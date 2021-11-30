Взгляд
30 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
Разделы

«Черная пятница» вскрыла необычное поведение россиян и иностранцев

Россияне стали покупать больше продуктов питания, чего не было в прошлую распродажу Сергей Бобылев/ТАСС
В 2021 году «черная пятница» выявила много необычных трендов. Начиная с того, что россияне стали скупать продукты питания наравне с телевизорами и смартфонами, чего в прошлом году еще не было. И заканчивая тем, что нарастить оборот российским онлайн-магазинам помогли также иностранные покупатели. Наконец, вкус товаров со скидками распробовали и в регионах, а не только в столицах. Откуда растут ноги у этих трендов? Подробности...
Перейти в раздел…

США подставили Украину под удар Китая

Желание угодить США в споре с Китаем обернется для Украины не только потерей денег Иван Николаев/ТАСС
Китайцы потребовали от Украины более 4,5 миллиарда долларов компенсации в арбитражном суде в Гааге. Киев ранее под давлением США сорвал сделку с китайскими инвесторами по авиастроительному предприятию «Мотор Сич». Как изменятся отношения двух стран на фоне судебной тяжбы и что будет с Украиной, если она ее проиграет? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия получит ядерное преимущество над НАТО

Новый «Белый лебедь» способен нанести врагу неотвратимые удары на море и на суше Марина Лысцева/ТАСС
Российские военные планируют испытать Ту-160М новой сборки – обновленный вариант стратегического ракетоносца с изменяемой геометрией крыла, известного как «Белый лебедь». Разработку «Туполева» успели оценить не только в наших ВКС, но и за океаном. Какие свойства «стратега» вызвали беспокойство американцев и какие вооружения он сможет нести, помимо традиционных? Подробности...
Перейти в раздел…

Британии больше нечем пугать Россию

Британия снова заявляет о своих глобальных военных амбициях Artur Widak/ZUMA/ТАСС
Британия приняла весьма амбициозную программу усиления военной мощи. Более того, в Лондоне заявляют о желании направить в Европу танки – и не просто так, а «на случай войны с Россией». Как будет проходить эта военная реформа, какие новые виды техники получат британские вооруженные силы – и какую угрозу все это несет России? Подробности...
Перейти в раздел…

«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
Перейти в раздел…

Джоан Роулинг стала врагом народа

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Большинство активистов, поддерживающих ЛГБТ-идеологию – натуралы. Идеология – это не про секс и не про права человека. Это про тоталитарную власть диктовать другим людям, во что они должны верить и как поступать. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Зеленский проигрывает медиавойну с олигархами

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Владимир Зеленский выглядит и ведет себя так, будто уже проиграл будущую схватку за власть. Всего несколько недель назад обсуждалось то, как Зеленский будет идти на второй срок, сейчас же речь идет о том, как президенту досидеть до конца первой каденции. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Третья мировая война уже идет

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня не работают никакие апелляции к нормам международного права. Разумные аргументы и доводы также не действуют. Приходится признать, что прежнего миропорядка де-факто уже нет. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
Перейти в раздел…

Острый кризис в Турции

Обсуждение: 4 комментария

Расизм в русском балете

Обсуждение: 5 комментариев

Молдавию отключают за неуплату

Перейти в раздел…

Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
Подробности...

Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
Подробности...

В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
  • Да

  • Нет
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
  • Уменьшились

  • Увеличились

  • Остались на прежнем уровне
Как часто на вашем столе присутствует красная икра?
  • Каждый день

  • Не каждый день, но регулярно

  • Изредка, по праздникам

  • Никогда
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Генералов Росгвардии заподозрили в хищениях
    Хинштейн прокомментировал данные о крупных хищениях в Росгвардии Киев заявил об отсутствии переговоров по транзиту газа Украина впустую потратила рекордную сумму на спасение гривны Стали известны подробности смерти журналистки Поповой в Екатеринбурге
    Назван единственный способ защиты от штамма «омикрон» В Германии высмеяли Кулебу за слова о «российском вторжении» на Украину Британская королева потеряла власть над Барбадосом Адвокат рассказал о разделе наследства Градского
    Нидерланды решили начать новое разбирательство против России по делу MH17 Пентагон увидел наращивание российских войск «не на, а вблизи» границы Украины Модернизированный «Панцирь» научили бороться с любыми беспилотниками Жителей Австрии решили штрафовать за отказ от ковид-вакцинации на 7 тыс. евро

    «Госдеп лукавит»


    Антонов: США де-факто выдворяют российских дипломатов

    «в мгновение ока»


    Кулеба заявил о готовности армии Украины «ответить на удар» России

    «болезненный удар»


    Порошенко заявил о новой «энергетической игле» Украины

    Видео

    борьба с коронавирусом


    Как омикрон-штамм повлияет на Россию

    балет «Щелкунчик»


    «Культура отмены» дошла до сокровищ русской культуры

    Казачий круг


    Старообрядцы отвергли западные корни русской демократии

    бывший ссср


    Атаку на русский язык в Киргизии приурочили к выборам

    «Билет в один конец»


    Почему шахтеры продолжают погибать

    индекс цитируемости


    Юлия Лемарк: Нет такой цели – просто сказать правду

    отсутствие миропорядка


    Дмитрий Дробницкий: Третья мировая война уже идет

    досидеть до конца


    Глеб Простаков: Зеленский проигрывает медиавойну с олигархами

    на ваш взгляд


    Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?

    «Черная пятница» вскрыла необычное поведение россиян и иностранцев

    Россияне стали покупать больше продуктов питания, чего не было в прошлую распродажу
    		   30 ноября 2021, 11:04
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    В 2021 году «черная пятница» выявила много необычных трендов. Начиная с того, что россияне стали скупать продукты питания наравне с телевизорами и смартфонами, чего в прошлом году еще не было. И заканчивая тем, что нарастить оборот российским онлайн-магазинам помогли также иностранные покупатели. Наконец, вкус товаров со скидками распробовали и в регионах, а не только в столицах. Откуда растут ноги у этих трендов?

    Распродажа под названием «черная пятница», которая пришла в 2013 году в Россию из западных стран, наконец-то прижилась. Ретейлеры рапортуют о рекордных продажах товаров, в разы превышающих предыдущий год. В 2013 году в «черной пятнице» участвовали 80 отечественных интернет-магазинов, которые оформили 100 тыс. заказов со средним чеком в три тысячи рублей. В 2021-м в акции участвуют уже более трех сотен поставщиков, к распродаже присоединились даже продавцы недвижимости и автомобилей.

    При этом продавцы уже не ждут, когда реально наступит «черная пятница»: акция стартует еще в понедельник, длится всю неделю и заканчивается «киберпонедельником». В итоге распродажи растягиваются на целых восемь дней вместо одного.

    Так, в Wildberries с 22 по 28 ноября число заказов выросло почти в три раза, а в деньгах – более чем в два с половиной раза, до 43 млрд рублей. Наибольшим спросом у россиян пользовались платья, книги, кремы, чехлы для телефонов, ботинки, гирлянды, куртки, чай, сухой корм для животных и сумки.

    На Ozon в главный день «черной пятницы», 26 ноября, количество заказов выросло в пять раз к прошлому году. Оборот от продаж непосредственно в этот день увеличился в четыре раза год к году, до 5 млрд рублей. Но и в другие дни продажи были выше, чем обычно. Было зафиксировано два явных всплеска. Первый пик распродажи случился 11 ноября, когда была проведена первая акция «11.11». В этот день было продано товаров даже больше – на 6,1 млрд рублей. Второй всплеск продаж пришелся на финальный день, 28 ноября, так как сработал «эффект дедлайна».

    Две большие ноябрьские распродажи привели на Ozon более 700 тысяч новых покупателей, которые раньше вообще не делали покупки на площадке. Число покупателей-участников главного дня «черной пятницы» выросло в 4,5 раза год к году.

    Новый тренд распродажи состоит в том, что если раньше покупки в «черную пятницу» совершали в основном в двух столичных регионах, то теперь к распродажам активно подключились регионы. Московский регион и Санкт-Петербург, конечно, по-прежнему впереди по росту заказов, но нарастили продажи также жители Краснодарского края (+172%), Свердловской области (+184%) и Ростовской области (+195%).

    Рост активности покупателей в регионах отмечает также Ozon: в этом году на них пришлось 70% продаж. Подтянулись также региональные предприниматели: в «черную пятницу» их участвовало две трети от общего числа продавцов.

    «Регионы проснулись, потому что опыт локдауна в прошлом году стимулировал рост онлайн-продаж. Для многих стало очевидно, что это быстро, удобно и безопасно. Это еще и возможность выбора, особенно для тех территорий, где офлайн-торговля развита недостаточно», – считает генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина. Кроме того, маркетплейсы, поняв перспективы, начали очень быстро открывать пункты выдачи товаров в регионах, из-за чего стало еще проще совершать покупки в интернете даже тем, кто проживает в удаленных сельских регионах страны, добавляет она.

    Еще один необычный факт – в эту «черную пятницу» товары из России активно заказывали иностранцы. Сумма заказов из зарубежных стран удвоилась за время распродажи и составила 1,5 млрд рублей,

    сообщили в Wildberries. Активнее всего поступают заказы из Германии (чаще всего заказывали товары для рукоделия и кремы), Латвии (настольные игры и лаки для ногтей), Эстонии (косметические наборы для ухода и платья), США (книги, конфеты и кружки), Израиля (российские книги и шоколадные конфеты) и Молдавии (скрабы для тела и брюки).

    Здесь важную роль сыграла российская валюта, которая неплохо укрепилась в этом году. «В пересчете на доллары или евро товары, которые продаются у нас, бывают значительно дешевле тех, которые продаются за границей или их аналогов. К тому же инфляция растет до рекордных уровней во многих развитых странах, что заставляет иностранцев искать самые выгодные предложения в интернете», – поясняет Бастрыкина.

    Что же заставило россиян поверить в «черную пятницу», учитывая, что долгие годы ретейлеры зачастую «обманывали» покупателей своими маркетинговыми уловками. Например, до начала акции специально повышали цену на товар, чтобы потом выставить более привлекательную сумму скидки – условно на 50% и больше. В реальности же товар продавали по цене, которая лишь немного ниже реальной, либо и вовсе по цене, не отличающейся от цены в обычные дни.

    Такие уловки, конечно, используются до сих пор. «Но таких случаев стало меньше – ретейл тоже не хочет терять покупателей из-за стремления к большей прибыли», – говорит Бастрыкина. Во время распродажи появилось все больше «честных» продавцов, которые вместо фейковых скидок в 90% предлагают реальное снижение от 10% до 30%.

    Помогла «черной пятнице» и пандемия. Продажи перетекли в онлайн-формат, где удобней не только покупать, но и сравнивать цены, и понимать, где скидка реальная, а где маркетинговая уловка. «Россияне научились анализировать цены. Когда в «черную пятницу» люди видят действительно выгодные предложения товаров, необходимых именно им, они просто решают этим воспользоваться в целях экономии, как это делают во всем мире», – считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

    «Большую роль играет большой массив данных, который за последние несколько лет собрали крупные ретейлеры, сотовые операторы, банки и т. д. Многие компании успешно научились анализировать эти данные, чтобы сделать конкретному покупателю предложение в «черную пятницу», от которого он просто не сможет отказаться. И сейчас очевидно, что такое заманчивое предложение включает в себя не только сам товар, но и логистику (доставку) и удобные инструменты оплаты», – добавляет Бахтин.

    За время пандемии у россиян вырабатывались новые модели потребления.  «Снижение доходов, рост инфляции, общая нестабильность, ожидание худшего, массовый уход покупателей в онлайн, пандемия и локдауны – все эти факторы привели к тому, что наши граждане стали больше экономить, больше интересоваться скидками и распродажами», – считает Бастрыкина.

    По ее мнению,

    многие россияне стали целенаправленно откладывать покупки на конец ноября, чтобы купить товар дешевле. Еще один фактор, подстегнувший покупки в «черную пятницу» – это желание россиян купить что-то впрок, чтобы зафиксировать цены, которые будут расти, а также избежать возможного дефицита товара из-за перебоев в поставках комплектующих по всему миру,

    добавляет собеседница.

    Именно поэтому высокие продажи показывают бытовая техника и электроника, мобильные телефоны, компьютеры, планшеты, ноутбуки, косметика и продукты питания. Увеличение продаж продуктов питания – это вообще сильно отличает «Черную пятницу – 2021» от прошлогодних результатов, замечает Бастрыкина.

    Спрос на электронику вырос в шесть раз в первый день глобальной акции, отмечают в ВТБ. Продажи телевизоров к предыдущей неделе выросли на 41%, планшетов – в десятки раз. Спрос на бытовую технику увеличился в 4,2 раза, в том числе в 2,6 раза – на встраиваемую бытовую технику и на товары для обустройства системы «умный дом». Товары для красоты и здоровья стали популярнее в 2,2 раза, часы – в 2,7 раза. Кроме того, на 71% повысились продажи ювелирных изделий. Также в «черную пятницу» клиенты на 68% увеличили спрос на зоотовары, говорится в исследовании ВТБ.

    «Фактические результаты в разы превысили ожидания, а среди новых трендов мы отмечаем, что клиенты стали активно готовиться к распродаже, просматривая предложения заранее, и все больше обращают внимание на «новые» технологии, в том числе на системы для «умного» дома. Как общий итог – двукратный рост заказов по сравнению с 2020 годом», – говорит Роман Синенко, руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ.

    Еще один новый тренд – это рост на треть фейковых сайтов-клонов, фишинговых рассылок и т. п. Мошенники стали активно заманивать покупателей в чат в мессенджерах якобы для отправки ссылки на товар со скидкой. В результате жертва попадала на фейковую страницу оплаты и переводила деньги мошенникам, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов по информационной безопасности.

    «Это лишь подтверждает тот факт, что по мере роста онлайн-продаж этот сектор становится все более интересен и мошенникам. Действительно, сейчас потерять деньги в интернете достаточно просто, если без опасений посещать сайты неизвестных компаний или реагировать на рассылки с обещанием выигрыша, высокого заработка и т. п.», – предупреждает Бастрыкина. 


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •