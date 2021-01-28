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28 января, четверг  |  Последнее обновление — 11:45  |  vz.ru
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Россия создает новый товар для экспорта

Банк России впервые создаст востребованную за границей золотую инвестиционную монету Дмитрий Серебряков/ТАСС
Центробанк РФ в феврале впервые в истории начнет чеканить золотые монеты весом в унцию. Это общемировой стандарт веса, а значит, такие монеты станут востребованы за рубежом. Теперь Россия сможет зарабатывать не только на экспорте золотых слитков, но и золотых монет. Насколько успешным окажется российский ответ на резко возросший спрос к инвестициям в золото? Подробности...
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Путин послал позитивный сигнал в Европу

Путин призвал Европу забыть старые фобии и вспомнить о цивилизационном единстве с Россией Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
От Путина в Давосе привычно ждали жесткой риторики, но он удивил аудиторию, внезапно заговорив о «взаимной любви». Он призвал вспомнить о единстве российской и европейской цивилизации, сделав культуру и науку площадкой для сотрудничества. По мнению Путина, объединиться особенно важно перед лицом новых общих угроз. Но способна ли старая Европа услышать этот призыв? Подробности...
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Россия будет осваивать Луну в одиночестве

Так гипотетически может выглядеть станция на орбите Луны nasa.gov
Роскосмос, по разным сообщениям, то ли исключили, то ли он сам вышел из экспертной группы по обсуждению перспектив создания международной окололунной станции Gateway. В проекте остаются США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство (ESA). Что на самом деле произошло и каковы интересы России с точки зрения экспансии на Луну? Подробности...
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Европейцы восстают против власти

Полиция с бунтовщиками не церемонится, счет задержанным идет на сотни REUTERS/Eva Plevier
В Москве в очередной раз ослабили «антиковидные» ограничения, но в других столицах продолжают закручивать гайки. В Нидерландах, где правительство дошло до введения комендантского часа, у гаек сорвало резьбу: народ ответил властям протестами, перешедшими в массовые беспорядки. Одни трактуют происходящее как политический заговор, другие – как закономерную реакцию на тоталитаризм нового типа. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Почему «послать Америку» – плохая идея

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
США и Россия продлили договор СНВ-3, Владимир Путин провел «откровенный телефонный разговор» с Джозефом Байденом. Это стало поводом для многочисленных рассуждений на тему «какие отношения с Америкой нам нужны?». Даже не так – «нужны ли нам вообще отношения с Америкой?» Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Путин предложил глобальную левую идею

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Речь современного левого политика. Не левоцентриста из партии «Нирыбанимясо», а именно современного левого, чья политическая философия базируется на Наоми Кляйн, Томасе Пикетти, Дэвиде Грэбере и прочих авторах этого круга. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Россия несет миру не проблемы, а решения

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В условиях откровенно непростых отношений России и Запада от первого за многие годы выступления Владимира Путина перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе ждали многого. Подробности...
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В Европе опять погромы

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    Банк России впервые создаст востребованную за границей золотую инвестиционную монету    28 января 2021, 10:58
    Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Центробанк РФ в феврале впервые в истории начнет чеканить золотые монеты весом в унцию. Это общемировой стандарт веса, а значит, такие монеты станут востребованы за рубежом. Теперь Россия сможет зарабатывать не только на экспорте золотых слитков, но и золотых монет. Насколько успешным окажется российский ответ на резко возросший спрос к инвестициям в золото?

    Банк России выпустил в обращение первую партию 2021 года инвестиционной золотой монеты «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей. На оборотной стороне расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Тираж монеты – полмиллиона штук. Однако за рубежом эта золотая монета, в отличие от российского золота в слитках, не востребована. Потому что масса драгоценного металла монеты составляет 7,79 грамма – это четверть унции (31,1 г).

    «В мире все монеты торгуются в унциях. Это основная мера веса для монет. Другие монетные дворы тоже могут чеканить четвертьунцевые монеты и т. д., но главная монета – это унцевая. Она есть у всех монетных дворов – американского, австралийского, кого ни возьмите. Это флагман продаж», – рассказывает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

    Однако у России такой золотой монеты весом в тройскую унцию до сих пор не было. Российский Центробанк чеканит одну единственную золотую инвестиционную монету с 2006 года. Это «Георгий Победоносец» в 7,79 грамма.

    «Все эти 15 лет у нашего Центрального банка спрашивали, когда будет унцевая монета, как это есть во всем мире? На что регулятор отвечал, что унцевой монеты в России нет и не будет потому, что средний россиянин не может себе с зарплаты (сейчас средняя зарплата по стране 47 тыс. рублей) позволить купить золотую монету за 150 тыс. рублей. Это официальный ответ», – говорит Вязовский.

    Однако в конце 2020 года российский Центробанк совершенно неожиданно для рынка объявляет о том, что в 2021 году он все-таки начнет чеканить рублевого унцевого «Георгия Победоносца».

    «По моим данным, чеканка начнется уже в начале февраля. А в марте мы уже сможем подержать эту монету в руках. Это большая новость для рынка»,

    – говорит Алексей Вязовский.  

    Что же дает России появление новой инвестиционной монеты массой в унцию? Это означает, что российское золото появится на мировом рынке не только в слитках, но и в форме монет. «Наше золото в виде унцевых монет станет востребовано на Западе, потому что унция – это общемировая мера веса», – говорит Вязовский.

    Теперь Россия сможет зарабатывать не только на экспорте золотых слитков, но и на экспорте золотых монет. А это новый источник доходов для российской экономики. В прошлом году Россия поставила рекорд по экспорту золота. Во втором квартале российского золота было продано в мире даже больше чем российского газа. Так, на продаже 65,4 тонны золота Россия заработала 3,55 млрд долларов, а на продаже газа – лишь 2,4 млрд долларов (за апрель и май).

    С одной стороны, из-за пандемии продажи газа снизились, а с другой – у России появилось больше золота в слитках для продажи за рубеж. В прошлом году регулятор приостановил скупку золота в резервы, что активно делал в последние годы. Сделано это было в том числе для того, чтобы не разгонять инфляцию: скупка золота в резервы страны создает дополнительную эмиссию в российскую экономику.

    По итогам всего 2020 года Россия заработала на экспорте золота 18,5 млрд долларов. Это в четыре с половиной раза больше, чем годом ранее. В количественном выражении экспорт золота вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом, до 320 тонн (данные Российского экспортного центра).

    Теперь Россия сможет продавать еще порядка полумиллиона унцевых золотых монет «Георгий Победоносец» в год, ожидает Вязовский. При цене унции в 140 тыс. рублей, за 500 тыс. золотых монет можно будет выручить 70 млрд рублей, или почти около одного миллиарда долларов.

    Российское золото в слитках покупали только институциональные инвесторы – биржи (лондонская или нью-йоркская), банки и другие. А инвестиционные монеты, которые, в отличие от слитков, не облагаются НДС, смогут покупать частные иностранные лица.

    Кроме пополнения бюджета, считает эксперт, эта монета даст также дополнительный «пиар» России на международной арене. Многие восхищаются дизайном символов чужих монет – австралийского «Кенгуру», «Американского орла», теперь иностранцы смогут оценить российского «Георгия Победоносца».

    «Похоже, это ответ российского ЦБ на резко возросший спрос к инвестициям в золото, как к средству сохранения капитала. Этот интерес подстегивается как политикой ЦБ (снижение ставок по депозитам), так и весьма устойчивой тенденцией на падение курса рубля в долгосрочной перспективе, из-за чего население ищет альтернативу традиционным инструментам», – считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

    Интерес к золоту продолжает расти. Во-первых, это страховка от обесценивания валют, подверженных эмиссии ЦБ. Во-вторых, растет спрос на рисковые активы.

    «Худший сценарий для золота – это неуверенный рост экономики, когда инфляция остается низкой, правительства уже переходят от наращивания расходов к благоразумному балансу бюджета, а центробанки – готовятся повышать ставки. Но пока рано говорить, что мировая экономика находится в этой точке», – считает Купцикевич.

    Стоимость золота слегка отошла от исторических максимумов, однако тренд на его рост еще не сломлен. «Вполне возможно, что откат золота завершится в ближайшее время, открыв дорогу к новым максимумам. Уже в этом году цене по силам подняться к 2300 долларам с текущих 1845 долларов», – считает собеседник. «Наш прогнозный диапазон по цене на золото на этот год сохраняется на уровне 2200-2400 долларов за тройскую унцию, что предполагает привлекательный потенциал роста», – говорит Виталий Громадин, старший аналитик «БКС Мир инвестиций». 

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