«Черная пятница» вскрыла необычное поведение россиян и иностранцев

В 2021 году «черная пятница» выявила много необычных трендов. Начиная с того, что россияне стали скупать продукты питания наравне с телевизорами и смартфонами, чего в прошлом году еще не было. И заканчивая тем, что нарастить оборот российским онлайн-магазинам помогли также иностранные покупатели. Наконец, вкус товаров со скидками распробовали и в регионах, а не только в столицах. Откуда растут ноги у этих трендов?

Распродажа под названием «черная пятница», которая пришла в 2013 году в Россию из западных стран, наконец-то прижилась. Ретейлеры рапортуют о рекордных продажах товаров, в разы превышающих предыдущий год. В 2013 году в «черной пятнице» участвовали 80 отечественных интернет-магазинов, которые оформили 100 тыс. заказов со средним чеком в три тысячи рублей. В 2021-м в акции участвуют уже более трех сотен поставщиков, к распродаже присоединились даже продавцы недвижимости и автомобилей.

При этом продавцы уже не ждут, когда реально наступит «черная пятница»: акция стартует еще в понедельник, длится всю неделю и заканчивается «киберпонедельником». В итоге распродажи растягиваются на целых восемь дней вместо одного.

Так, в Wildberries с 22 по 28 ноября число заказов выросло почти в три раза, а в деньгах – более чем в два с половиной раза, до 43 млрд рублей. Наибольшим спросом у россиян пользовались платья, книги, кремы, чехлы для телефонов, ботинки, гирлянды, куртки, чай, сухой корм для животных и сумки.

На Ozon в главный день «черной пятницы», 26 ноября, количество заказов выросло в пять раз к прошлому году. Оборот от продаж непосредственно в этот день увеличился в четыре раза год к году, до 5 млрд рублей. Но и в другие дни продажи были выше, чем обычно. Было зафиксировано два явных всплеска. Первый пик распродажи случился 11 ноября, когда была проведена первая акция «11.11». В этот день было продано товаров даже больше – на 6,1 млрд рублей. Второй всплеск продаж пришелся на финальный день, 28 ноября, так как сработал «эффект дедлайна».

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Две большие ноябрьские распродажи привели на Ozon более 700 тысяч новых покупателей, которые раньше вообще не делали покупки на площадке. Число покупателей-участников главного дня «черной пятницы» выросло в 4,5 раза год к году.

Новый тренд распродажи состоит в том, что если раньше покупки в «черную пятницу» совершали в основном в двух столичных регионах, то теперь к распродажам активно подключились регионы. Московский регион и Санкт-Петербург, конечно, по-прежнему впереди по росту заказов, но нарастили продажи также жители Краснодарского края (+172%), Свердловской области (+184%) и Ростовской области (+195%).

Рост активности покупателей в регионах отмечает также Ozon: в этом году на них пришлось 70% продаж. Подтянулись также региональные предприниматели: в «черную пятницу» их участвовало две трети от общего числа продавцов.

«Регионы проснулись, потому что опыт локдауна в прошлом году стимулировал рост онлайн-продаж. Для многих стало очевидно, что это быстро, удобно и безопасно. Это еще и возможность выбора, особенно для тех территорий, где офлайн-торговля развита недостаточно», – считает генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина. Кроме того, маркетплейсы, поняв перспективы, начали очень быстро открывать пункты выдачи товаров в регионах, из-за чего стало еще проще совершать покупки в интернете даже тем, кто проживает в удаленных сельских регионах страны, добавляет она.

Еще один необычный факт – в эту «черную пятницу» товары из России активно заказывали иностранцы. Сумма заказов из зарубежных стран удвоилась за время распродажи и составила 1,5 млрд рублей,

сообщили в Wildberries. Активнее всего поступают заказы из Германии (чаще всего заказывали товары для рукоделия и кремы), Латвии (настольные игры и лаки для ногтей), Эстонии (косметические наборы для ухода и платья), США (книги, конфеты и кружки), Израиля (российские книги и шоколадные конфеты) и Молдавии (скрабы для тела и брюки).

Здесь важную роль сыграла российская валюта, которая неплохо укрепилась в этом году. «В пересчете на доллары или евро товары, которые продаются у нас, бывают значительно дешевле тех, которые продаются за границей или их аналогов. К тому же инфляция растет до рекордных уровней во многих развитых странах, что заставляет иностранцев искать самые выгодные предложения в интернете», – поясняет Бастрыкина.

Что же заставило россиян поверить в «черную пятницу», учитывая, что долгие годы ретейлеры зачастую «обманывали» покупателей своими маркетинговыми уловками. Например, до начала акции специально повышали цену на товар, чтобы потом выставить более привлекательную сумму скидки – условно на 50% и больше. В реальности же товар продавали по цене, которая лишь немного ниже реальной, либо и вовсе по цене, не отличающейся от цены в обычные дни.

Такие уловки, конечно, используются до сих пор. «Но таких случаев стало меньше – ретейл тоже не хочет терять покупателей из-за стремления к большей прибыли», – говорит Бастрыкина. Во время распродажи появилось все больше «честных» продавцов, которые вместо фейковых скидок в 90% предлагают реальное снижение от 10% до 30%.

Помогла «черной пятнице» и пандемия. Продажи перетекли в онлайн-формат, где удобней не только покупать, но и сравнивать цены, и понимать, где скидка реальная, а где маркетинговая уловка. «Россияне научились анализировать цены. Когда в «черную пятницу» люди видят действительно выгодные предложения товаров, необходимых именно им, они просто решают этим воспользоваться в целях экономии, как это делают во всем мире», – считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Большую роль играет большой массив данных, который за последние несколько лет собрали крупные ретейлеры, сотовые операторы, банки и т. д. Многие компании успешно научились анализировать эти данные, чтобы сделать конкретному покупателю предложение в «черную пятницу», от которого он просто не сможет отказаться. И сейчас очевидно, что такое заманчивое предложение включает в себя не только сам товар, но и логистику (доставку) и удобные инструменты оплаты», – добавляет Бахтин.

За время пандемии у россиян вырабатывались новые модели потребления. «Снижение доходов, рост инфляции, общая нестабильность, ожидание худшего, массовый уход покупателей в онлайн, пандемия и локдауны – все эти факторы привели к тому, что наши граждане стали больше экономить, больше интересоваться скидками и распродажами», – считает Бастрыкина.

По ее мнению,

многие россияне стали целенаправленно откладывать покупки на конец ноября, чтобы купить товар дешевле. Еще один фактор, подстегнувший покупки в «черную пятницу» – это желание россиян купить что-то впрок, чтобы зафиксировать цены, которые будут расти, а также избежать возможного дефицита товара из-за перебоев в поставках комплектующих по всему миру,

добавляет собеседница.

Именно поэтому высокие продажи показывают бытовая техника и электроника, мобильные телефоны, компьютеры, планшеты, ноутбуки, косметика и продукты питания. Увеличение продаж продуктов питания – это вообще сильно отличает «Черную пятницу – 2021» от прошлогодних результатов, замечает Бастрыкина.

Спрос на электронику вырос в шесть раз в первый день глобальной акции, отмечают в ВТБ. Продажи телевизоров к предыдущей неделе выросли на 41%, планшетов – в десятки раз. Спрос на бытовую технику увеличился в 4,2 раза, в том числе в 2,6 раза – на встраиваемую бытовую технику и на товары для обустройства системы «умный дом». Товары для красоты и здоровья стали популярнее в 2,2 раза, часы – в 2,7 раза. Кроме того, на 71% повысились продажи ювелирных изделий. Также в «черную пятницу» клиенты на 68% увеличили спрос на зоотовары, говорится в исследовании ВТБ.

«Фактические результаты в разы превысили ожидания, а среди новых трендов мы отмечаем, что клиенты стали активно готовиться к распродаже, просматривая предложения заранее, и все больше обращают внимание на «новые» технологии, в том числе на системы для «умного» дома. Как общий итог – двукратный рост заказов по сравнению с 2020 годом», – говорит Роман Синенко, руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ.

Еще один новый тренд – это рост на треть фейковых сайтов-клонов, фишинговых рассылок и т. п. Мошенники стали активно заманивать покупателей в чат в мессенджерах якобы для отправки ссылки на товар со скидкой. В результате жертва попадала на фейковую страницу оплаты и переводила деньги мошенникам, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов по информационной безопасности.

«Это лишь подтверждает тот факт, что по мере роста онлайн-продаж этот сектор становится все более интересен и мошенникам. Действительно, сейчас потерять деньги в интернете достаточно просто, если без опасений посещать сайты неизвестных компаний или реагировать на рассылки с обещанием выигрыша, высокого заработка и т. п.», – предупреждает Бастрыкина.