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22 июля, четверг  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
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У главной золотой монеты России огромный потенциал

Россия впервые выпустила монету весом в унцию, как принято во всем мире Владимир Астапкович/РИА Новости
В России выпущена золотая монета «Георгий Победоносец» весом в унцию. Именно тройская унция является международным стандартом веса. Это открывает реальные возможности для экспорта золота теперь и в форме монет, а не только слитков. Почему Банк России так долго не выпускал монету такого веса и насколько прибыльной будет их покупка?  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

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    У главной золотой монеты России огромный потенциал

    Россия впервые выпустила монету весом в унцию, как принято во всем мире    22 июля 2021, 11:20
    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    В России выпущена золотая монета «Георгий Победоносец» весом в унцию. Именно тройская унция является международным стандартом веса. Это открывает реальные возможности для экспорта золота теперь и в форме монет, а не только слитков. Почему Банк России так долго не выпускал монету такого веса и насколько прибыльной будет их покупка?

    В России, наконец, вышел унцевый «Георгий Победоносец» весом 31,1 грамма. Это наша главная золотая инвестиционная монета в международном формате. До сих пор унцевых монет Россия не выпускала. Номинал для монеты непривычный – 200 рублей. Но стоит такая монета 155 тыс. рублей. Цена зависит от биржевой цены золота и наценки. 

    Уже 15 лет как в России печатают золотую монету в четверть унции, которая весит 7,7 грамма. Однако в мире принятая мера веса – унция. Почему же унцевая монета появилась только в 2021 году? «Мы неоднократно сами задавали эти вопросы и монетным дворам, у нас их два – Московский и Питерский, и Центральному банку, который всем этим управляет. В свое время они написали официальный ответ, что средняя зарплата россиян не позволяет гражданину купить унцевую монету. Средняя зарплата с тех пор, конечно, выросла, но не так сильно, как золото. Но в прошлом году все равно было решено чеканить монету весом в одну унцию, чему мы, конечно, обрадовались», – рассказывает вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский.

    Любая страна, которая представлена на рынке драгоценных металлов, чеканит собственную унцевую золотую монету. У США это, например, унцевый золотой «Орел», у Австрии – «Филармоникер», у Австралии – «Кенгуру». Наконец, теперь в этом списке мировых монет появилась Россия.

    Экспортный потенциал у унцевого «Георгия» огромный. Однако сейчас дилеры только начинают прощупывать европейский рынок – и оценить возможные объемы продаж новых золотых монет иностранцам не берутся.

    Многое будет зависеть от пиара монет за границей и качества их чеканки. Потому что ранее бывали ситуации, когда покупатели оставались недовольны качеством чеканки. Например, скандал случился с олимпийскими монетами, которые чеканил Питерский монетный двор и которые продавали иностранцам в Сочи. Они неожиданно почернели. Официально проблему в монетном дворе не признали, указав на неправильное хранение монеты. Но неофициально на рынке ходят слухи о том, что такая напасть случилась из-за того, что в заготовку добавили техническое масло. Появившиеся на монете черные пятна – это, конечно, не серьезная проблема, их не составило труда удалить, однако неприятный осадок у иностранных инвесторов остался.

    «То, что я держал в руках вчера и сегодня – это качественная чеканка монеты номиналом 200 рублей. Единственное, что она поставляется в не очень красивых картонных коробках. Хотелось бы, чтобы монетные дворы и ЦБ подумали над оформлением монет.

    Мы их сейчас перекладываем в пластиковые прозрачные капсулы за свой счет. Если поставлять за рубеж, то все должно быть красиво, надо правильно выйти и презентовать себя на рынке», – говорит Вязовский.

    Весной прошлого года, в разгар первой волны коронавируса с жестким карантином, все российское золото, будь то монета или слиток, просто смели бы с рынка. Во втором квартале 2020 года даже был поставлен исторический рекорд: Россия заработала на экспорте золота больше, чем на экспорте газа. Конечно, в разгар пандемии цены на золото подскочили. По словам эксперта, от повторения ситуации сейчас никто не застрахован в случае появления нового убийственного штамма вируса. Тогда унцевых «Георгиев» скупят даже с еще большей наценкой, чем сейчас, считает Вязовский.

    Если речь не о биржевых спекуляциях, то в целом золотые монеты стоит рассматривать с точки зрения долгосрочных инвестиций.

    «Если вы серьезно хотите инвестировать в драгоценные металлы, то это надо делать на регулярной основе. То есть выделить 20% из своего ежемесячного или ежеквартального дохода и покупать монеты, несмотря на цены и котировки.

    У нас есть пожилой клиент, который на протяжении 10 лет ежемесячно покупал по одной четвертинке «Георгия Победоносца» весом 7,7 грамма. Он начинал покупать монету, когда она стоила 8-10 тыс. рублей, а сейчас она стоит в районе 40 тыс. рублей. Клиент рассказал, что заработал таким образом на первый курс обучения внука в МГИМО», – рассказывает Вязовский. Суть в том, что у золота бывают резкие взлеты, в основном в кризисные годы, и откаты во время расцвета мировой экономики. Но когда горизонт инвестирования длинный, эти колебания цены на рынке не так важны.

    «В долгосрочном периоде золото только растет. Когда в 1971 году американцы отменили привязку доллара к золоту, так называемый золотой стандарт, золото стоило 35 долларов за унцию, а сейчас 1800 долларов», – говорит Вязовский. «Монеты интересны для покупки на долгосрочную перспективу, спекулятивная перепродажа не принесет выгоды. Также они ценны для коллекционеров и ценителей редких вещей», – согласен Евгений Миронюк из «Фридом Финанс».

    Золото можно купить как в слитках, так и в монетах. Что выгоднее? «Рыночная стоимость унцевой монеты составит 155 тыс. рублей, номинальная стоимость золота в монете по текущему курсу значительно ниже – 135 000 рублей. Унцевый слиток золота в рознице можно приобрести за 140 000 рублей, то есть существенно дешевле», – говорит Миронюк.

    Цены на монеты устанавливает Центробанк, который является заказчиком и продает монеты первичным дилерам, которые потом перепродают их дальше. Сейчас наценка на монету составляет примерно 15% к биржевой цене золота, это та цена, по которой монету может купить физическое лицо у дилера или банка, говорит Вязовский. «Это на 4% больше, чем наценка на четвертьунцевую монету «Георгий Победоносец». Хотя и там, и там золото одинаковое. Наверное, логика Центробанка в том, что унцевые монеты только поступили на рынок, и сейчас их покупают самые большие фанаты и нумизматы, которые готовы переплачивать. Но как только рынок насытится, наценка может упасть – и будет, как обычно, биржевая цена на золото плюс наценка в 11%», – говорит Вязовский.

    Любопытно, что на российские монеты наценка в целом немного выше, чем за рубежом. Например, наценка на австрийскую «Филармонику» составляет 7-8% к цене золота на бирже. «Возможно, это связано с тем, что у нас дороже чеканка. Возможно, с тем, что у нас сильно все зарегулировано, а это всегда рождает дополнительные издержки», – рассуждает собеседник.

    Однако инвестиционная монета имеет одно важное преимущество перед слитком золота. При покупке монеты в банке, нумизматическом магазине или на аукционе не надо платить 20% НДС. «Это с лихвой компенсирует разницу с покупкой золотого слитка, которая в наших расчетах составила около 11%», – говорит Миронюк. Впрочем, есть надежда, что в этом году отменят НДС и на инвестиционные слитки, но не раньше сентября.

    Главное, что инвестировать в слитки и монеты имеет смысл, только если планируется их продавать через несколько лет или даже десятилетий. «Монета может принести дополнительную прибыль за счет роста коллекционной ценности. Минус вложений в монеты – необходимость максимально бережного хранения, ведь царапины, потертости автоматически снизят стоимость. Еще один минус – это ограниченная ликвидность. Это значит, что купить монету легко, а продать часто намного сложнее», – говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций». Продавать в банках невыгодно, лучше это делать у дилеров или на аукционах, считает Вязовский. 

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