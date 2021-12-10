Россияне помогли рекордному росту экономики

Взгляд
10 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 21:44  |  vz.ru
Разделы

Как разбогател бюджет России

Бюджет заработал в этом году на 5 трлн рублей больше Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
В 2021 году произошел резкий рост доходов федерального бюджета на целых пять триллионов рублей. Это уникальный показатель. Вместо дефицита бюджета страна получила приличный профицит. Как получилось, что российский бюджет показал такую доходность в условиях второго года пандемии? Нефть и газ – важные, но не единственные источники доходов казны.  Подробности...
Перейти в раздел…

Украина отреагировала на разговор Путина и Байдена провокацией

Корабль ВМС Украины «Донбасс» был близок к прорыву российской границы в Керченском проливе George Chernilevsky/Wikipedia
У Керченского пролива имела место провокация украинских военных, причем как раз тогда, когда Байден беседовал с Зеленским, а фактически давал ему указания. После беседы Путина и Байдена, США выказывают готовность к разрядке конфликта в Донбассе, ведется работа и с Киевом, и с коллегами по НАТО. Почему на этом фоне украинские силовики применили тактику «мелкого фола»? Подробности...
Перейти в раздел…

Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

Антипрививочники выступают против мер, которые власти принимают в целях борьбы с ковидом Zuma/ТАСС
Конспирологические настроения по поводу ковида можно сравнить с «мозговым вирусом». Это ментальная программа, построенная по технологиям создания компьютерных вирусов, чтобы подпитывать движение антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт российской IT-индустрии Игорь Ашманов. Подробности...
Перейти в раздел…

Запрет магии в Азербайджане подает плохой пример

Государственная война с мистикой может быть частью дальнейшего укрепления личной власти Алиева president.az
В Азербайджане готов к принятию закон, который запретит СМИ «пропагандировать» экстрасенсов, медиумов, гадалок и парапсихологов, а по факту вообще упоминать об их существовании. Зачем это нужно президенту Ильхаму Алиеву? И стоит ли России последовать примеру Азербайджана, ограничив информационные возможности «мистических шарлатанов»? Подробности...
Перейти в раздел…

«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
Перейти в раздел…

Америка устроила смешной бойкот Олимпиаде в Пекине

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Ну не приедет американский чиновник в оплаченную командировку. Не посетит на халяву Олимпиаду. Не насладится зрелищем, не будет у него приключений за счёт бюджета. Кому хуже? Сам себя наказал. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Франция запуталась в сетях США

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Кто бы ни стал новым президентом Пятой республики, он будет на коротком поводке у Америки. Ну или произойдет какое-нибудь чудо. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

«Расстановка виселиц» возникает в школе

Дмитрий Волошин
Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Почему нетерпимость к ошибкам и практики беспардонного поведения так опасны? А очень просто. Мы так устроены, что если на нас давить, то мы будем изворачиваться. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Перейти в раздел…

В Азербайджане запрещают магию

Новый антирусский закон Украины

Новый канцлер ФРГ: чего ждать

Перейти в раздел…

В небе северо-запада России появились световые столбы

В небе Петербурга и Ленобласти повисли световые столбы, исходящие от различных источников света. Пользователи соцсетей опубликовали снимки этого необычного явления
Подробности...

Германия впервые за 16 лет обрела нового канцлера

Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
Подробности...

Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
  • Да

  • Нет
Вы носите маски в общественных местах?
  • Да

  • Нет

  • Только, если без этого не пускают
Пугают ли вас ИНН, QR-коды и прочие присваиваемые людям цифровые идентификаторы?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Глава ГТС Украины заявил о возможной остановке транзита газа Россией этой зимой
    В Кремле предупредили о последствиях провокаций в Керченском проливе В ЕС заявили о срыве «плана Лукашенко» по «шантажу Европы» Финляндия объявила о закупке истребителей F-35 в США Венгрия ограничила выдачу виз туристам из России
    В МИДе обвинили США в создании «токсичной атмосферы» Львовские депутаты проголосовали за переименование России в Московию Зеленский обсудил с Макроном разблокировку «нормандского формата» В Сети возмутились видео с «дрифтом» и переворотом уральцев
    Глава МИД Литвы написал заявление об отставке из-за санкций США против Белоруссии Названо имя организатора переправки Саакашвили в Грузию в грузовом контейнере Акционеры Shell проголосовали за перенос штаб-квартиры в Британию Жена священника в Сестрорецке озвучила огромную зарплату мужа

    дипломаты-кондитеры


    Украина с помощью Крыма победила в конкурсе имбирных домиков Госдепа

    «открытая провокация»


    Киев обвинил Россию в перекрытии 70% акватории Азовского моря

    неожиданный выбор


    Кандидат в президенты Франции Земмур первый визит запланировал в республику экс-СССР

    Видео

    война с мистикой


    Запрет магии в Азербайджане подает плохой пример

    свобода затыкать рот


    Украинцев насильно погружают в воображаемую реальность

    ментальная программа


    Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

    беглый нацист


    Арест Эйхмана мог погубить МОССАД из-за жадности

    «Сейчас повысим градус»


    Закон о QR-кодах протестировали на антиваксерах

    неудобные правительства


    Вадим Трухачёв: России пора избавиться от иллюзий по поводу Германии и Австрии

    новый президент


    Владимир Прохватилов: Франция запуталась в сетях США

    китайская Олимпиада


    Герман Садулаев: Америка устроила смешной бойкот Олимпиаде в Пекине

    на ваш взгляд


    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?

    Россияне помогли рекордному росту экономики

    Россияне стали меньше экономить и больше тратить
    		   10 декабря 2021, 21:10
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Весомый вклад в рекордно высокие темпы роста российской экономики внесли не только нефть и газ, но и сами россияне. Они активно скупают автомобили, украшения, часы и даже золотые слитки с монетами. Почему россияне стали меньше экономить и сберегать деньги на черный день, а начали активно тратить?

    Российская экономика в 2021 году, как ожидают экономисты, покажет самый высокий темп роста за десять лет. Она вырастет на 4,3% за год, последний раз такие темпы роста были в 2011 году. Достичь нового рекорда удалось, конечно, благодаря восстановлению спроса и росту цен нефть и газ и другой сырьевой экспорт.

    Однако россияне тоже внесли свой ощутимый вклад в рост российской экономики. А именно – они перестали экономить и откладывать на черный день, как делали это еще в прошлом году, а, наоборот, начали активно тратить. Вкупе с ростом реальных доходов населения на фоне дорогих нефти и газа и ускорения инфляции до 8,4% (максимума с января 2016 года) это привело к потребительскому буму.

    Зафиксирован резкий рост трат россиян на товары длительного потребления – автомобили, смартфоны, часы и украшения. Так, по данным Росстата, в январе – сентябре продажи часов выросли на 37,5%, компьютеров – на 19%, мобильных телефонов – на 27,9%, аудиоаппаратуры – на 15,1%, легковых автомобилей – на 24,8%, ювелирных изделий – на 26,6%.

    Помогли подтолкнуть российскую экономику еще и иностранцы, которые необычно активно стали закупать товары в российских онлайн-магазинах, что особенно было заметно по продажам в «черную пятницу».

    Еще одна особенность этого года – россияне скупили рекордное количество золотых слитков и монет: четыре тонны за девять месяцев. Это рекордный объем с 2014 года.

    Если бы власти отменили НДС на золотые слитки в 20% уже в этом году, а не с начала 2022 года, то объемы наверняка были бы еще больше. Вероятно, золотая лихорадка накроет россиян в следующем году.

    Потребительский бум сопровождается бурным ростом потребительского кредитования в последние полтора года. Сумма выданных потребительских кредитов в январе – сентябре 2021 года выросла почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,7 трлн рублей, подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс». За это время количество выданных кредитов выросло на 43,2% – до 12,9 млн единиц.

    Почему же россияне кинулись скупать дорогие вещи? «Общее внешнее инфляционное давление побуждает людей тратить сейчас, так как «завтра» будет дороже. Это позволяло продавцам более активно переносить издержки на потребителей, чем это было после предыдущих эпизодов рецессий», – говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

    Сказался эффект отложенного спроса: сейчас покупают то, что не успели купить в прошлом году из-за пандемии, добавляет аналитик Exante Владимир Ананьев. Тем более что ситуация в мире и экономике стала стабильней, и многие немного выдохнули. «И объем ВВП, и безработица вернулись на допандемический уровень, доходы россиян также восстанавливаются. Свой эффект имели и многочисленные социальные выплаты», – говорит Ананьев.

    То, что иностранцы стали закупаться в российских онлайн-магазинах, объясняется тем, что они умеют считать. «Доллар стоит уже не 62 рубля, как до коронавируса, а около 73. Соответственно, рублевые товары для иностранцев подешевели», – говорит Ананьев.

    С одной стороны, помог рост доходов, а с другой – низкие ставки по кредитам, которыми люди и воспользовались. В 2020 году Центробанк рекордно снизил ставку, и таким образом кредитные деньги стали дешевле. Россияне тратили накопления и брали новые кредиты. «Если в 2020 году мы видели настоящий ипотечный бум, то теперь он сместился в область потребительского кредитования. Важный момент – кредитование продолжает расти довольно высокими темпами, несмотря на резкие повышения процентных ставок», – говорит Купцикевич.

    В сентябре потребительское кредитование выросло на треть. Но уже в 2022 году Центробанк собирается вводить ограничения для банков и для микрофинансовых организаций, чтобы остановить кредитную вакханалию, а заодно и охладить потребительский бум. Потому что в 2022 году рост экономики уйдет на второй план, а на первом месте будет борьба с инфляцией. Мало кто ожидал, что она дойдет до таких высоких уровней, как 9%.

    «Часть населения пыталась инвестировать в ценные вещи, чтобы защититься от инфляции. Тем более что регулярно в новостях всплывала идея глобальной девальвации валют из-за активно работающих печатных станков», – добавляет Купцикевич.

    В новом году потребительский бум может по инерции еще продолжиться, но он будет постепенно снижаться на фоне жестких шагов Банка России. От него ждут повышения ставки и в этом, и в новом году плюс ограничений для банков, что охладит кредитование. Уже на следующей неделе ЦБ может поднять ставку с 7,5% до 8,5%, а ко второму кварталу 2022 года – еще на 200–250 б.п., то есть до 10,5–11%, считает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

    Те, кто верит в золото как стабильный актив, который вырастет в цене, когда экономику ждут неурядицы, начали активно вкладывать свои средства в золотые слитки и монеты. В последние два месяца золото подешевело и стало стоить ниже важной отметки в 1800 долларов. Снижается его стоимость на фоне высокой инфляции США, которая подстегивает ФРС как можно быстрее начать повышать ставку (ожидается в 2022 году). Для стоимости золота это не очень хорошие новости – оно может продолжать падать в цене.

    «Однако нельзя однозначно сказать, что те, кто скупает золото, прогадали: у каждого свой горизонт инвестирования и готовность переждать падение стоимости актива. Да, сейчас золото слегка проседает, но если посмотреть глобально, то действия ФРС и ведущих центральных банков обесценивают их собственные валюты. Между тем золота на планете больше не становится, это исчерпаемый ресурс, а все нынешние колебания – это плюс-минус 5%: ничтожная волатильность», – говорит Ананьев.

    «Золото в долларах методично снижается с августа прошлого года, отступив за это время на 15% от пика. А население в целом считает это удачным моментом для покупки на спаде. Вполне возможно, что покупать золото – это хорошая идея,

    так как в этом году биржевые цены имеют тенденцию вырисовывать все более высокие минимумы, хотя и отскоки становятся все ниже», – добавляет Купцикевич.

    Кроме того, добавляет он, если смотреть на стоимость золота в рублях, то можно заметить долгосрочный повышательный тренд, как минимум после 1998 года с коррекционными откатами, не превышающими 40%. А сейчас золото в рублях откатилось на 20%, сместив шансы в пользу золота.

    «В ближайшие дни может быть момент истины для золота в привязке с ФРС», – считает Купцикевич. По его мнению, либо на золото сохранится давление вплоть до середины 2022 года, либо уже до конца года оно вновь подскочит до 2600 долларов за унцию. Но последнее – это оптимистичный сценарий. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •