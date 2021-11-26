В чем секрет китайского автомобильного чуда в России

Пандемия перевернула автомобильный рынок России с ног на голову: рынок покупателя ушел в прошлое, правила диктуют продавцы, констатируют эксперты. Дефицит живых машин вернул бизнес по продаже виртуальных очередей. Продажи падают уже четыре месяца подряд, но рост цен и не думает останавливаться. В этом автомобильном апокалипсисе на коне оказались китайские марки. Как им это удалось?

«Самая главная особенность 2021 года в том, что пандемия перевернула автомобильный рынок России с ног на голову. Рынок покупателя ушел в прошлое, теперь продавцы диктуют свои правила игры, навязывая и более высокие цены, и дополнительные комплектации. Я с большим разочарованием наблюдаю за происходящим», – говорит партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

С одной стороны, в России сокращается производство и падают продажи новых машин, с другой – автомобили дорожают как на дрожжах. «АвтоВАЗ» в очередной раз объявил своим дилерам о повышении цен на все модели с 1 декабря. Каждая модель подорожает на 7-10 тыс. рублей. Это уже седьмое повышение цен в этом году. При этом в октябре продажи автомобилей Lada рухнули почти на треть.

В России наблюдается падение продаж новых машин уже четыре месяца подряд (данные AEB), при этом рост цен продолжается. В среднем цены на автомобили в этом году выросли на 15%, но ряд моделей подорожал и до 40%, говорит генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский. По сравнению с прошлым годом средняя цена на машины выросла на 5%, а на самые востребованные модели – на все 20-30%, добавляет он.

«В этом году цены выросли до 20%, а средняя цена автомобиля впервые превысила два миллиона рублей. Такого стремительного роста в предыдущие годы не фиксировалось. Всего же за последние восемь лет стоимость машин выросла в среднем в два раза»,

– отмечает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Для удорожания автомобилей, конечно, есть объективные предпосылки. Рост цен почти на все сырье – сталь, металлы, пластики и электронные компоненты – продолжается. Инфляция в этом году вообще стала глобальной проблемой.

Однако на падающем рынке производители стараются обычно придержать рост цен, чтобы вконец не убить спрос. Но сейчас автоконцерны не боятся перекладывать все свои растущие издержки на плечи автомобилистов. Потому что падение продаж не связано со снижением спроса со стороны покупателей. Причина в образовавшемся дефиците автомобилей в салонах.

«Дефицит наблюдается практически во всех брендах. Это касается как импортных, так и локализованных моделей, поскольку нехватка электронных комплектующих носит глобальный характер», – говорит представитель дилерской компании «Рольф» Павел Носов.

Тому же «АвтоВАЗу» и другим заводам приходится периодически останавливать конвейеры из-за дефицита деталей. В октябре производство на российских автозаводах упало на треть.

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«Недостаток электронных компонентов и чипов испытывают абсолютно все автопроизводители в мире. Просто кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Детали копеечные, но их надо много. Для Америки эта проблема, кстати, серьезней. Никто сегодня не может точно сказать, когда это все закончится. Самые оптимистичные прогнозы говорят, что пик дефицита будет пройден к лету 2022 года. Уже в этом году количество чипов увеличилось на 30%, а в следующем году будет открыто еще несколько производственных линий в мире», – рассказывает Моржаретто.

В итоге спрос на новые авто заметно превышает предложение. «Поэтому сейчас практически любой новый автомобиль быстро найдет своего покупателя. Добавляется фактор неопределенности, когда неизвестно, что будет с его стоимостью в дальнейшем, а цены в следующем году могут вырасти еще на 15%. А также фактор отложенного спроса, который тянется за российским рынком уже почти два года», – описывает ситуацию Ольховский.

В автосалонах очереди на разные модели достигают от нескольких месяцев до полугода, а на некоторые модели европейских премиальных брендов заказ оформляется уже на 2023 год, говорит Моржаретто.

Неудивительно, что на рынок вернулись предприимчивые дельцы, которые стали продавать виртуальные очереди на машины. За автомобиль массового сегмента просят 20-30 тысяч, за внедорожники или премиальные автомобили – от 100 тыс. рублей, говорит «Автостату» генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Выбор у покупателей не такой большой. В автосалоне предлагают либо ждать до полугода заказанную модель, цена на которую с большей вероятностью вырастет, либо «живой» автомобиль, напичканный дополнительными комплектациями на 400 тыс. рублей и выше. «Стоимость дополнительных опций, как правило, превышает все разумные пределы и может доходить до 20% от стоимости автомобиля», – говорит Моржаретто.

Некоторые дилеры просто накручивают цену на популярные дефицитные модели в наличии, а также навязывают покупку страховки и кредита. Например, Toyota Camry, которая стоит 2,6 млн рублей, некоторые дилеры отдают за 3,1 млн, отмечает Австостат.

На этом фоне резко выделяются китайские бренды. Когда продажи у европейских и российских брендов ушли в красную зону, китайская Haval показывает рост продаж на 125%, а Chery – на 266%. При этом речь идет не о мизерных объемах продаж. Эти китайские бренды занимают девятое и одиннадцатое место в рейтинге AEB по продажам новых автомобилей в октябре 2021 года.

Китайское чудо на российском рынке объясняется четырьмя факторами. Во-первых, китайские модели в основном имеются в наличии в салоне, а сроки ожидания заказов небольшие.

«Китайские автомобили можно купить в течение месяца или даже сразу. Китайцы фактически являются монополистами в производстве этих чипов. Несколько производств сосредоточено в самом Китае, несколько – на Тайване, который контролируется Пекином. Судя по всему, китайцы обеспечивают чипами в первую очередь собственные автоконцерны, а только потом всех остальных», – говорит Моржаретто.

Во-вторых, китайские дилеры не навязывают покупателям дополнительные комплектации, не удорожая тем самым машины. Эксперт считает, что китайские концерны запретили своим дилерам накручивать цены с «допами» и строго следят за соблюдением этого требования.

В-третьих, цены хоть и растут на абсолютно все модели, однако у китайцев не так быстро, как у конкурентов. Наконец, у всех четырех китайских производителей, которые работают на нашем рынке, уже давно появилась целая линейка очень приличных автомобилей, которые подтянулись по качеству и по количеству современных опций, и даже превосходят некоторых конкурентов», – заключает Моржаретто.

Из-за дефицита новых автомобилей россияне стали все чаще покупать подержанные автомобили, чего не было до пандемии. «По сравнению с допандемийным периодом автолюбители теперь больше времени тратят в интернете на изучение технических характеристик и особенностей эксплуатации будущей покупки. Любители бюджетных авто все чаще приглядываются к автомобилям с пробегом, несмотря на то, что цены на них в этом году выросли: для иномарок диапазон составляет 20-32%, для российских авто – 14,5-21,3%», – говорит Андрей Терлюкевич.