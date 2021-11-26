Взгляд
26 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 11:47  |  vz.ru
Разделы

В чем секрет китайского автомобильного чуда в России

Россияне начали активно скупать китайские автомобили Сергей Коньков/ТАСС
Пандемия перевернула автомобильный рынок России с ног на голову: рынок покупателя ушел в прошлое, правила диктуют продавцы, констатируют эксперты. Дефицит живых машин вернул бизнес по продаже виртуальных очередей. Продажи падают уже четыре месяца подряд, но рост цен и не думает останавливаться. В этом автомобильном апокалипсисе на коне оказались китайские марки. Как им это удалось? Подробности...
Перейти в раздел…

Восстановление престижа ФСИН поручили «жесткому» генералу МВД

Перед новым главой ФСИН стоит крайне сложная задача – навести порядок в ведомстве Пресс-служба МВД РФ/ТАСС
Владимир Путин уволил Александра Калашникова с поста главы Федеральной службы исполнения наказаний. Его место занял генерал МВД Аркадий Гостев. В Совете Федерации не исключили, что уход Калашникова связан с недавним скандалом вокруг пыток саратовских заключенных. Что известно о новом руководителе ФСИН и сможет ли он восстановить репутацию пенитенциарной системы? Подробности...
Перейти в раздел…

Судьба единственного российского авианосца зависит от роботов

Палубный беспилотный заправщик MQ-25 «Стингрей» – пример уже серийного корабельного БПЛА Boeing/YouTube
Всё новые подробности появляются о третьем – перспективном – индийском авианосце, который, предположительно, будет называться «Вишал» («Гигант»). По данным СМИ, ссылающихся на источник в Минобороны Индии, на корабле планируется разместить инфраструктуру для применения беспилотных летательных аппаратов. России эта идея тоже могла бы весьма пригодиться – и вот почему. Подробности...
Перейти в раздел…

Новые власти Германии надеются на российскую молодежь

Олаф Шольц (второй слева) – без пяти минут новый канцлер Германии Bildgehege/Imago/ТАСС
«К власти в Германии пришли поборники примата либеральных ценностей». Такими словами эксперты оценивают итоги долгих переговоров, которые привели наконец к формированию нового немецкого правительства. Как Берлин после Меркель будет строить отношения с Россией и почему он хочет дать безвиз молодым россиянам? Подробности...
Перейти в раздел…

Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
Перейти в раздел…

Американская элита считает, что у преступности есть раса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кто-то думал, что расовый вопрос в США самоликвидировался после ухода с поста президента Дональда Трампа, то он ошибался. Расовые проблемы в стране только усугубляются – и отравляют американскую систему. Подробности...

Китай будет долго наказывать Литву

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Давление Пекина на Литву, которая доставляет достаточно много хлопот и самой России, неизбежно станет фактором российской политики на европейском направлении. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Зеленского принесут в жертву ради Майдана

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В последние дни позиции украинского президента Владимира Зеленского оказались значительно ослаблены. Произошло это в результате объективных процессов или против ЗЕ-команды развернута серьезная кампания? Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Расизм в русском балете

Молдавию отключают за неуплату

Дети с Украины распространяют террор

Перейти в раздел…

Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
Подробности...

В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
Подробности...

В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как часто на вашем столе присутствует красная икра?
  • Каждый день

  • Не каждый день, но регулярно

  • Изредка, по праздникам

  • Никогда
Где должен быть похоронен Сталин?
  • У Кремлевской стены

  • В мавзолее с Лениным

  • С супругой на Новодевичьем кладбище

  • На родине в Грузии
Боитесь ли вы употреблять в пищу генно-модифицированные продукты?
  • Да, всегда внимательно читаю упаковку

  • Нет, не верю во вред ГМО

  • Это невозможно проверить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Найденный живым в шахте «Листвяжная» оказался спасателем
    В Госдуме озвучили первые выводы по трагедии в «Листвяжной» СНБО Украины не согласилось с разведкой об «угрозе вторжения» России Полиция Москвы задержала осквернившего портрет ветерана блогера Названа мощность газопровода «Пакистанский поток»
    Трагедия в «Листвяжной» стала одной из самых смертельных в истории России На Украине решили поменять пол монумента «Родина-мать» В Албании возбудили дело после смерти четырех россиян Власти Молдавии одобрили перевод денег «Молдовагазу» для выплаты Газпрому
    СК возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора в связи с ЧП на «Листвяжной» В Конгрессе США предложили дать высшую награду убившему двух человек подростку Британия решила перебросить танковую бригаду в Германию «на случай войны с Россией» Кандидат в министры экономики ФРГ выступил с критикой «Северного потока – 2»

    трагедия в кузбассе


    Шахтер «Листвяжной» рассказал, как горняки спасали друг друга после взрыва

    «потеря независимости»


    На Украине допустили сближение с Россией, если Европа и США перестанут давать деньги

    особый случай


    Житель Дагестана избил женщин в кафе в Астрахани за сделанное замечание

    Видео

    «американская поддержка»


    Поведение США подпитывает наглость Украины

    национальная идея


    Эксперты ищут идеологию для России

    армия и вооружения


    Судьба единственного российского авианосца зависит от роботов

    Стоимость отопления


    Литву настигла расплата за «энергетическую независимость»

    поставки газа


    Газпром начал жестко наказывать неплательщиков за рубежом

    конфликт с глобализмом


    Владимир Можегов: Общество потребления должно сменить общество ясных идеалов

    взрывоопасная страна


    Глеб Простаков: США берут под контроль атомную энергетику Украины

    нашествие авто-видеоблогеров


    Игорь Мальцев: Подписчики популярных автоблогеров дождались крови

    на ваш взгляд


    Как часто на вашем столе присутствует красная икра?

    В чем секрет китайского автомобильного чуда в России

    Россияне начали активно скупать китайские автомобили
    		   26 ноября 2021, 11:34
    Фото: Сергей Коньков/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Пандемия перевернула автомобильный рынок России с ног на голову: рынок покупателя ушел в прошлое, правила диктуют продавцы, констатируют эксперты. Дефицит живых машин вернул бизнес по продаже виртуальных очередей. Продажи падают уже четыре месяца подряд, но рост цен и не думает останавливаться. В этом автомобильном апокалипсисе на коне оказались китайские марки. Как им это удалось?

    «Самая главная особенность 2021 года в том, что пандемия перевернула автомобильный рынок России с ног на голову. Рынок покупателя ушел в прошлое, теперь продавцы диктуют свои правила игры, навязывая и более высокие цены, и дополнительные комплектации. Я с большим разочарованием наблюдаю за происходящим», – говорит партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто. 

    С одной стороны, в России сокращается производство и падают продажи новых машин, с другой – автомобили дорожают как на дрожжах. «АвтоВАЗ» в очередной раз объявил своим дилерам о повышении цен на все модели с 1 декабря. Каждая модель подорожает на 7-10 тыс. рублей. Это уже седьмое повышение цен в этом году. При этом в октябре продажи автомобилей Lada рухнули почти на треть.

    В России наблюдается падение продаж новых машин уже четыре месяца подряд (данные AEB), при этом рост цен продолжается. В среднем цены на автомобили в этом году выросли на 15%, но ряд моделей подорожал и до 40%, говорит генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский. По сравнению с прошлым годом средняя цена на машины выросла на 5%, а на самые востребованные модели – на все 20-30%, добавляет он.

    «В этом году цены выросли до 20%, а средняя цена автомобиля впервые превысила два миллиона рублей. Такого стремительного роста в предыдущие годы не фиксировалось. Всего же за последние восемь лет стоимость машин выросла в среднем в два раза»,

    – отмечает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

    Для удорожания автомобилей, конечно, есть объективные предпосылки. Рост цен почти на все сырье – сталь, металлы, пластики и электронные компоненты – продолжается. Инфляция в этом году вообще стала глобальной проблемой.

    Однако на падающем рынке производители стараются обычно придержать рост цен, чтобы вконец не убить спрос. Но сейчас автоконцерны не боятся перекладывать все свои растущие издержки на плечи автомобилистов. Потому что падение продаж не связано со снижением спроса со стороны покупателей. Причина в образовавшемся дефиците автомобилей в салонах.

    «Дефицит наблюдается практически во всех брендах. Это касается как импортных, так и локализованных моделей, поскольку нехватка электронных комплектующих носит глобальный характер», – говорит представитель дилерской компании «Рольф» Павел Носов.

    Тому же «АвтоВАЗу» и другим заводам приходится периодически останавливать конвейеры из-за дефицита деталей. В октябре производство на российских автозаводах упало на треть. 

    «Недостаток электронных компонентов и чипов испытывают абсолютно все автопроизводители в мире. Просто кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Детали копеечные, но их надо много. Для Америки эта проблема, кстати, серьезней. Никто сегодня не может точно сказать, когда это все закончится. Самые оптимистичные прогнозы говорят, что пик дефицита будет пройден к лету 2022 года. Уже в этом году количество чипов увеличилось на 30%, а в следующем году будет открыто еще несколько производственных линий в мире», – рассказывает Моржаретто.

    В итоге спрос на новые авто заметно превышает предложение. «Поэтому сейчас практически любой новый автомобиль быстро найдет своего покупателя. Добавляется фактор неопределенности, когда неизвестно, что будет с его стоимостью в дальнейшем, а цены в следующем году могут вырасти еще на 15%. А также фактор отложенного спроса, который тянется за российским рынком уже почти два года», – описывает ситуацию Ольховский.

    В автосалонах очереди на разные модели достигают от нескольких месяцев до полугода, а на некоторые модели европейских премиальных брендов заказ оформляется уже на 2023 год, говорит Моржаретто.

    Неудивительно, что на рынок вернулись предприимчивые дельцы, которые стали продавать виртуальные очереди на машины. За автомобиль массового сегмента просят 20-30 тысяч, за внедорожники или премиальные автомобили – от 100 тыс. рублей, говорит «Автостату» генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

    Выбор у покупателей не такой большой. В автосалоне предлагают либо ждать до полугода заказанную модель, цена на которую с большей вероятностью вырастет, либо «живой» автомобиль, напичканный дополнительными комплектациями на 400 тыс. рублей и выше. «Стоимость дополнительных опций, как правило, превышает все разумные пределы и может доходить до 20% от стоимости автомобиля», – говорит Моржаретто.

    Некоторые дилеры просто накручивают цену на популярные дефицитные модели в наличии, а также навязывают покупку страховки и кредита. Например, Toyota Camry, которая стоит 2,6 млн рублей, некоторые дилеры отдают за 3,1 млн, отмечает Австостат. 

    На этом фоне резко выделяются китайские бренды. Когда продажи у европейских и российских брендов ушли в красную зону, китайская Haval показывает рост продаж на 125%, а Chery – на 266%. При этом речь идет не о мизерных объемах продаж. Эти китайские бренды занимают девятое и одиннадцатое место в рейтинге AEB по продажам новых автомобилей в октябре 2021 года.

    Китайское чудо на российском рынке объясняется четырьмя факторами. Во-первых, китайские модели в основном имеются в наличии в салоне, а сроки ожидания заказов небольшие.

    «Китайские автомобили можно купить в течение месяца или даже сразу. Китайцы фактически являются монополистами в производстве этих чипов. Несколько производств сосредоточено в самом Китае, несколько – на Тайване, который контролируется Пекином. Судя по всему, китайцы обеспечивают чипами в первую очередь собственные автоконцерны, а только потом всех остальных», – говорит Моржаретто.

    Во-вторых, китайские дилеры не навязывают покупателям дополнительные комплектации, не удорожая тем самым машины. Эксперт считает, что китайские концерны запретили своим дилерам накручивать цены с «допами» и строго следят за соблюдением этого требования.

    В-третьих, цены хоть и растут на абсолютно все модели, однако у китайцев не так быстро, как у конкурентов. Наконец, у всех четырех китайских производителей, которые работают на нашем рынке, уже давно появилась целая линейка очень приличных автомобилей, которые подтянулись по качеству и по количеству современных опций, и даже превосходят некоторых конкурентов», – заключает Моржаретто.

    Из-за дефицита новых автомобилей россияне стали все чаще покупать подержанные автомобили, чего не было до пандемии. «По сравнению с допандемийным периодом автолюбители теперь больше времени тратят в интернете на изучение технических характеристик и особенностей эксплуатации будущей покупки. Любители бюджетных авто все чаще приглядываются к автомобилям с пробегом, несмотря на то, что цены на них в этом году выросли: для иномарок диапазон составляет 20-32%, для российских авто – 14,5-21,3%», – говорит Андрей Терлюкевич.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •