмечают аналитики «Золотого монетного двора». Однако инвесторы воспользовались снижением котировок драгоценного металла, чтобы увеличить свои резервы.

    Так, центробанки мира увеличили запасы золота до рекордного уровня за 31 год, накопив 36 тыс. тонн драгоценного металла. Таковы данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). В третьем квартале крупнейшим покупателем золота стал Резервный банк Индии, который увеличил объем золотых резервов страны на 41 тонну – до 745 тонн. В этом году прирост золотого резерва Индии, скорее всего, будет самым крупным с 2009 года, считают аналитики «Золотого монетного двора». В третьем квартале пополнили свои хранилища золотом также Бразилия (плюс 9 тонн), Узбекистан (плюс 26 тонн), Казахстан (плюс 7 тонн) и Россия (плюс 6 тонн). «Спрос со стороны центральных банков за 10 месяцев 2021 года уже превысил показатель за весь 2020 год», – отмечают аналитики «Золотого монетного двора».

    Уникальная особенность этого года заключается в том, что запасаются золотом на черный день теперь не только развивающиеся страны, но и развитые, чего не было уже давно. Покупателями золота стали центробанки двух развитых стран – Ирландии и Сингапура.

    «Ирландия купила по одной тонне в сентябре и октябре, причем сентябрьская покупка стала первой с 2008 года, когда золотой резерв увеличился на полтонны. ЦБ Сингапура приобрел 26 тонн золота в течение мая – июня. Это первая покупка желтого металла для резервов страны по крайней мере с 2000 года», – отмечают аналитики «Золотого монетного двора».

    Индивидуальные инвесторы не отстают от центральных банков мира и тоже приобрели рекордное количество слитков и монет. По данным аналитического отдела «Золотого монетного дома», объем мирового спроса на слитки и монеты в третьем квартале достиг 262 тонн, что на 18% выше в годовом исчислении. Всего к концу третьего квартала было реализовано 857 тонн инвестиционного физического золота, что является максимумом с 2013 года. Продажи золотых инвестиционных момент также высоки в этом году. В течение трех кварталов 2021 года показатель составил 223,7 тонны, что на 9 тонн больше в годовом исчислении.

    Спрос на ювелирные изделия повысился в главных странах-потребителях – Индии и Китае. На долю ювелирных изделий приходится около 40–50% мирового спроса на желтый металл.

    «В 2021 году совокупный показатель ювелирного спроса в Индии может превысить 400 тонн, а в Китае – 500 тонн, что станет хорошей новостью для курса золота в 2022 году. Показатель мирового спроса на ювелирные изделия к концу текущего года приблизится к уровню, существовавшему до пандемии», – считают аналитики «Золотого монетного дома».

    Жители западных стран вслед за жителями азиатских стран устремили свой взор на физическое золото. В Европе немцы традиционно являются крупнейшими покупателями монет и слитков из драгметаллов, вероятно, потому что хорошо знают о гиперинфляции 1920-х годов.

    В первом полугодии 2021 года немцы приобрели рекордный объем физического золота как минимум с 2009 года. Спрос на драгметалл в стране вырос на 35% по сравнению со второй половиной 2020 года, что заметно выше общемирового показателя на уровне плюс 20%. Причина в рекордном значении инфляции за последние десять с лишним лет на фоне снятия коронавирусных ограничений. Усиливают привлекательность золота также отрицательные номинальные и реальные ставки. Жители других стран Запада также активно покупали этот драгметалл. Благодаря такому высокому спросу на физическое золото цены и удерживаются на текущем уровне, а не падают ниже.

    Монетные дворы пытаются удовлетворить возросший спрос путем создания широкого ассортимента продукции на любой вкус. Например, Монетный двор США за ноябрь продал 126 тыс. унций в золотой монете «Американский орел», что на 48,2% выше в годовом исчислении. С начала года уже продано 1,2 млн унций «Американского орла», что на 51,2% выше, чем за 11 месяцев прошлого года.

    Даже в России впервые была выпущена золотая монета «Георгий Победоносец» весом в унцию. Такой вес очень важен, потому что именно тройская унция является международным стандартом. Это открыло возможности в том числе для экспорта российской золотой монеты, а не только слитков.

    С практической точки зрения инвестировать в ювелирные изделия невыгодно. В этом плане покупка слитков или монет – куда более разумное вложение средств.

    «Золото – это консервативный способ инвестирования. В сознании инвесторов это тихая гавань, актив, который растет, когда все остальное падает. Золото стоит рассматривать как некую часть консервативного портфеля, которая должна пополняться всегда вне зависимости от котировок. Доля в портфеле в 10–15% выглядит вполне достаточной», – говорит директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.  

    Однако лучший способ с точки зрения технологичности и современности – это покупка фонда (ETF), чьи котировки привязаны к стоимости физического золота. «Плюсы – это прямая привязка к курсу золота, легкость покупки и продажи, отсутствие лишних издержек и рисков, связанных с необходимостью хранения золота. При покупке слитков, например, нужно заплатить НДС – 20%. Их нужно бережно хранить, потому что даже небольшая царапина существенно снижает стоимость слитков. Минус в том, что нет физического владения металлом», – поясняет Сосновский.

    Еще один вариант инвестирования в золото – это обезличенные металлические счета (ОМС). «Из минусов – они не входят в систему страхования вкладов, цена покупки и продажи металлов достаточно сильно отличаются, а это прямые потери клиента, и также нет физического обеспечения золотом. Из плюсов только широкая доступность – покупать можно от одного грамма золота», – отмечает собеседник.

    Рост спроса на физическое золото (слитки, монеты и ювелирные украшения) со стороны населения по всему миру растет из-за увеличения уровня инфляции и понижения курса золота, наряду с сокращением карантинных ограничений и улучшением благосостояния населения, отмечают в «Золотом монетном доме».

    «Итак, спрос на физическое золото растет со стороны населения, центральных банков и инвесторов, что поддерживает курс драгметалла на достаточно высоком уровне. В условиях стагфляции золото в конечном счете привлечет к себе внимание институциональных инвесторов, поскольку сворачивание экономических стимулов и высокий уровень инфляции сильно ударит по традиционным финансовым активам. Бумажное золото снова окажется в центре внимания крупных инвестиционных фондов и банков. Ожидаемое ужесточение денежной кредитной политики ФРС, Европейского центрального банка и других уже по большей части включено в текущие котировки драгметалла, поэтому курс не сильно пострадает от фактических решений в этой плоскости на протяжении 2022 года», – считают аналитики «Золотого монетного дома».

    «Момент истины» для золота настанет в самом ближайшем будущем. При оптимистическом сценарии коррекция курса золота закончится и металл снова достигнет исторического максимума, продолжая расти выше. Потенциальная цель – 2630–2650 долларов за унцию на горизонте следующих двух–трех лет. Это значит рост около 50% с уровней начала декабря уходящего года в районе 1775 долларов за унцию. Этот сценарий аналитики считают базовым. Пессимистичный сценарий предполагает снижение цены до 1600 долларов за тройскую унцию. В этом случае коррекция примет затяжной характер и, возможно, окажется впоследствии еще более глубокой, не исключают эксперты.


     
     
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